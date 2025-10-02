Qui sont les dix nouveaux venus en ÉLITE 2 à surveiller de près ?

Chaque nouvelle saison d’ÉLITE 2 apporte son lot de surprises et de talents émergents. Si certains joueurs confirment leur statut de cadre, d’autres débarquent pour la première fois à ce niveau et pourraient bien bousculer la hiérarchie.

Cette année, dix nouveaux profils ont attiré notre attention (ou onze puisque Luka Nikolic figurait dans la liste, avant sa blessure, supposée sérieuse)…

Sean Smith, le bon ADN

Avec ses 2,03 m, Sean Smith (2,03 m, 29 ans) évolue principalement au poste d’ailier fort. Son parcours est marqué par une double culture basket. Élevé dans une famille où le basketball est central, avec un père (Mike Smith) ancien international espagnol et vainqueur de l’EuroLeague sous les ordres de Zeljko Obradovic avec Badalone, il a développé ses bases en Espagne, notamment à la Canarias Basketball Academy.

Il a ensuite fait le choix de s’immerger dans le système universitaire américain pour sa formation à St Cloud State University NCAA 2. Après sa carrière universitaire, Sean Smith a fait le saut vers le monde professionnel en Europe, commençant par un retour en Espagne (vainqueur de la BCL en 2022 avec Tenerife) avant de dominer en Bulgarie où il a notamment obtenu un titre de meilleur défenseur du championnat l’année dernière, sous les ordres de Vasco Evtimov.

Sean Smith est un ailier fort moderne, reconnu pour son impact défensif et son énergie sur le terrain. Offensivement, il est surtout un finisseur de proximité et un joueur de transition, mais son tir extérieur reste limité et il doit encore s’adapter pleinement au jeu européen. Ses qualités athlétiques et sa défense font de lui un joueur à fort potentiel, capable de changer le rythme d’un match. À l’image du casting étranger d’AMSB, il est en difficulté en ce début de championnat (2,5 points à 40% et 3 rebonds) mais a les outils pour redresser la barre.

PROFIL JOUEUR Sean SMITH Poste(s): Ailier Fort Taille: 203 cm Âge: 29 ans (09/12/1995) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 11 #133 REB 4 #150 PD 3 #104

Jagan Mosely, rare recrue des Sharks

Évoluant au poste de meneur-arrière, Jagan Mosely se distingue par son dynamisme et son intensité sur les parquets. Mesurant 1,92 m, Jagan est un athlète puissant qui apporte une menace offensive variée. Son parcours de formation s’est déroulé au sein de la prestigieuse université de Georgetown (NCAA Division I) de 2016 à 2020. Ses quatre années chez les Hoyas ont été marquées par une progression constante.

Après son diplôme en 2020, celui qui est détenteur d’un passeport jamaïcain s’est lancé dans une carrière en Europe. Il a découvert le basketball professionnel en Hongrie (Egis Körmend) puis en Roumanie (CS Rapid Bucuresti), avant de prendre une autre dimension au Danemark en BasketLigaen au Team FOG Naestved (Danemark) où il passe les trois saisons précédentes à son arrivée en France. Il y réalise notamment une saison 2024/2025 exceptionnelle, cumulant en moyenne 18,3 points, 5,3 passes décisives et 4,6 rebonds. Cette performance lui vaut d’être élu MVP du championnat danois.

Jagan Mosely est un combo-guard dynamique et créatif, dont le jeu repose sur son explosivité et sa polyvalence. Aussi un « driver » hors pair : sa principale force est sa capacité à attaquer le cercle. Il possède un excellent premier pas et une grande explosivité qui lui permettent de battre son défenseur. Il est très agressif pour finir près du panier ou provoquer des fautes. Il est capable de jouer à la mène (poste 1) ou à l’arrière (poste 2), et sa vision de jeu lui permet également de distribuer (autour de 5 passes décisives lors de sa saison MVP).

Historiquement considéré comme un shooteur extérieur moyen en début de carrière, il a montré des signes d’amélioration significative, notamment lors de sa saison au Danemark où il a atteint un pourcentage de réussite très élevé à 3-points (47,6%) sur un volume soutenu. Ses 14 points contre Quimper laissent entrevoir de belles promesses.

