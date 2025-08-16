Nouveau challenge commun en Espagne pour Pauline Laurenson et Lucia Navas-Castro

La ligne arrière du Baloncesto Miralvalle Plasencia, en Espagne, aura des accents espagnols la saison prochaine ! Le club de deuxième division a annoncé l’arrivée de la jeune Lucia Navas-Castro (20 ans), formée à La Tronche, quelques heures seulement après avoir officialisé sur les réseaux sociaux la signature de l’ancienne Niçoise et Toulousaine Pauline Laurenson (21 ans).

Dans le sud-ouest du pays, la jeune Franco-Espagnole Lucia Navas-Castro découvre son deuxième club espagnol après Ténériffe l’an passé, où elle n’a joué que neuf matchs pour 1,4 point et 1,8 rebond de moyenne. La jeune joueuse était ensuite partie en Série B italienne pour gagner des minutes, avant d’attirer l’œil du club cacereño.

Le club de Plasence apprécie le profil de la joueuse de 20 ans formée à La Tronche Meylan, où elle a joué entre 2021 et 2024 avec en point d’orgue la finale de deuxième division en 2022, dans un rôle de jeune en bout de rotation. Aux yeux du BC Miralvalle, Lucia Navas-Castro “se distingue par son éthique de travail, sa capacité à contribuer par son intensité défensive et son attitude infatigable sur le terrain”, et arrive “avec l’objectif de continuer à progresser en tant que joueuse et d’apporter ses efforts, son énergie et son ambition à l’équipe”, peut-on lire dans l’annonce de sa signature. La joueuse s’est elle dite “très heureuse et impatiente de faire partie du Miralvalle. Je donnerai le maximum pour cette équipe, mes coéquipières et mes supporters”.

Quatrième club espagnol en quatre ans pour Laurenson !

Navas-Castro n’est pas la seule Française à avoir rejoint l’effectif cet été, puisque Pauline Laurenson s’est également engagée au BC Miralvalle. D’un an l’aînée de sa nouvelle coéquipière, Pauline Laurenson va découvrir son quatrième club espagnol depuis 2022, elle qui avait alors quitté le centre de formation de Toulouse pour le Lima Horta Bàsquet, à Barcelone, avant de jouer à Paterna, Séville, et maintenant Plasence.

Le club espagnol s’est penché sur son profil pour “l’énergie, le talent et l’ambition qu’elle peut apporter en tant que meneuse de jeu du Miralvalle. Elle va ajouter les fondamentaux, du rythme et de la lecture de jeu”, peut-on lire sur les réseaux sociaux du club.

Passée par le Pôle Espoirs de Lyon puis les équipes de France jeunes, l’ancienne joueuse du Saint Genis Oullins Sainte Foy Féminin, Nice Cavigal et de Toulouse monte d’une division après Séville, qui évoluait au troisième niveau espagnol. Une “nouvelle étape” qu’elle aborde “très impatiente, avec l’envie de travailler et de contribuer au bien du groupe dès le premier jour”, affirme-t-elle.