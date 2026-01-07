Killian Hayes récupère le trophée de MVP de la semaine en G-League

Il avait exprimé au début de saison qu’il voulait « voir la lumière au bout du tunnel » pour sa deuxième année complète en G-League. Pour cela, Killian Hayes (1,96 m, 24 ans) n’y est pas encore, mais il met toutes les chances de son côté. Sa production est bien supérieure à celle de la saison dernière. Après 13 matchs disputés avec le Cleveland Charge, le meneur franco-américain a ajouté quasiment 9 points de plus avec une minute de moins. Grâce à ses dernières très bonnes sorties, il compile désormais 25,1 points à 46,6% aux tirs (dont 34,3% à 3-points), 4,9 rebonds, 8,1 passes décisives et 1,9 interception en 31 minutes de moyenne, toutes parties de la saison confondues.

MVP de la semaine

Et surtout, cela se concrétise par des victoires de son équipe. Cleveland est en effet troisième de la conférence Est. Et sur la deuxième semaine, le Charge a obtenu quatre victoires en autant de matchs. Ce qui a permis à Killian Hayes de remporter le trophée de MVP de la semaine en G-League, vu qu’il est le leader de l’équipe. Un trophée sur lequel communique la NBA.

Sur cet échantillon de 4 matchs, il a notamment frôlé un gros triple-double contre les Nets (28 points, 9 rebonds, 10 passes décisives), ou marqué 34 points contre l’équipe affiliée à Milwaukee. Cette saison, seul son pourcentage à 3-points reste inférieur à celui de la saison dernière (37%), alors que c’était son point faible pendant ses quatre saisons et demi de NBA.

PROFIL JOUEUR Killian HAYES Poste(s): Meneur Taille: 196 cm Âge: 24 ans (27/07/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / G League PTS 23,3 #19 REB 3,6 #289 PD 7,5 #11

Hayes montre qu’il est maintenant à l’aise dans cette ligue secondaire, et peut y empiler les performances convaincantes. Reste que la G-League n’est pas une fin pour lui, et son objectif reste d’évoluer au niveau au-dessus. Les offres venant d’Europe seront sans nul doute encore nombreuses à affluer. Mais son objectif reste toujours la NBA, comme lui et ses agents l’ont maintes fois répété.

Comme depuis le début de saison, les Cavs ont toujours une place de libre dans l’effectif, avec seulement 14 joueurs sous contrat garanti. Mais la rotation des meneurs est toujours aussi bouchée. Derrière Darius Garland (qui pourrait être transféré), Craig Porter Jr et Tyrese Proctor sont désormais passés devant Lonzo Ball dans la rotation, qui possède un profil très similaire à Hayes. L’ex-choletais n’est plus éligible à un two-way contract, mais bien à un 10-days, étant donné que ces derniers sont ouverts depuis début janvier.