Betclic Élite

Isaiah Miles quitte Cholet Basket, Keshawn Justice fait son retour

Betclic ELITE - Arrivé début octobre, Isaiah Miles a terminé sa mission de pigiste médical à Cholet Basket. L’Américain cède désormais sa place à Keshawn Justice, de retour après son opération.
00h00
Isaiah Miles quitte Cholet Basket

Crédit photo : BCL

Isaiah Miles (2,03 m, 31 ans) aura passé un peu plus d’un mois sous les couleurs de Cholet Basket. Recruté début octobre comme remplaçant médical de Keshawn Justice, blessé, l’intérieur américain a disputé ses dernières minutes le 22 novembre dernier, date marquant la fin officielle de sa mission.

Isaiah Miles, un passage court d’un mois

Arrivé pour pallier l’absence de Keshawn Justice, opéré d’une hernie inguinale, Isaiah Miles a tenu son rôle de pigiste médical jusqu’au 20 novembre 2025. Sur ses 7 matchs joués entre le 11 octobre et le 22 novembre, l’ailier-fort a compilé 5,6 points, 4 rebonds et 1,4 passe pour 7,6 d’évaluation en 19 minutes.

Le bilan collectif avec lui est mitigé : 2 victoires pour 5 défaites, dont une dernière sortie à Saint-Quentin où, malgré sa meilleure performance statistique sous la tunique blanche et rouge (15 d’évaluation en 23 minutes), CB s’était incliné 77-68.

PROFIL JOUEUR
Isaiah MILES
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 203 cm
Âge: 31 ans (09/06/1994)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
5,6
#138
REB
4
#50
PD
1,4
#97

Le retour de Keshawn Justice

Bonne nouvelle pour Cholet Basket : Keshawn Justice réintègre le groupe après avoir été opéré d’une hernie inguinale. Le poste 4/3 polyvalent peut reprendre progressivement, permettant au staff de retrouver une rotation complète sur les postes extérieurs et ailes fortes. Ce retour va offrir un nouveau visage au secteur offensif et un équilibre supplémentaire dans les rotations après plusieurs semaines d’ajustements.

Cholet se sépare de Daylen Kountz et cherche un remplaçant

En parallèle, Cholet Basket a décidé de se séparer de son arrière Daylen Kountz. Arrivé l’été dernier de Hongrie, le joueur n’a pas pleinement convaincu le staff technique, poussant le club à acter son départ. CB est désormais actif sur le marché pour trouver un renfort extérieur capable d’apporter rapidement scoring, constance et création. Les recherches sont déjà lancées pour renforcer l’équipe dans les prochaines semaines.

Quel impact pour Cholet Basket ?

La fin de mission d’Isaiah Miles, le retour de Keshawn Justice et le départ de Daylen Kountz ouvrent un nouveau chapitre pour Cholet Basket. Le staff va pouvoir réorganiser l’effectif et cibler un profil complémentaire pour stabiliser les performances après un début de saison agité par les absences et les réajustements.

