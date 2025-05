Les Metropolitans candidats pour accueillir une franchise NBA Europe !

La première saison du Metropolitans Basket Club de Levallois en Nationale 1 touche à sa fin. Le maintien déjà assuré avant même la dernière journée du championnat de NM1, le président du club Luc Dayan se prend à rêver en grand. Il a confié au Parisien son intérêt pour intégrer le projet de ligue NBA Europe.

Pour lui, il y a même “une forme de légitimité car les Metropolitans sont la continuité du PSG basket” qui, dans les années 90, “avait déjà envisagé de participer à une extension de la NBA en Europe”. Leur potentielle implication dans le projet fait sens avec la présence de Allen T. Lamb et Sam Katzin-Simon, les investisseurs américains du club depuis l’arrêt de la mairie de Boulogne à l’été 2024

« Levallois sera candidat le moment venu »

Seule ombre au tableau, les Metropolitans sont à l’heure actuelle le troisième club francilien, derrière le Paris Basketball et Nanterre 92. À cela s’ajoute l’intérêt du Paris Saint-Germain, qui devrait se joindre aux pourparlers. Pas de quoi refroidir le président du club, qui ne voit pas ces trois options comme des concurrents mais comme “des gens qui peuvent avoir un intérêt commun. […] Les Metropolitans sont une vraie marque, connue aux États-Unis grâce aux Mets 92 et sont liés au PSG. Nous, on se positionne en tant que marque du Grand Paris, de la métropole comme l’indique notre nom. »

Si le projet en est encore à ses prémices et regorge donc encore d’incertitudes, le Metropolitans Basketball Club montre en tout cas ses ambitions d’être une place forte du basket français, un an après la disparition des Metropolitans 92.