PROFIL JOUEUR Jagan MOSELY Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 191 cm Âge: 27 ans (15/05/1998) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 11 #128 REB 3 #205 PD 2 #184

Steven Verplancken, le Youtubeur-sniper

Steven Verplancken est né en 2000 en République Dominicaine. Il possède également la nationalité belge. Évoluant au poste de combo-guard (meneur/arrière), il est reconnu pour être un joueur de haut caractère et un gros travailleur, parlant couramment quatre langues (Anglais, Espagnol, Néerlandais et Français).

Son cursus universitaire s’est déroulé sur cinq ans. Il a commencé en NCAA Division II à Glenville State College (2019-2020), où il s’est immédiatement illustré comme un scoreur majeur (16,4 points, 5,0 rebonds, 3,1 passes décisives par match) avec une excellente adresse à trois points (43,8%). Il a ensuite passé deux saisons en NCAA Division I à Southern Illinois University (2020-2022), où son rôle était plus orienté vers un joueur d’équipe (environ 6,6 à 7,0 points par match). Pour ces deux dernières saisons, il a rejoint Weber State University (2022-2024), toujours en Division I (Big Sky Conference). C’est là qu’il a atteint son apogée universitaire, devenant un titulaire indiscutable et un leader de l’équipe, avec des moyennes de 13,2 points (2022-2023, avec un excellent 41,7% à 3 points) puis 12,1 points en 2023-2024.

Sa transition vers le monde professionnel l’a amené à jouer dans divers championnats. Après sa carrière à Weber State en 2024, il a d’abord joué brièvement en République Dominicaine, notamment avec les Soles de Santo Domingo. Il a ensuite eu des expériences en Europe, notamment en Islande au sein du Haukar Hafnarfjordur et en Espagne (Primera FEB) avec Alimerka Oviedo Baloncesto. Pour la saison 2024-2025, il a posé ses valises en France, signant au Champagne Basket Reims (Pro B), où le club mise sur sa polyvalence au poste d’arrière et son état d’esprit pour le projet de jeu. Il est également international dominicain.

Steven Verplancken est un Guard polyvalent avec une réputation de shooteur extérieur très fiable. Il possède également de bonnes qualités de compétiteur et de leader. Sa polyvalence lui permet d’être utilisé sur les postes 1 et 2. Il possède une chaine You Tube où il partage sa vie de joueur professionnel, à l’image de ses débuts réussis en Coupe de France (23 points face à l’ASA), qui n’ont pas encore été suivi d’effet en championnat (5 points à 32%).

PROFIL JOUEUR Steven VERPLANCKEN Poste(s): Arrière Taille: 193 cm Âge: 25 ans (17/07/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 23 #9 REB 0 #385 PD 0 #409

Ben Kovac, l’alliage luxembourgo-slovaque de l’ALM

Né en 2000 au Luxembourg, Ben Kovac est un ailier d’1,95 m qui détient les nationalités luxembourgeoise et slovaque. Il est un joueur clé de l’équipe nationale luxembourgeoise. Il est le fils de parents slovaques, sa mère Dana Kovacova ayant été basketteuse de haut niveau.

Ben Kovac n’a pas fait de parcours universitaire NCAA. Son développement s’est fait en Europe. Après avoir été champion du Luxembourg en 2020 avec Basket Esch, il s’est professionnalisé en jouant notamment aux Pays-Bas avec les Den Helder Suns. Il a ensuite rejoint la Slovaquie, où il a remporté deux titres de champion national consécutifs (2023 et 2024) avec le BK Patrioti Levice, participant également à des compétitions européennes comme la FIBA Europe Cup.

À l’été 2024, il signe en France en NM1 avec Besançon où il réalise une saison remarquée (plus de 15 points, 5 rebonds et 3 passes décisives de moyenne), se classant parmi les meilleurs marqueurs de la ligue. Fort de cette performance, il franchit un nouveau palier en s’engageant avec l’ALM Évreux Basket en Pro B pour la saison 2025-2026.

