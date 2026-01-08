Serge Ibaka toujours à l’entraînement avec les Metropolitans, mais pas de signature à l’horizon immédiat

Le Levallois Metropolitans Basket Club avance à grands pas en Nationale Masculine 1. En tête de la poule A, le club francilien nourrit de fortes ambitions sportives, à court comme à moyen terme. Dans ce contexte, la présence régulière de Serge Ibaka à l’entraînement alimente logiquement les discussions. Sans club depuis la fin de son aventure européenne, l’ancien intérieur NBA poursuit sa préparation à Paris, mais le club a tenu à clarifier la situation.

Installé à Paris, Serge Ibaka (2,08 m, 36 ans) continue de travailler physiquement avec les Metropolitans. Champion NBA en 2019, ancien international espagnol, l’intérieur de 2,08 m sort de deux saisons en EuroLeague, disputées successivement avec le Bayern Munich puis le Real Madrid. Aujourd’hui libre, son objectif reste clair : se maintenir en condition dans l’optique de décrocher un nouveau contrat en NBA.

Sa présence au quotidien avec le groupe francilien s’inscrit avant tout dans cette logique individuelle. Le staff lui permet de s’entraîner dans un cadre compétitif, sans engagement contractuel à ce stade.

Communiqué officiel – Serge Ibaka 🇫🇷

Le club tient à démentir formellement la signature du champion NBA Serge Ibaka jusqu’à la fin de la saison. Serge est partenaire d’entraînement de l’équipe et a toujours pour projet de continuer sa carrière en NBA. pic.twitter.com/vsUKcnRjT9 — Metropolitans Basketball Club (@MetropolitansBC) January 8, 2026

Rumeurs en Nationale Masculine 1, position claire du club

Ces dernières semaines, la possibilité d’une signature de Serge Ibaka en Nationale Masculine 1 a largement circulé. Une hypothèse qui a rapidement enflammé les discussions autour du championnat. Les Metropolitans ont toutefois démenti toute arrivée imminente du joueur dans l’effectif.

Pour autant, la porte n’est pas totalement fermée. Le règlement permet encore au club de recruter un joueur cette saison. Si la deadline NBA venait à passer sans opportunité pour Ibaka, un scénario pourrait alors être réévalué. Une éventualité qui reste conditionnée à de nombreux paramètres.

Un projet ambitieux, bien au-delà de la NM1

Si cette situation existe, c’est aussi parce que les Metropolitans 92 portent un projet ambitieux. Le club s’appuie sur des investisseurs américains, parmi lesquels figure notamment Ja Morant (1,88 m, 26 ans), avec une vision à long terme. L’objectif affiché dépasse la simple NM1, avec en ligne de mire une montée sportive en ELITE 2 dès la saison prochaine.

À plus long terme encore, les Metropolitans regardent vers l’horizon de la NBA Europe, évoquée pour la saison 2027-2028. Un cadre qui explique la structuration progressive du projet et l’attention portée à des profils à forte notoriété internationale, même si aucune précipitation n’est envisagée.

PROFIL JOUEUR Serge IBAKA Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 208 cm Âge: 36 ans (18/09/1989) Nationalités: Stats 2024-2025 / Liga Endesa PTS 6,6 #155 REB 3,1 #99 PD 0,8 #174

Pas de Serge Ibaka dans l’immédiat pour l’équipe de Sacha Giffa

À court terme, rien ne change pour l’effectif dirigé par Sacha Giffa. Serge Ibaka ne fait pas partie du groupe engagé en championnat, et les Metropolitans poursuivent leur saison avec l’objectif clair de la montée. L’ancien joueur NBA continue simplement de s’entraîner avec un collectif ambitieux, sans impact immédiat sur la rotation.

Une situation à suivre, tant les trajectoires du club et du joueur pourraient, à terme, se recroiser.