NM1

Serge Ibaka toujours à l’entraînement avec les Metropolitans, mais pas de signature à l’horizon immédiat

NM1 - Toujours leader de la poule A de Nationale Masculine 1, le Levallois Metropolitans Basket Club continuent d’accueillir à l’entraînement Serge Ibaka, ancien champion NBA, sans que cela n’augure pour l’instant d’une arrivée imminente dans l’effectif francilien.
00h00
Serge Ibaka toujours à l’entraînement avec les Metropolitans, mais pas de signature à l’horizon immédiat

Serge Ibaka, de passage à OKC en octobre dernier, s’entraîne avec les Metropolitans 92

Crédit photo : © Alonzo Adams-Imagn Images

Le Levallois Metropolitans Basket Club avance à grands pas en Nationale Masculine 1. En tête de la poule A, le club francilien nourrit de fortes ambitions sportives, à court comme à moyen terme. Dans ce contexte, la présence régulière de Serge Ibaka à l’entraînement alimente logiquement les discussions. Sans club depuis la fin de son aventure européenne, l’ancien intérieur NBA poursuit sa préparation à Paris, mais le club a tenu à clarifier la situation.

Installé à Paris, Serge Ibaka (2,08 m, 36 ans) continue de travailler physiquement avec les Metropolitans. Champion NBA en 2019, ancien international espagnol, l’intérieur de 2,08 m sort de deux saisons en EuroLeague, disputées successivement avec le Bayern Munich puis le Real Madrid. Aujourd’hui libre, son objectif reste clair : se maintenir en condition dans l’optique de décrocher un nouveau contrat en NBA.

Sa présence au quotidien avec le groupe francilien s’inscrit avant tout dans cette logique individuelle. Le staff lui permet de s’entraîner dans un cadre compétitif, sans engagement contractuel à ce stade.

Rumeurs en Nationale Masculine 1, position claire du club

Ces dernières semaines, la possibilité d’une signature de Serge Ibaka en Nationale Masculine 1 a largement circulé. Une hypothèse qui a rapidement enflammé les discussions autour du championnat. Les Metropolitans ont toutefois démenti toute arrivée imminente du joueur dans l’effectif.

Pour autant, la porte n’est pas totalement fermée. Le règlement permet encore au club de recruter un joueur cette saison. Si la deadline NBA venait à passer sans opportunité pour Ibaka, un scénario pourrait alors être réévalué. Une éventualité qui reste conditionnée à de nombreux paramètres.

LIRE AUSSI

Un projet ambitieux, bien au-delà de la NM1

Si cette situation existe, c’est aussi parce que les Metropolitans 92 portent un projet ambitieux. Le club s’appuie sur des investisseurs américains, parmi lesquels figure notamment Ja Morant (1,88 m, 26 ans), avec une vision à long terme. L’objectif affiché dépasse la simple NM1, avec en ligne de mire une montée sportive en ELITE 2 dès la saison prochaine.

LIRE AUSSI

À plus long terme encore, les Metropolitans regardent vers l’horizon de la NBA Europe, évoquée pour la saison 2027-2028. Un cadre qui explique la structuration progressive du projet et l’attention portée à des profils à forte notoriété internationale, même si aucune précipitation n’est envisagée.

Pas de Serge Ibaka dans l’immédiat pour l’équipe de Sacha Giffa

À court terme, rien ne change pour l’effectif dirigé par Sacha Giffa. Serge Ibaka ne fait pas partie du groupe engagé en championnat, et les Metropolitans poursuivent leur saison avec l’objectif clair de la montée. L’ancien joueur NBA continue simplement de s’entraîner avec un collectif ambitieux, sans impact immédiat sur la rotation.

Une situation à suivre, tant les trajectoires du club et du joueur pourraient, à terme, se recroiser.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
