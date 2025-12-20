Ja Morant et les Metropolitans, l’improbable union : la superstar NBA investit à Levallois !

Après le passage d’un champion NBA aux entraînements, l’arrivée d’un All-Star NBA dans le capital ! Quelques semaines après avoir accueilli Serge Ibaka en tant que sparring-partner, les Metropolitans Basketball Club peuvent désormais se targuer de l’entrée de Ja Morant dans son environnement financier.

« Pas qu’un investissement dans un club de basket »

Pour cause, la société qu’il préside, Catch12, fondée l’été dernier par ses soins et dont la gestion exécutive quotidienne est confiée à son oncle, Phil, a officialisé jeudi « un investissement stratégique au sein EuroStep Ventures (ESV), la société mère des Metropolitans, l’un des clubs de basketball les plus reconnus d’Europe ».

Si la dernière formulation peut surprendre pour une équipe de NM1, née en septembre 2024 qui plus est, la marque Metropolitans est pourtant largement reconnue aux États-Unis depuis la saison de Victor Wembanyama, qui avait été diffusée en intégralité sur NBA TV.

« Il ne s’agit pas seulement d’un investissement dans un club de basket », pose Phil Morant, l’oncle de Ja, directeur de Catch 12. « Investir dans EuroStep n’est pas qu’une décision commerciale. C’est un investissement dans les gens, dans la culture, dans une opportunité d’avenir. C’est une déclaration de ce en quoi nous croyons : l’excellence, la responsabilité et la communauté. Ce qu’EuroStep accomplit à Paris nous rappelle que lorsque l’on combine vision et valeurs, on peut créer quelque chose qui façonne à la fois le jeu et les personnes qu’il touche pour les générations à venir. »

Objectif NBA Europe ?

Une communication bien abstraite mais qui expose ouvertement Paris, pourtant pas le fief des Metropolitans, implantés à Levallois. Évidemment pas un hasard pour les Morant, attirés par le marché parisien dans le contexte de la NBA Europe. Seul leader de la Poule A de NM1, victorieux à Toulouse vendredi (83-81), le LMBC a évidemment d’autres ambitions que le haut du tableau de la troisième division. Un retour en LNB à court-terme, évidemment, mais aussi un ticket pour la NBA Europe.

« Nous serons candidats le moment venu », promettait le président Luc Dayan au Parisien en mai dernier. « La ligue américaine avait tâté le terrain. Tout ça restait alors hypothétique. Mais si les planètes s’alignent, rien n’est impossible », ajoutait-il auprès de L’Équipe en octobre.

Dans toutes les déclarations des huiles de Catch12, les mots « NBA Europe » ne sont évidemment jamais prononcés, mais perceptibles si l’on lit entre les lignes. « Ce partenariat est un exemple parfait de la façon dont l’entreprise stratégique menée par des athlètes et l’intelligence culturelle peuvent créer de nouveaux modèles de croissance dans le sport mondial », exprime ainsi Sumair Khan, directeur général de Catch12, l’un des principaux acteurs de la négociation. « EuroStep a construit une plateforme avant-gardiste, et nous sommes fiers d’apporter nos ressources stratégiques et créatives pour contribuer à son développement à l’échelle mondiale, particulièrement alors que l’attention du monde du basket-ball s’étend vers l’Europe. »

« Des montants significatifs » investis par les Morant

Alors que l’on retrouve déjà Antoine Kombouaré (entraîneur de football) parmi les investisseurs du club via la filiale GPS33, que Luc Dayan aimerait faire jouer « ses excellentes relations » avec Qatar Sports Investments, lui qui avait été à l’origine du premier rapprochement entre le Qatar et le PSG en 2006, pour les lier au dossier, l’entrée de la famille Morant au capital des Metropolitans n’est pas neutre.

Co-fondateur d’ESV, Sam Katzin-Simon a ainsi annoncé à L’Équipe que l’investissement de Catch12 reposait « sur des montants significatifs ». « Paris est une ville de basket, mais aujourd’hui, grâce à notre partenariat avec Catch12, l’avenir de notre sport dans la ville lumière est plus prometteur que jamais », ajoute-t-il dans le communiqué officiel. « Ensemble, nous posons les fondations de l’avenir du basket. »

Ironie de l’histoire, Ja Morant est en bisbille avec l’une des plus grandes figures de l’histoire du basket parisien, Tuomas Iisalo, son coach à Memphis, l’homme qui a révolutionné le Paris Basketball en 2023/24. Controversé en NBA, suspendu à plusieurs reprises pour des écarts de conduite hors parquet, le double All-Star n’en reste pas moins l’un des visages de l’Association, l’un des joueurs les plus excitants à regarder jouer. Avant de devenir l’un des hommes qui contribuera à placer Paris sur la carte de la NBA ?