Monaco sort les champions en titre parisiens, vaillants malgré l’exclusion de Nadir Hifi !

Premier épisode de la double-confrontation entre Monaco et Paris cette semaine, deux jours avant celle en EuroLeague. Avant celle-ci, hasard du tirage, les deux derniers champions de France se retrouvaient donc en huitièmes de finale de la Coupe de France. Un avant-goût alléchant pour la suite, vu le match serré et offensif que les deux équipes se sont livrées ce mardi soir à Gaston-Médecin.

« Je pense que cette rivalité grandit avec le temps, avec les saisons… Cette rivalité prend, elle n’est pas fake » disait Terry Tarpey à l’AFP avant la rencontre. Il n’a pas eu tort. Pour la cinquième fois d’affilée, le match s’est joué en moins de 7 points. Il y a eu du suspense jusqu’à la fin, des actions spectaculaires et même un tournant dans le match avec l’exclusion au début du troisième quart-temps de Nadir Hifi pour… flopping !

Mais les Parisiens se sont tout de même accrochés en faisant tourner la balle et en artillant à volonté à 3-points (17/37 au final). Monaco s’en sort finalement de justesse, notamment grâce à un Mike James insolent à… 7/7 à 3-points (32 points), et se qualifie pour les quarts de finale. Paris n’aura donc pas l’occasion de défendre son titre cette saison.

Développement à venir…