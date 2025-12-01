Yabusele signe son record avec New York, Risacher solide

Guerschon Yabusele et les autres Français engagés en NBA cette nuit ont encore montré qu’ils savaient saisir leurs minutes malgré des rôles variés. Entre l’efficacité du Dancing Bear, la belle affiche de Zaccharie Risacher, les minutes utiles de Sidy Cissoko et Rayan Rupert, la régularité de Rudy Gobert et la montée en puissance de Maxime Raynaud, le contingent tricolore a encore marqué la soirée.

Yabusele record, en 10 minutes

Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) a profité du large succès new-yorkais contre Toronto pour battre son record de points avec les Knicks. En 10 minutes, l’intérieur a parfaitement rempli son rôle d’impact player, compilant 7 points à 3/5 au tir, 4 rebonds et 1 passe. Une ligne propre et efficace, qui témoigne de sa montée en puissance. Face à des Raptors accrocheurs, New York a pu compter sur le duo Hart – Towns pour s’imposer 116-94, les Knicks affichant désormais un presque parfait 10-1 au Madison Square Garden.

Guerschon Yabusele. 🧸 🇫🇷 7 POINTS

4 REBONDS Les @NYKnicks l'emportent face aux Raptors 94-116 et prennent la 2ème place à l'Est ! pic.twitter.com/BMJbSlWMtB — NBA France (@NBAFRANCE) December 1, 2025

Dans l’une des affiches de ce dimanche 30 novembre, Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans) a encore montré qu’il revenait en forme. Avec 12 points à 5/11, 2 rebonds et 1 contre, l’ailier a tenu sa place dans un match spectaculaire conclu en double prolongation. Atlanta, porté par un immense Jalen Johnson (41 points, 14 rebonds), a su faire déjouer des Sixers qui retrouvaient Joel Embiid après neuf matchs d’absence.

ZACCH. RISACHER.

#🔟 Blocks, Dunks, tout est là !

12 PTS, 2 REB et la victoire en double OT face aux 76ers ! pic.twitter.com/U5aSqOEKPL — NBA France (@NBAFRANCE) December 1, 2025

Du côté de Portland, Sidy Cissoko (1,98 m, 21 ans) et Rayan Rupert (1,99 m, 21 ans) ont eu droit à des minutes utiles malgré la défaite. Cissoko a inscrit 5 points, capté 2 rebonds et délivré 1 passe en 21 minutes, tandis que Rupert a ajouté 3 points en 6 minutes. Oklahoma City, qui poursuit son incroyable série avec une 12e victoire consécutive, s’est encore appuyé sur Shai Gilgeous-Alexander (26 points) et Chet Holmgren (19 points, 9 rebonds).

Les Timberwolves dominent les Spurs

À Minneapolis, Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) a été fidèle à lui-même : solide, constant et précieux. Le pivot français a signé 8 points, 8 rebonds et 2 passes en 24 minutes lors de la victoire des Wolves contre San Antonio. Anthony Edwards a encore pris feu (32 points), permettant à Minnesota de dominer le dernier quart (36-19) pour aller chercher un deuxième succès consécutif à domicile.

RU. 😤

-> highlights.mp4 8 PTS, 8 REB, 2 AST et la victoire face aux Spurs ! pic.twitter.com/G44ZR7JBhO — NBA France (@NBAFRANCE) December 1, 2025

Enfin, Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans) continue de montrer qu’il a sa place dans la rotation des Kings. Malgré 6 fautes, il a apporté 9 points, 6 rebonds et 3 passes en 23 minutes, dans un match marqué par la performance monstrueuse de Zach Edey (32 points et 17 rebonds), qui a guidé Memphis vers la victoire.