Le duo Doncic–Reaves continue d’affoler la NBA alors que les Lakers signent une nouvelle victoire impressionnante sans LeBron

Les Los Angeles Lakers ont dominé les New Orleans Pelicans 133-121 dimanche soir, s’appuyant sur un duo Luka Doncic – Austin Reaves étincelant pour décrocher leur septième victoire consécutive. Privés de LeBron James, laissé au repos en raison d’une blessure au pied gauche avant le back-to-back, les Lakers ont tout de même trouvé les ressources nécessaires. En effet, ils ont pu compter sur leurs deux arrières pour faire clairement la différence tout au long de la rencontre.

Ainsi, Doncic a signé un double-double avec 34 points, 12 rebonds et 7 passes décisives, tandis que Reaves a ajouté 33 points, 5 rebonds et 8 passes. De plus, pour la troisième fois consécutive, les deux joueurs cumulent plus de 60 points. Ils forment donc, à ce stade de la saison, le duo le plus prolifique de la ligue avec près de 64 points par match en moyenne, un rendement qui pèse chaque soir sur les défenses adverses.

« On est juste de bons joueurs de basket » No LeBron, no problem ! Le duo Luka Doncic (34 PTS – 9/22 – 12 REB – 7 AST) – Austin Reaves (33 PTS – 9/15 – 5 REB – 8 AST) signe une nouvelle démonstration pour les Lakers. Un 3e match de rang où les deux inscrivent au moins 30 PTS… pic.twitter.com/bRNwcZOVtg — Basket-Infos (@Basket_Infos) December 1, 2025

Un premier quart-temps à sens unique pour lancer la machine

Dès l’entame, les Lakers ont imposé leur rythme. Ils ont inscrit 46 points dans le premier quart-temps, prenant ainsi 19 points d’avance presque sans laisser respirer leur adversaire. Dans cette dynamique, Doncic s’est montré particulièrement impressionnant : 20 points en douze minutes, accompagnés de 6 rebonds et 4 passes décisives. Grâce à cette entame parfaitement maîtrisée, Los Angeles a signé son meilleur premier quart-temps de la saison.

Par la suite, Reaves a lancé le deuxième quart-temps en plantant deux 3-points consécutifs, ce qui a porté l’écart à 25 points (52-27). Cette adresse extérieure a momentanément assommé les Pelicans, même si ces derniers ont tenté de réagir plus tard dans la rencontre.

En effet, malgré une réaction des Pelicans au troisième quart-temps, menée notamment par Saddiq Bey et ses 22 points, les Lakers n’ont jamais réellement tremblé. Los Angeles a su reprendre le contrôle grâce à Deandre Ayton, auteur d’une prestation solide avec 22 points et 12 rebonds, permettant de calmer chaque tentative de retour adverse.

"I appreciate him. I'm gonna go talk to him now and say thank you." Luka Dončić had jokes about Austin Reaves missing a FT to let him finish with more points on the night 🤣 pic.twitter.com/29EgjZ4DCa — NBA (@NBA) December 1, 2025

Par ailleurs, il faut rappeler que les Pelicans étaient privés de plusieurs cadres, dont Zion Williamson. Dans ces conditions, ils n’ont jamais réussi à inquiéter des Lakers sérieux et appliqués, qui ont su gérer leur avance tout en maintenant une intensité constante.

Finalement, avec ce revers, New Orleans chute à 3 victoires pour 18 défaites, le pire bilan de la Conférence Ouest. De leur côté, les Lakers, désormais à 15 victoires pour 4 défaites, consolident leur deuxième place à l’Ouest. Ils se dirigent désormais vers Phoenix pour terminer leur back-to-back lundi soir, avec la volonté de prolonger leur série positive.