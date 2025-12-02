Recherche
Coupe de France masculine

Monaco sort les champions en titre parisiens, vaillants malgré l’exclusion de Nadir Hifi !

Coupe de France masculine - Dans un match très offensif, victoire de Monaco dans le remake des dernières finales de Betclic ÉLITE, face à un Paris Basketball qui n'a pas lâché l'affaire malgré l'exclusion de Nadir Hifi (score final 109-103). Un Mike James monumental termine à... 7/7 à 3-points !
00h00
Résumé
Écouter
Monaco sort les champions en titre parisiens, vaillants malgré l’exclusion de Nadir Hifi !

Monaco a fait jouer tout son effectif, y compris Terry Tarpey, David Michineau ou Yoan Makoundou.

Crédit photo : Lilian Bordron

Premier épisode de la double-confrontation entre Monaco et Paris cette semaine, deux jours avant celle en EuroLeague. Avant celle-ci, hasard du tirage, les deux derniers champions de France se retrouvaient donc en huitièmes de finale de la Coupe de France. Un avant-goût alléchant pour la suite, vu le match serré et offensif que les deux équipes se sont livrées ce mardi soir à Gaston-Médecin.

« Je pense que cette rivalité grandit avec le temps, avec les saisons… Cette rivalité prend, elle n’est pas fake » disait Terry Tarpey à l’AFP avant la rencontre. Il n’a pas eu tort. Pour la cinquième fois d’affilée, le match s’est joué en moins de 7 points. Il y a eu du suspense jusqu’à la fin, des actions spectaculaires et même un tournant dans le match avec l’exclusion au début du troisième quart-temps de Nadir Hifi pour… flopping !

Mais les Parisiens se sont tout de même accrochés en faisant tourner la balle et en artillant à volonté à 3-points (17/37 au final). Monaco s’en sort finalement de justesse, notamment grâce à un Mike James insolent à… 7/7 à 3-points (32 points), et se qualifie pour les quarts de finale. Paris n’aura donc pas l’occasion de défendre son titre cette saison.

Développement à venir…

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Monaco
Monaco
