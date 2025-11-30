Recherche
Uncategorized

Le Luxembourg d’un étincelant Ben Kovac (29 points) s’impose en Azerbaïdjan

Préqualifications de l'EuroBasket 2029 - Trois jours après avoir collé 38 points à l'Irlande, Ben Kovac a inscrit 29 unités dans la victoire du Luxembourg en Azerbaïdjan. L'ailier de l'ALM Évreux permet au Luxembourg de prendre provisoirement la tête du groupe A.
00h00
Le Luxembourg d’un étincelant Ben Kovac (29 points) s’impose en Azerbaïdjan

Ben Kovac a de nouveau brillé avec la sélection luxembourgeoise ce dimanche, face à l’Azerbaïdjan.

Crédit photo : FIBA

Trois jours après son récital offensif face à l’Irlande, bis repetita pour Ben Kovac (1,95 m, 25 ans), grand acteur du succès du Luxembourg en Azerbaïdjan ce dimanche (90-95). L’ailier de l’ALM Évreux a terminé meilleur marqueur de la rencontre, en inscrivant 29 points (6/11 aux tirs), en plus de 9 rebonds et 5 passes décisives. Sa nation pointe désormais à la première place du groupe A, dans le tournoi de préqualifications à l’EuroBasket 2029.

LIRE AUSSI

Le MVP de la rencontre s’est notamment montré très adroit aux lancers francs (13/15 dans l’exercice). Une donnée importante, sachant que l’Azerbaïdjan est revenu très fort en fin de rencontre : l’écart entre les deux nations, qui était de 18 points à l’entame du 4e quart-temps, a chuté jusqu’à 3 petites unités (90-93, 40e) avant que Kovac n’inscrive les deux derniers points sur la ligne et offre la victoire aux Luxembourgeois.

Joueur clé du Luxembourg depuis les sélections jeunes

Après avoir triomphé face à l’Irlande, jeudi, grâce au 38 points de Ben Kovac, le Luxembourg enchaîne avec un deuxième succès de rang. Une première en compétition FIBA depuis près de cinq ans, lorsque les Lions rouges l’avaient emporté face à la Slovaquie et au Kosovo, en février 2021, lors des préqualifications à la Coupe du monde 2023.

LIRE AUSSI

Joueur à la double nationalité luxembourgeoise et slovaque, Kovac fait les beaux jours de sa sélection. Représentant du Luxembourg depuis les catégories jeunes – il a disputé plusieurs EuroBasket en deuxième division européenne avec les U16 et U18 de son pays -, il profite pleinement d’un rôle de premier plan au sein de sa sélection. En marge de sa saison d’Élite 2 avec Évreux, où il a bien débuté individuellement (10,9 points et 3,7 rebonds de moyenne en 23 minutes) mais peine collectivement (1 victoire sur ses 9 matchs de championnat joués avec l’ALM), Kovac pourrait à nouveau guider les siens vers les qualifications à l’EuroBasket 2029, lors de la prochaine fenêtre, fin février.

 