Ben Kovac est réputé pour sa polyvalence et son profil athlétique. Il est un joueur capable de prendre feu offensivement. Il apporte une présence physique dans le jeu, étant décrit comme « super tanké » et « costaud » défensivement. Ses statistiques témoignent de sa capacité à combiner le scoring, le rebond et la passe, indiquant un joueur complet qui peut avoir un impact significatif des deux côtés du terrain. Son passage en Pro B représente l’opportunité de confirmer sa capacité à performer au plus haut niveau français. Avec 15,3 points à 64%, il n’a pas grand chose à se reprocher dans les trois premières défaites normandes.

PROFIL JOUEUR Ben KOVAC Poste(s): Ailier Taille: 195 cm Âge: 25 ans (22/02/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 10 #157 REB 2 #283 PD 3 #121

Ikenna Ndugba, le pitbull du HTV

Ikenna Ndugba est un meneur de jeu américano-nigérian né en 1998 à Boston dans le Massachusetts. Malgré sa petite taille, il compense largement par une intensité et une énergie remarquables. Son parcours universitaire l’a vu briller, principalement à Bryant University pendant quatre ans, avant de terminer à Elon University. Durant ses années universitaires, Ikenna s’est distingué comme un meneur complet, fiable à la passe et surtout un défenseur acharné. Son profil défensif et sa capacité à organiser le jeu ont été les fondations de son développement.

Après la fac, Ikenna a été drafté par les Greensboro Swarm en NBA G-League en 2021, où il a passé deux saisons (avec Greensboro puis avec les Santa Cruz Warriors). Il a ensuite fait le choix de l’Europe, jouant notamment au Vevey Riviera en Suisse, où il a explosé statistiquement (18.5 points, 5.0 rebonds, 6.7 passes décisives, 2.4 interceptions par match en 2023-2024), affirmant ses qualités de meneur scoreur et distributeur. Il sort d’une saison blanche 2024/2025 à cause du blessure avant de rejoindre la Côte d’Azur durant l’été 2025, ce qui pourrait ressembler à un pari, s’il ne s’était pas immédiatement hissé au niveau attendu (13 points à 51%, 2,7 rebonds et 3,7 passes décisives).

Ikenna Ndugba est un meneur reconnu pour son agressivité défensive et son instinct de « playmaker ». Surnommé parfois le « pitbull » pour son énergie inépuisable, il est un excellent intercepteur et met une pression constante sur le porteur du ballon. En attaque, bien que son tir à trois points puisse être irrégulier, il est redoutable dans la pénétration et le jeu de transition. Il est très bon pour impliquer ses coéquipiers et n’hésite pas à prendre ses responsabilités au scoring. C’est un meneur athlétique, polyvalent et dont la hargne est un moteur essentiel pour son équipe. Il a aussi été international pour le Nigéria, participant aux qualifications pour la Coupe du Monde FIBA 2023.

Robert Ford III, le moteur du Stade Rochelais

Robert Ford III, né en 1999 à Portland est un meneur américain reconnu pour son intensité, sa polyvalence et son impact des deux côtés du terrain. Son parcours universitaire est marqué par une progression constante et une explosion en fin de cursus. Il débute à Clackamas Community College (JUCO) de 2018 à 2020. Il passe ensuite deux saisons à Idaho State (NCAA Division I) de 2020 à 2022, avec une première année solide (11,4 points, 7,2 rebonds, 3,1 passes) avant qu’une blessure ne réduise sa deuxième saison. Il termine son parcours à Montana State de 2022 à 2024. Après une première année en sortie de banc, il réalise une saison senior exceptionnelle en 2023-2024, menant son équipe au titre de la Big Sky Conference et au Tournoi NCAA. Il est alors nommé MVP du Tournoi Big Sky, Joueur Défensif de l’Année Big Sky et membre de la All-Big Sky First Team.

Non drafté en 2024, Robert Ford III débute sa carrière professionnelle en Europe. Il signe initialement avec les Würzburg Baskets en Allemagne (BBL), mais son contrat est résilié après une blessure en présaison. Il rejoint ensuite les Rio Grande Valley Vipers en NBA G League, avant de prendre la direction de l’Europe en signant avec Rīgas Zeļļi dans la Ligue letto-estonienne pour les playoffs.

