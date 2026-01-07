Rick Carlisle à une victoire du club très fermé des 1000 victoires NBA

À 66 ans, Rick Carlisle n’est plus qu’à une victoire d’entrer dans l’histoire de la NBA. L’entraîneur des Indiana Pacers, actuellement à 999 victoires en saison régulière, pourrait franchir ce cap historique dès vendredi contre les Philadelphia 76ers ou dimanche face aux Washington Wizards à domicile.

Un parcours exceptionnel malgré une série noire record

Ironiquement, cette course vers les 1000 victoires intervient alors que les Pacers traversent la pire période de leur histoire récente. L’équipe vient d’établir un nouveau record de franchise avec 13 défaites consécutives, après leur revers 120-116 contre les Cleveland Cavaliers mardi soir. Avec un bilan de 6 victoires pour 31 défaites, Indiana se dirige vers l’une des saisons les plus difficiles de son existence.

Carlisle reste bloqué à 999 victoires depuis le 8 décembre, mais cette attente n’entame en rien la reconnaissance de ses pairs et joueurs. T.J. McConnell, meneur vétéran des Pacers, témoigne de l’impact humain de son coach : « Il vient chez moi pour parler de la vie et de ce qu’il pense pouvoir m’aider sur le terrain. C’est quelque chose qui m’a marqué car il n’était pas obligé de le faire. »

Cette anecdote remonte aux playoffs 2024, lorsque Carlisle avait rendu visite à McConnell entre deux matchs contre Milwaukee pour le remotiver. Le résultat fut immédiat : 20 points à 7/9 aux tirs, 9 passes et 4 interceptions dans le match suivant.

L’entrée dans un club d’élite réservé aux légendes

Avec sa prochaine victoire, Carlisle rejoindra un cercle ultra-fermé de seulement 11 entraîneurs ayant atteint ce plateau. Il côtoiera des légendes comme Gregg Popovich (1390 victoires, record absolu), Don Nelson, Lenny Wilkens, Jerry Sloan, Pat Riley, George Karl, Phil Jackson, Larry Brown et Rick Adelman. Doc Rivers, coach des Milwaukee Bucks, reste le seul autre membre actif de ce club prestigieux.

Fidèle à son caractère, Carlisle refuse de s’étendre sur cette performance : « Je ne veux vraiment pas en parler. Je ne me sens pas à l’aise pour discuter de ça. » Il préfère évoquer ses mentors Bill Fitch et Chuck Daly, ainsi que sa famille, sa femme Donna et sa fille Abby.

Malgré les difficultés actuelles des Pacers, finalistes NBA en juin dernier, McConnell promet que l’équipe célébrera dignement ce jalon : « En tant que joueurs, nous devons nous assurer qu’il soit célébré pour ça. Il ne va pas y échapper, je le promets. »