Un quatrième tricolore à Majorque : le Fibwi Palma entretient sa tradition française

Il y a des clubs espagnols dont on connaît la tradition française, comme Vitoria ou Valence. Et d’autres, au sein des divisions inférieures, qui s’en créent progressivement une…

Prenez le Fibwi Palma, le club de Majorque, tout juste promu en deuxième division. Depuis sept ans, l’équipe insulaire a déjà accueilli trois joueurs tricolores, avec plus ou moins de réussite : Jonathan Jeanne (4,3 points et 3,1 rebonds en 2018/19), Yannis Mendy (5,6 points et 4,5 rebonds en 2021/22) et Naoll Balfourier (1,2 point et 1 rebond en 2023/24).

Une deuxième saison d’affilée en Espagne pour Menuge

Un quatrième s’est ajouté à la liste cette semaine : Loïc Menuge. Bientôt âgé de 26 ans, le natif de Cannes s’est engagé avec Palma en tant que pigiste médical du capitaine Xabi Berada, victime d’une rupture des ligaments croisés.

Révélé en 2023/24 du côté d’Orchies après trois saisons en Nationale 2 (entre Maubeuge, Sorgues et Pornic), boudé par les clubs de Pro B malgré sa belle saison en Nationale 1 (14,6 points à 44% et 4,9 rebonds), Loïc Menuge a choisi la voie de l’expatriation l’année dernière. Avec Oviedo, il évoluait déjà en deuxième division espagnole et tournait à 7,4 points à 43% et 2,2 rebonds de moyenne.

Attendu ce mercredi dans les Baléares, l’ancien pensionnaire du centre de formation de la Chorale de Roanne devrait effectuer ses premiers pas avec son nouveau maillot ce week-end contre Zamora, la dernière équipe affrontée avec Oviedo au printemps dernier, sans grande réussite (0 point en 8 minutes)…