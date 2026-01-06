Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Victor Wembanyama à Memphis avec San Antonio ce mardi

NBA - Éloigné des terrains à cause d'une hyper-extension du genou, Victor Wembanyama pourrait effectuer son retour en NBA ce mardi à Memphis. L'intérieur est du déplacement avec les Spurs, et sa participation sera décidée après l’entraînement du matin ce mardi.
|
00h00
Résumé
Écouter
Victor Wembanyama à Memphis avec San Antonio ce mardi

Victor Wembanyama en civil lors du dernier match des Spurs

Crédit photo : © Daniel Dunn-Imagn Images

Les nouvelles sont encourageantes pour Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans) d’après le San Antonio Express-News. L’intérieur, qui vient de fêter ses 22 ans ce dimanche 4 janvier, accompagnera bien son équipe dans le Tennessee pour affronter les Memphis Grizzlies de Ja Morant, dont la participation reste indécise aussi, lors du match programmé de mardi 6 janvier (ce mercredi à 2 heures heure française).

Victime d’une hyper-extension du genou le 31 décembre lors de la victoire de San Antonio contre New York (134-132), Victor Wembanyama avait passé des examens rassurants dès le lendemain. Après cette alerte, il a progressivement repris l’entraînement jusqu’à participer à une opposition à cinq contre cinq ce lundi.

Les Spurs enchaîneront avec une nouvelle rencontre dès le lendemain, à domicile contre les Lakers, jeudi à 3h30. La décision finale de la participation du géant Français à la rencontre sera confirmée dans quelques heures, après la séance d’entraînement du matin.

Cinquième de l’Ouest aux votes du All-Star Game

Quelques heures avant sa blessure, le premier pointage des votes du All-Star Game, qui aura lieu le 15 février, ont été révélés. L’ancien pivot des Metropolitans 92 est cinquième des votes dans sa conférence avec près de 770 000 votes. Il est le deuxième intérieur derrière le dernier MVP Nikola Jokic.

Luka Doncic domine le classement de sa conférence avec 1 250 000 votes, quand de l’autre coté du pays, à l’Est, c’est Giannis Antetokoumpo qui domine les débats avec un peu moins de 1 200 000 votes.

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
À l’étranger
00h00Quatre mois après son départ de Limoges, Kenny Baptiste va reprendre sa carrière en Allemagne
À l’étranger
00h00Luka Asceric bat son record de points de la saison en Ligue adriatique
Basketball Champions League
00h00Elric Delord (Chalon) cité parmi les prétendants au titre de coach de la saison de BCL
À l’étranger
00h00L’ancien coach du Paris Basketball Will Weaver proche de devenir le nouvel entraîneur des Brisbane Bullets
Monique Akao Makani a livré son meilleur match avec Bourges pour démarrer 2026
La Boulangère Wonderligue
00h00Monique Akoa Makani démarre fort en 2026 avec Bourges : « Je savais que c’était une équipe qui attendait beaucoup de moi »
Victor Wembanyama en civil lors du dernier match des Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama à Memphis avec San Antonio ce mardi
Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard se retrouvent une nouvelle fois, dans Le Rêve Américain
NBA
00h00Le Rêve américain : la bande-annonce du film sur Bouna Ndiaye et Jérémy Medjana est sortie
Hugo Besson s'affirme cette saison au Tofas Bursa
Basketball Champions League
00h00Avant de défier Cholet, Hugo Besson raconte la Turquie, Manisa et la reconstruction à Tofas
Mike James et l'AS Monaco veulent leur revanche sur le Partizan Belgrade
EuroLeague
00h00Où regarder Monaco – Partizan ce mardi gratuitement ?
Sylvain Delorme ne reprend pas son poste de coach au Rouen Métropole Basket
ELITE 2
00h00Rouen Métropole Basket : Sylvain Delorme toujours à l’écart, le staff confirmé jusqu’à nouvel ordre
1 / 0
Livenews NBA
Victor Wembanyama en civil lors du dernier match des Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama à Memphis avec San Antonio ce mardi
Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard se retrouvent une nouvelle fois, dans Le Rêve Américain
NBA
00h00Le Rêve américain : la bande-annonce du film sur Bouna Ndiaye et Jérémy Medjana est sortie
Les Hornets ont fait vivre un cauchemar à Oklahoma
NBA
00h00Les Hornets infligent une correction historique au Thunder (124-97)
James Harden sur le banc des Clippers
NBA
00h00James Harden forfait contre les Warriors à cause d’une blessure à l’épaule
Cde Cunningham a porté son équipe dans la victoire face aux Knicks
NBA
00h00Les Pistons écrasent les Knicks et prennent une option sur la conférence Est
Trae Young sur le banc des Atlanta Hawks
NBA
00h00Trae Young et les Hawks collaborent pour un transfert avant la deadline
Kevin Durant célébrant sa victoire face aux Suns
NBA
00h00Kevin Durant crucifie les Suns avec un énorme panier au buzzer
NBA
00h00ITW Rudy Gobert : « En général, quand tu fais une bonne défense, ça ne va pas finir sur Instagram ou Twitter »
Amen Thompson et Anthony Davis lors de la rencontre entre Rockets et Mavericks
NBA
00h00NBA China Games 2026 : Mavericks et Rockets s’affronteront à Macao
Michael Porter Jr sous le maillot des Brooklyn Nets
NBA
00h00Michael Porter Jr au cœur des rumeurs de transfert NBA avant la deadline
1 / 0