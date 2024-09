Les Metropolitans 92 sont morts, vive le Metropolitans Basketball Club !

Après avoir échoué à sauver les Metropolitans 92 de la disparition lors de négociations avortées avec la mairie de Boulogne-Billancourt, Luc Dayan et le fonds d’investissement américain, EuroStep Ventures, sont toutefois allés au bout de leur idée. ESV est devenu l’actionnaire majoritaire de la société sportive Levallois Metropolitans Basketball Club, qui héberge l’équipe nouvellement promue en Nationale 1.

Par conséquent, les Blue Steelers du Levallois Sporting Club (LSC) deviennent désormais le MBC, le Metropolitans Basketball Club. Une façon d’entretenir l’héritage des Metropolitans, connus sous cette appellation depuis que la mairie de Paris avait voté l’arrêt de sa subvention au Paris-Levallois en 2016, tout en ramenant le club au sein du berceau de Levallois, qui était devenu minoritaire depuis l’entrée au capital de la mairie de Boulogne-Billancourt en 2019. Les références aux Mets sont clairement assumées, à l’image du maintien de l’abeille historique du club dans le nouveau logo (voir ci-dessous).

« Levallois, le cœur de la culture basket en France »

« Pour tous ceux qui ont été à l’origine de cette belle qu’était les Metropolitans, la voir ainsi renaître autour d’une nouvelle génération de joueurs, c’est vraiment magnifique », se réjouit Luc Dayan, nouveau président, l’homme qui avait été à l’origine du PSG Racing avec Charles Biétry. « D’autant plus ici, à Levallois, où tant de belles pages du basket se sont écrites. » Le LSC avait connu son âge d’or dans les années 90, avec deux finales de Coupe de France et deux titres en Pro B (1992 et 1998), dont l’inoubliable génération des Cardiac Kids. « ESV est honoré de s’associer au LSC et de faire en sorte que la base de fans et l’héritage des Metropolitans perdurent », souligne Allen T. Lamb, directeur associé d’EuroStep Ventures. « Nous voulons innover pour le basket à Levallois, que nous considérons comme le cœur de la culture basket en France. »

Face au Pôle France, le Metropolitans Basketball Club disputera la semaine prochaine le tout premier match de son histoire. L’ouverture de l’an 1, où le seul objectif sera de pérenniser le club en Nationale 1 avant d’ambitionner plus haut. Et de faire honneur à la nouvelle devise, « Never Give Up », censée symboliser la résilience du club à travers toutes ses identités, du PSG Racing au MBC…

Le nouveau MBC sera toujours coaché par Franck Le Goff, qui a mené les Blue Steelers vers le titre de champion de France en NM2 la saison dernière. « Pour les joueurs et pour moi, c’est un plaisir et un honneur de porter cette nouvelle identité et ces nouvelles couleurs », se réjouit l’adjoint historique de la JSF Nanterre. « Avec toujours la même ambitions en termes de formation des jeunes et de découverte des talents, la marque de fabrique du LSC. »