Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Un quatrième tricolore à Majorque : le Fibwi Palma entretient sa tradition française

Après Jeanne, Mendy et Balfourier, le Fibwi Palma s'est attaché les services d'un nouveau joueur français. Au tour de Loïc Menuge de rejoindre le club espagnol.
|
00h00
Un quatrième tricolore à Majorque : le Fibwi Palma entretient sa tradition française

Après Oviedo, direction Palma pour Loïc Menuge ?

Crédit photo : Oviedo Club Baloncesto

Il y a des clubs espagnols dont on connaît la tradition française, comme Vitoria ou Valence. Et d’autres, au sein des divisions inférieures, qui s’en créent progressivement une…

Prenez le Fibwi Palma, le club de Majorque, tout juste promu en deuxième division. Depuis sept ans, l’équipe insulaire a déjà accueilli trois joueurs tricolores, avec plus ou moins de réussite : Jonathan Jeanne (4,3 points et 3,1 rebonds en 2018/19), Yannis Mendy (5,6 points et 4,5 rebonds en 2021/22) et Naoll Balfourier (1,2 point et 1 rebond en 2023/24).

Une deuxième saison d’affilée en Espagne pour Menuge

Un quatrième s’est ajouté à la liste cette semaine : Loïc Menuge. Bientôt âgé de 26 ans, le natif de Cannes s’est engagé avec Palma en tant que pigiste médical du capitaine Xabi Berada, victime d’une rupture des ligaments croisés.

Révélé en 2023/24 du côté d’Orchies après trois saisons en Nationale 2 (entre Maubeuge, Sorgues et Pornic), boudé par les clubs de Pro B malgré sa belle saison en Nationale 1 (14,6 points à 44% et 4,9 rebonds), Loïc Menuge a choisi la voie de l’expatriation l’année dernière. Avec Oviedo, il évoluait déjà en deuxième division espagnole et tournait à 7,4 points à 43% et 2,2 rebonds de moyenne.

LIRE AUSSI

Attendu ce mercredi dans les Baléares, l’ancien pensionnaire du centre de formation de la Chorale de Roanne devrait effectuer ses premiers pas avec son nouveau maillot ce week-end contre Zamora, la dernière équipe affrontée avec Oviedo au printemps dernier, sans grande réussite (0 point en 8 minutes)…

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Espagne
Espagne
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
À l’étranger
00h00Un quatrième tricolore à Majorque : le Fibwi Palma entretient sa tradition française
Qualif' Coupe du Monde
00h00Et si Julien Mahé devenait le prochain sélectionneur de la Belgique ?
EuroLeague
00h00Malgré l’intérêt de Spanoulis, Joffrey Lauvergne à la découverte du Koweït : « C’est l’opportunité que j’attendais ! »
EuroBasket masculin
00h00La sélection britannique temporairement exclue par la FIBA !
Basket fauteuil
00h00Les Bleus qualifiés pour les quarts de finale du championnat d’Europe
EuroLeague
00h00[Vidéo] Isaïa Cordinier super clutch face à l’Olympiakos !
Betclic ELITE
00h00Alexandre Chassang s’entraîne avec la JDA Dijon
Diana Balayera peut s'entraîner avec l'ASVEL Féminin, mais pas jouer en match officiel
La Boulangère Wonderligue
00h00Diana Balayera, encore victime collatérale des sanctions financières de ses clubs
Evans Ganapamo rejoint Casablanca sa nouvelle équipe marocaine
À l’étranger
00h00Evans Ganapamo continue son tour du monde : direction Casablanca
EuroLeague
00h00Standing ovation, victoire à domicile… Le retour rêvé de Sasa Obradovic avec l’Étoile Rouge
1 / 0
Livenews NBA
Guerschon Yabusele et New York ont perdu à domicile contre Washington ce lundi 13 octobre
NBA
00h00Avec Yabusele et Dadiet titulaires, les Knicks ont été dominés par Washington
Joan Beringer
NBA
00h00Joan Beringer signe un double-double pour sa première titularisation avec Minnesota
Victor Wembanyama a été dominant face à Indiana ce lundi 13 octobre en présaison NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama monte encore en puissance : 27 points et 11 rebonds contre Indiana
NBA
00h00Une opportunité sur un nouveau poste pour Maxime Raynaud suite à une blessure ?
Nolan Traore a profité de l'absence d'Egor Demin, ici à sa droite, lors des matches de Brooklyn en Chine
NBA
00h00Nolan Traoré encore titulaire mais toujours en apprentissage avec Brooklyn
Noah Penda a joué 23 minutes dans la victoire d'Orlando contre Miami
NBA
00h00Noah Penda continue de séduire en présaison avec Orlando
Killian Hayes en défense sur Yuki Kawamura lors de Cleveland - Chicago
NBA
00h00[Vidéo] Killian Hayes se montre avec Cleveland face aux Boston Celtics
Giannis Antetokounmpo, Alex Antetokounmpo et Thanasis Antetokounmpo sont réunis chez les Bucks
NBA
00h00Trois frères dans une même équipe NBA : les Bucks écrivent l’histoire !
NBA
00h00[Vidéo] Olivier Sarr réussit un buzzer-beater face à son frère Alexandre !
NBA
00h00Alex et Olivier Sarr vont s’affronter pour la première fois : « C’est un moment dont tu rêves quand tu es petit »
1 / 0