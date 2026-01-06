Victor Wembanyama à Memphis avec San Antonio ce mardi

Les nouvelles sont encourageantes pour Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans) d’après le San Antonio Express-News. L’intérieur, qui vient de fêter ses 22 ans ce dimanche 4 janvier, accompagnera bien son équipe dans le Tennessee pour affronter les Memphis Grizzlies de Ja Morant, dont la participation reste indécise aussi, lors du match programmé de mardi 6 janvier (ce mercredi à 2 heures heure française).

Victime d’une hyper-extension du genou le 31 décembre lors de la victoire de San Antonio contre New York (134-132), Victor Wembanyama avait passé des examens rassurants dès le lendemain. Après cette alerte, il a progressivement repris l’entraînement jusqu’à participer à une opposition à cinq contre cinq ce lundi.

Les Spurs enchaîneront avec une nouvelle rencontre dès le lendemain, à domicile contre les Lakers, jeudi à 3h30. La décision finale de la participation du géant Français à la rencontre sera confirmée dans quelques heures, après la séance d’entraînement du matin.

Cinquième de l’Ouest aux votes du All-Star Game

Quelques heures avant sa blessure, le premier pointage des votes du All-Star Game, qui aura lieu le 15 février, ont été révélés. L’ancien pivot des Metropolitans 92 est cinquième des votes dans sa conférence avec près de 770 000 votes. Il est le deuxième intérieur derrière le dernier MVP Nikola Jokic.

Luka Dončić and Giannis Antetokounmpo lead their conferences in the first fan returns in NBA All-Star Voting 2026. Fans (50% of the vote) join NBA players (25%) and a media panel (25%) in selecting five players in each conference honored as starters. Next fan update: 1/6. pic.twitter.com/pHykl9yhTE — NBA Communications (@NBAPR) December 29, 2025

Luka Doncic domine le classement de sa conférence avec 1 250 000 votes, quand de l’autre coté du pays, à l’Est, c’est Giannis Antetokoumpo qui domine les débats avec un peu moins de 1 200 000 votes.