NM1

Après un an et demi en Espagne, Loïc Menuge retrouve la Nationale 1

NM1 - Libéré par le Fibwi Palma de Majorque fin décembre, l'ancien Orchésien Loïc Menuge retourne en Nationale 1 pour apporter sa polyvalence et son adresse à Fos Provence.
|
00h00
Résumé
Écouter
Après un an et demi en Espagne, Loïc Menuge retrouve la Nationale 1

Loïc Menuge (au tir) retourne en NM1 après un an et demi en deuxième division espagnole.

Crédit photo : Fibwi Palma de Majorque, via X

Désireux de passer à l’échelon supérieur après une bonne saison avec Orchies en NM1, Loïc Menuge (2,00 m, 26 ans) était resté sur le pas de « la porte de l’ELITE 2″ à l’été 2024, faute de projets intéressants. Mais il avait su rebondir dans l’antichambre espagnole, à l’Alimerka Oviedo puis au Fibwi Palma de Majorque, dont il revient après 15 mois en Liga FEB.

En effet, l’intérieur retrouve la 3e division française en tant que pigiste médical cette fois. Fos a annoncé ce mardi sa signature pour les six prochaines semaines, lui qui était libre de s’engager où il le souhaite depuis le 30 décembre.

 

LIRE AUSSI

 

Le renfort d’un joueur « réputé pour son profil complet
et son adresse extérieure »

Actuellement 6e de Nationale 1, le club sudiste doit composer avec un groupe « jamais au complet » depuis le début de saison. L’une des premières blessures en date a enfin poussé les “Black & Yellow” à agir : celle de Calvin Hippolyte (1,98 m, 25 ans). Sur le flanc depuis la 3e journée, et une blessure à la cuisse, il va « prendre le temps de se soigner pour revenir à 100% » pendant que « Loïc Menuge va le remplacer en tant que pigiste médical pour les six semaines à venir », planifie le club dans son communiqué.

En Loïc Menuge, les Byers trouvent un joueur « réputé pour son profil complet et son adresse extérieure », lui qui approchait des 40% d’adresse à 3-points lors de sa saison 2023-2024 avec Orchies. Il tournait alors à 14,6 points et 4,9 rebonds de moyenne en championnat. Cette justesse derrière l’arc s’est confirmée avec Oviedo l’an dernier, où il culminait à 43% de réussite à 3-points, pour 7,6 points de moyenne en 14 minutes.

LIRE AUSSI

 

« Aucune porte ne s’était ouverte à moi en ELITE 2 »

Loin d’être un échec, son parcours aurait pu ou dû prendre un autre virage il y a un an et demi, après son départ d’Orchies. Il nous confiait à l’époque vouloir « aller voir un niveau au-dessus, et en France c’était la Pro B. On a essayé, mais malheureusement, aucune porte ne s’est ouverte à moi dans ce championnat ». Il s’était alors « tourné vers l’étranger pour ne pas rejoindre la NM1 de nouveau ».

15 mois plus tard, le revoici dans le championnat qui lui avait tant réussi à Orchies. Il y regoûtera dès vendredi à Berck, sous le maillot d’une région qu’il connaît déjà. Et pour cause, Loïc Menuge à Sorgues (Vaucluse, région PACA), en NM2, lors de la saison 2021-2022.

Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
