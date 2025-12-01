Recherche
NBA

Yabusele signe son record avec New York, Risacher solide

NBA - Guerschon Yabusele, Zaccharie Risacher, Sidy Cissoko, Rayan Rupert, Rudy Gobert et Maxime Raynaud ont tous foulé les parquets NBA ce dimanche, avec des fortunes diverses mais de nouvelles prestations solides pour nos Français aux quatre coins de la ligue.
|
00h00
Résumé
Écouter
Yabusele signe son record avec New York, Risacher solide

Guerschon Yabusele a inscrit 7 points en 10 minutes contre Toronto

Crédit photo : © Vincent Carchietta-Imagn Images

Guerschon Yabusele et les autres Français engagés en NBA cette nuit ont encore montré qu’ils savaient saisir leurs minutes malgré des rôles variés. Entre l’efficacité du Dancing Bear, la belle affiche de Zaccharie Risacher, les minutes utiles de Sidy Cissoko et Rayan Rupert, la régularité de Rudy Gobert et la montée en puissance de Maxime Raynaud, le contingent tricolore a encore marqué la soirée.

Yabusele record, en 10 minutes

Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) a profité du large succès new-yorkais contre Toronto pour battre son record de points avec les Knicks. En 10 minutes, l’intérieur a parfaitement rempli son rôle d’impact player, compilant 7 points à 3/5 au tir, 4 rebonds et 1 passe. Une ligne propre et efficace, qui témoigne de sa montée en puissance. Face à des Raptors accrocheurs, New York a pu compter sur le duo Hart – Towns pour s’imposer 116-94, les Knicks affichant désormais un presque parfait 10-1 au Madison Square Garden.

Dans l’une des affiches de ce dimanche 30 novembre, Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans) a encore montré qu’il revenait en forme. Avec 12 points à 5/11, 2 rebonds et 1 contre, l’ailier a tenu sa place dans un match spectaculaire conclu en double prolongation. Atlanta, porté par un immense Jalen Johnson (41 points, 14 rebonds), a su faire déjouer des Sixers qui retrouvaient Joel Embiid après neuf matchs d’absence.

Du côté de Portland, Sidy Cissoko (1,98 m, 21 ans) et Rayan Rupert (1,99 m, 21 ans) ont eu droit à des minutes utiles malgré la défaite. Cissoko a inscrit 5 points, capté 2 rebonds et délivré 1 passe en 21 minutes, tandis que Rupert a ajouté 3 points en 6 minutes. Oklahoma City, qui poursuit son incroyable série avec une 12e victoire consécutive, s’est encore appuyé sur Shai Gilgeous-Alexander (26 points) et Chet Holmgren (19 points, 9 rebonds).

Les Timberwolves dominent les Spurs

À Minneapolis, Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) a été fidèle à lui-même : solide, constant et précieux. Le pivot français a signé 8 points, 8 rebonds et 2 passes en 24 minutes lors de la victoire des Wolves contre San Antonio. Anthony Edwards a encore pris feu (32 points), permettant à Minnesota de dominer le dernier quart (36-19) pour aller chercher un deuxième succès consécutif à domicile.

Enfin, Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans) continue de montrer qu’il a sa place dans la rotation des Kings. Malgré 6 fautes, il a apporté 9 points, 6 rebonds et 3 passes en 23 minutes, dans un match marqué par la performance monstrueuse de Zach Edey (32 points et 17 rebonds), qui a guidé Memphis vers la victoire.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
NBA
NBA
Commentaires

chorale58
Guerschon is back 💪
