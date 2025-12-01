Recherche
NBA

Le duo Doncic–Reaves continue d’affoler la NBA alors que les Lakers signent une nouvelle victoire impressionnante sans LeBron

Le duo Doncic-Reaves cumule 67 points dans la large victoire des Lakers face aux Pelicans (133-121). Sans LeBron James, Los Angeles enchaîne une septième victoire de suite grâce à ses deux arrières en grande forme.
00h00
Résumé
Le duo Doncic–Reaves continue d’affoler la NBA alors que les Lakers signent une nouvelle victoire impressionnante sans LeBron
Crédit photo : Gary A. Vasquez-Imagn Images

Les Los Angeles Lakers ont dominé les New Orleans Pelicans 133-121 dimanche soir, s’appuyant sur un duo Luka DoncicAustin Reaves étincelant pour décrocher leur septième victoire consécutive. Privés de LeBron James, laissé au repos en raison d’une blessure au pied gauche avant le back-to-back, les Lakers ont tout de même trouvé les ressources nécessaires. En effet, ils ont pu compter sur leurs deux arrières pour faire clairement la différence tout au long de la rencontre.

Ainsi, Doncic a signé un double-double avec 34 points, 12 rebonds et 7 passes décisives, tandis que Reaves a ajouté 33 points, 5 rebonds et 8 passes. De plus, pour la troisième fois consécutive, les deux joueurs cumulent plus de 60 points. Ils forment donc, à ce stade de la saison, le duo le plus prolifique de la ligue avec près de 64 points par match en moyenne, un rendement qui pèse chaque soir sur les défenses adverses.

Un premier quart-temps à sens unique pour lancer la machine

Dès l’entame, les Lakers ont imposé leur rythme. Ils ont inscrit 46 points dans le premier quart-temps, prenant ainsi 19 points d’avance presque sans laisser respirer leur adversaire. Dans cette dynamique, Doncic s’est montré particulièrement impressionnant : 20 points en douze minutes, accompagnés de 6 rebonds et 4 passes décisives. Grâce à cette entame parfaitement maîtrisée, Los Angeles a signé son meilleur premier quart-temps de la saison.

Par la suite, Reaves a lancé le deuxième quart-temps en plantant deux 3-points consécutifs, ce qui a porté l’écart à 25 points (52-27). Cette adresse extérieure a momentanément assommé les Pelicans, même si ces derniers ont tenté de réagir plus tard dans la rencontre.

En effet, malgré une réaction des Pelicans au troisième quart-temps, menée notamment par Saddiq Bey et ses 22 points, les Lakers n’ont jamais réellement tremblé. Los Angeles a su reprendre le contrôle grâce à Deandre Ayton, auteur d’une prestation solide avec 22 points et 12 rebonds, permettant de calmer chaque tentative de retour adverse.

Par ailleurs, il faut rappeler que les Pelicans étaient privés de plusieurs cadres, dont Zion Williamson. Dans ces conditions, ils n’ont jamais réussi à inquiéter des Lakers sérieux et appliqués, qui ont su gérer leur avance tout en maintenant une intensité constante.

Finalement, avec ce revers, New Orleans chute à 3 victoires pour 18 défaites, le pire bilan de la Conférence Ouest. De leur côté, les Lakers, désormais à 15 victoires pour 4 défaites, consolident leur deuxième place à l’Ouest. Ils se dirigent désormais vers Phoenix pour terminer leur back-to-back lundi soir, avec la volonté de prolonger leur série positive.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
