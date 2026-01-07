Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
G League

Killian Hayes récupère le trophée de MVP de la semaine en G-League

G-League - Pour sa deuxième saison complète dans l'antichambre de la NBA, Killian Hayes, qui n'a toujours pas abandonné de revenir dans l'élite du basket mondial, a été élu MVP de la semaine, avec plus de 26 points et 9 passes décisives de moyenne.
|
00h00
Résumé
Écouter
Killian Hayes récupère le trophée de MVP de la semaine en G-League

Hayes s’entraîne avec les tenues des Cavaliers

Crédit photo : Cleveland Charge

Il avait exprimé au début de saison qu’il voulait « voir la lumière au bout du tunnel » pour sa deuxième année complète en G-League. Pour cela, Killian Hayes (1,96 m, 24 ans) n’y est pas encore, mais il met toutes les chances de son côté. Sa production est bien supérieure à celle de la saison dernière. Après 13 matchs disputés avec le Cleveland Charge, le meneur franco-américain a ajouté quasiment 9 points de plus avec une minute de moins. Grâce à ses dernières très bonnes sorties, il compile désormais 25,1 points à 46,6% aux tirs (dont 34,3% à 3-points), 4,9 rebonds, 8,1 passes décisives et 1,9 interception en 31 minutes de moyenne, toutes parties de la saison confondues.

MVP de la semaine

Et surtout, cela se concrétise par des victoires de son équipe. Cleveland est en effet troisième de la conférence Est. Et sur la deuxième semaine, le Charge a obtenu quatre victoires en autant de matchs. Ce qui a permis à Killian Hayes de remporter le trophée de MVP de la semaine en G-League, vu qu’il est le leader de l’équipe. Un trophée sur lequel communique la NBA.

Sur cet échantillon de 4 matchs, il a notamment frôlé un gros triple-double contre les Nets (28 points, 9 rebonds, 10 passes décisives), ou marqué 34 points contre l’équipe affiliée à Milwaukee. Cette saison, seul son pourcentage à 3-points reste inférieur à celui de la saison dernière (37%), alors que c’était son point faible pendant ses quatre saisons et demi de NBA.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Killian Hayes.jpg
Killian HAYES
Poste(s): Meneur
Taille: 196 cm
Âge: 24 ans (27/07/2001)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / G League
PTS
23,3
#19
REB
3,6
#289
PD
7,5
#11

Hayes montre qu’il est maintenant à l’aise dans cette ligue secondaire, et peut y empiler les performances convaincantes. Reste que la G-League n’est pas une fin pour lui, et son objectif reste d’évoluer au niveau au-dessus. Les offres venant d’Europe seront sans nul doute encore nombreuses à affluer. Mais son objectif reste toujours la NBA, comme lui et ses agents l’ont maintes fois répété.

Comme depuis le début de saison, les Cavs ont toujours une place de libre dans l’effectif, avec seulement 14 joueurs sous contrat garanti. Mais la rotation des meneurs est toujours aussi bouchée. Derrière Darius Garland (qui pourrait être transféré), Craig Porter Jr et Tyrese Proctor sont désormais passés devant Lonzo Ball dans la rotation, qui possède un profil très similaire à Hayes. L’ex-choletais n’est plus éligible à un two-way contract, mais bien à un 10-days, étant donné que ces derniers sont ouverts depuis début janvier.

G League
G League
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Livenews
G League
00h00Killian Hayes récupère le trophée de MVP de la semaine en G-League
Basketball Champions League
00h00Chalon prend la première manche du play-in contre Patras grâce au retour de Nate Darling
EuroLeague
00h00Monaco dépasse de nouveau la barre des 100, l’ASVEL perd ses moyens dans le dernier quart
Basketball Champions League
00h00Double déplacement en Turquie mitigé pour les clubs français : Le Mans intouchable, Cholet chute
Basketball Champions League
00h00Trapani doit déclarer forfait au bout de 7 minutes en play-in, avec… 2 joueurs sur le parquet
EuroLeague
00h00Les premiers mots de Nando De Colo après son retour au Fenerbahçe
ELITE 2
00h00Lamine Kébé face à « l’un des moments les plus difficiles de [sa] carrière » en se séparant de Xavier Johnson
En l'absence de Tatum, Jaylen Brown porte les Celtics
NBA
00h00Jaylen Brown se proclame meilleur « two-way player » NBA
NM1
00h00Après un an et demi en Espagne, Loïc Menuge retrouve la Nationale 1
À l’étranger
00h00Quatre mois après son départ de Limoges, Kenny Baptiste va reprendre sa carrière en Allemagne
1 / 0
Livenews NBA
Steve Kerr en discussion avec le corps arbitral
NBA
00h00Steve Kerr expulsé face aux Clippers : les Warriors s’inclinent 103-102
Norman Powell face aux Pelicans
NBA
00h00Norman Powell établit un nouveau record à 3-points face aux Pelicans
En l'absence de Tatum, Jaylen Brown porte les Celtics
NBA
00h00Jaylen Brown se proclame meilleur « two-way player » NBA
Bruce Brown face au Sixers
NBA
00h00Les Nuggets créent la sensation à Philadelphie sans leurs titulaires
Victor Wembanyama en civil lors du dernier match des Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama à Memphis avec San Antonio ce mardi
Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard se retrouvent une nouvelle fois, dans Le Rêve Américain
NBA
00h00Le Rêve américain : la bande-annonce du film sur Bouna Ndiaye et Jérémy Medjana est sortie
Les Hornets ont fait vivre un cauchemar à Oklahoma
NBA
00h00Les Hornets infligent une correction historique au Thunder (124-97)
James Harden sur le banc des Clippers
NBA
00h00James Harden forfait contre les Warriors à cause d’une blessure à l’épaule
Cde Cunningham a porté son équipe dans la victoire face aux Knicks
NBA
00h00Les Pistons écrasent les Knicks et prennent une option sur la conférence Est
Trae Young sur le banc des Atlanta Hawks
NBA
00h00Trae Young et les Hawks collaborent pour un transfert avant la deadline
1 / 0