Robert Ford III est un meneur redoutable. Sa marque de fabrique est sa défense intense. Il est un excellent intercepteur et utilise sa rapidité et ses mains actives pour dérégler l’attaque adverse et lancer des contre-attaques. Offensivement, c’est un joueur complet et efficace, capable de créer son propre tir grâce à un bon maniement du ballon et un step back maîtrisé. Il est une menace fiable au tir à mi-distance comme à trois points, et n’hésite pas à attaquer le cercle, résistant bien au contact pour provoquer des lancers francs. Son profil fait de lui un véritable leader capable de faire tout ce qu’il faut pour gagner, comme ses 7 interceptions à Rouen ou ses 8 passes décisives contre Champagne Basket.

PROFIL JOUEUR Robert FORD Poste(s): Meneur Taille: 182 cm Âge: 25 ans (25/10/1999) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 14 #17 REB 3 #93 PD 5 #11

Samuel Idowu, le polyvalent intérieur du PB86 Samuel Idowu est un joueur américano-britannique (avec également des origines nigérianes), étalant un profil polyvalent et athlétique, avec une envergure notée de 2,11m. Idowu a été formé à la Saint Peter’s University (NCAA) de 2015 à 2019. Ses statistiques globales en carrière universitaire sont de 7,7 points et 4,0 rebonds en 124 matchs, avec un pourcentage au tir de 50,3%. Il a progressé au fil des saisons, devenant un titulaire régulier lors de ses années junior et senior. Lors de sa dernière saison (2018-2019), il a affiché des moyennes de 11,0 points et 5,6 rebonds par match, et a été le leader de son équipe aux contres, dépassant les 100 contres en carrière. Après l’université, Samuel Idowu a acquis une solide expérience en Europe, jouant dans plusieurs championnats. Il a notamment évolué aux Pays-Bas, au Danemark (Naestved), en Belgique, au Royaume-Uni et en Allemagne, en deuxième division. Lors de sa dernière saison outre-Rhin, il s’est illustré avec des moyennes de 15,1 points, 7,2 rebonds et 1,1 contre sur 38 matchs. Idowu est un intérieur moderne et polyvalent. Capable de jouer en tant que poste 4 ou poste 5, il apporte de la variété en attaque. Il est une menace offensive tant près du cercle que sur la périphérie grâce à sa capacité à s’écarter pour shooter à trois points. Doté d’un bon physique, il utilise sa vitesse et son athlétisme. Il est également un rebondeur et un bon contreur/dissuaseur en défense. Sa polyvalence lui permet d’exploiter les mismatches, soit en utilisant sa vitesse contre des intérieurs plus lourds, soit en jouant près du panier. Reste que ses bonnes performances (18 points à Toulon, 15 points et 7 rebonds contre Denain) ne permettent pour l’instant pas au PB86, toujours fanny, de décoller… Samuel IDOWU 15 PTS 7 REB 0 PDE POI 64 76 DEN Marvin Clark, l’homme qui doit faire oublier le MVP Comme Justin Robinson à Paris, Marvin Clark (2,01 m, 30 ans) n’a pas la tâche facile à Pau. Il doit faire oublier le MVP, Chris Ledlum, parti au Ratiopharm Ulm. Son profil complet, combinant puissance, qualité de tir et intensité défensive, laisse cependant à penser qu’il peut y arriver, même si ses débuts sont chaotiques (1 point et 1 rebond en Coupe de France, 0 point en 12 minutes à Nantes mais dominant contre Orléans). Clark a été formé dans deux universités prestigieuses de la NCAA. Il a d’abord évolué sous les couleurs des Michigan State Spartans (2014-2016), avant de passer à l’université de St. John’s (2017-2019) où il a pu s’affirmer. Depuis la fin de son cursus en 2019, Marvin Clark a bâti une carrière européenne riche et variée. Il a évolué dans plusieurs championnats de haut niveau, notamment en Allemagne, en Belgique, au Portugal, et a déjà connu la France avec Châlons-Reims en Betclic ÉLITE. Avant de rejoindre Pau, il a joué une saison complète en élite hongroise (Falco KC Szombathely), participant notamment à la prestigieuse Basketball Champions League. Ces expériences lui ont conféré une maturité et une connaissance des différents styles de jeu européens. Marvin Clark est souvent identifié comme un véritable « Stretch Four » (ailier-fort capable d’écarter le jeu). Ses atouts majeurs sont son adresse extérieure, lui permettant de menacer les défenses loin du cercle, et sa puissance physique, qu’il utilise des deux côtés du terrain. Il est apprécié pour son intensité défensive, capable de défendre sur plusieurs positions, ainsi que pour son éthique de travail et son potentiel de leadership. Il possède la volonté d’assumer des responsabilités, faisant de lui un atout polyvalent et précieux pour l’effectif de Pau.

PROFIL JOUEUR Marvin CLARK Poste(s): Ailier Fort Taille: 201 cm Âge: 30 ans (03/11/1994) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 1 #393 REB 1 #376 PD 0 #405

Tray Croft, un serial-scoreur pour Rouen

Voilà un profil de joueur très offensif, avec une capacité à cumuler les statistiques sur plusieurs catégories. Le parcours universitaire de Tray Croft débute au niveau junior college (JUCO) à Iowa Central Community College (2016-2018) où il s’est affirmé comme un scoreur d’élite. Il a notamment remporté le titre de NJCAA Division II Men’s Player of the Year en 2018, établissant des records de points pour l’école et affichant des moyennes impressionnantes (27,5 points, 6,6 rebonds, 4,0 passes en 2017-2018), avec une pointe à 54 points. Il a ensuite été transféré à l’Université de Northern Iowa (UNI) où il a effectué une saison de redshirt (2018-2019) sans jouer. Il a terminé son cursus à l’Université de Wisconsin Parkside (2019-2022), évoluant en NCAA Division II. Sa dernière saison (2021-2022) a été très productive, lui valant une sélection dans la First Team All GLIAC avec 20,5 points de moyenne, en plus d’être leader de son équipe en passes et interceptions.

Sa carrière professionnelle l’a mené en Europe. Après avoir quitté les États-Unis en 2022, il a joué en Géorgie.. Il a ensuite évolué en Serbie au KK Radnički Kragujevac (KLS, première division) lors de la saison 2023-2024, où il a réalisé une excellente performance statistique, notamment 19 points, 4,6 rebonds et 4,4 passes par match, avec une belle adresse à 3 points (41%).

Le natif de l’Alabama a rejoint le Rouen Métropole Basket pour la saison 2025-2026, après avoir fait l’impasse sur la saison 2024-2025 pour raisons personnelles, et représente une recrue majeure pour son potentiel au scoring. Tray Croft est un joueur caractérisé par son instinct de scoreur et sa capacité à créer son propre tir. Il possède un arsenal offensif complet, capable de marquer de n’importe quel endroit sur le terrain. Il peut opérer à la fois comme meneur grâce à son sens du jeu et sa capacité à la passe et comme arrière grâce à sa menace constante au scoring. Sa capacité à capter des rebonds pour sa taille est également notable, témoignant d’une activité importante des deux côtés du terrain.

PROFIL JOUEUR Tray CROFT Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 185 cm Âge: 27 ans (31/12/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 17 #33 REB 2 #262 PD 8 #8

Dylan Van Eyck, la polyvalence oranje

Fraîchement débarqué à Nantes pour la saison 2025/2026, Dylan Van Eyck (2,02 m, 27 ans) a les outils pour être une belle surprise en ÉLITE 2, même si son dernier match ne l’a pas montré (1 point, 1 passe décisive et 2 interceptions contre Pau).

Formé aux États-Unis, notamment sous l’égide du mythique Rick Pitino à Iona College, le Néerlandais apporte une maturité et un profil résolument moderne. Il excelle par sa polyvalence : capable de sanctionner à distance (poste 3) ou de batailler au rebond (poste 4), il est surtout loué pour son intelligence de jeu et sa capacité à faire vivre le ballon.

Après des passages réussis en Espagne et au Danemark où il a brillé par ses statistiques et son leadership, ce membre de la sélection des Pays-Bas en 3×3 et 5×5 arrive en France avec l’ambition de devenir un leader offensif et le moteur de l’Hermine. Suivez de près ce « Dutch Master » : son efficacité pourrait bien être la clé du succès nantais cette année. La preuve ? Les deux succès du NBH correspondent à ses deux bonnes sorties (15 points, 6 rebonds, 4 passes décisives, 3 interceptions et 3 contres en Coupe de France à Rennes ; 14 points, 3 passes décisives et 3 interceptions contre le SCABB).