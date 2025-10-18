Recherche
Betclic Élite

Boulazac : Robineau bientôt de retour, Magrit en salle d’attente

Betclic Elite - Arrivé pour suppléer Hugo Robineau, blessé en début de saison, Théo Magrit vit peut-être ses dernières semaines avec Boulazac. Le meneur passé par Saint-Chamond espère prolonger l’aventure, mais aucune discussion n’a encore été engagée.
|
00h00
Résumé
Écouter
Theo Magrit arrive à la fin de sa pige avec Boulazac @BBD

Crédit photo : BBD

Recruté début septembre pour pallier l’absence de Hugo Robineau, en convalescence suite à une blessure au molletTheo Magrit (1,89 m, 24 ans) découvre la Betclic Elite sous le maillot du Boulazac Basket Dordogne. Le meneur, révélé à Saint-Chamond ces dernières saisons, s’est rapidement adapté au plus haut niveau. Mais alors que Robineau s’apprête à faire son retour, son avenir au club reste incertain.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Theo Magrit.jpg
Theo MAGRIT
Poste(s): Meneur
Taille: 189 cm
Âge: 24 ans (10/05/2001)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
7,7
#94
REB
2,3
#103
PD
0,7
#130

Un pigiste qui a su se montrer

Depuis 2021, Théo Magrit évoluait à Saint-Chamond en Elite 2, où il s’était imposé comme un meneur fiable et collectif. À Boulazac, son arrivée a permis de maintenir l’équilibre du groupe pendant l’absence du Choletais. Joueur intelligent, sobre et efficace, Magrit a répondu présent dans un rôle pourtant délicat : celui du pigiste temporaire. Vu à 3 reprises sous le maillot du BBD depuis l’ouverture du championnat, il a marqué 6 points en 12 minutes lors de la victoire contre Saint-Quentin en ouverture du championnat, puis compilé 12 d’évaluation lors du revers sur le parquet de Cholet, et a enfin scoré 7 points en 14 minutes lors de la déroute face au SLUC Nancy (65-87). Avec lui, Boulazac est 13e au classement (1V/2D).

Robineau revient, l’incertitude demeure

Avec le retour annoncé d’Hugo Robineau d’ici la fin du mois d’octobre, la situation du l’ancien Portelois est logiquement questionnée. Interrogé par Ici Ici Dordogne, Magrit s’est montré lucide sur son avenir :

« Je ne sais pas si je vais rester. J’ai personnellement envie de continuer cette aventure avec Boulazac, maintenant ça ne dépend pas de moi. » Si plusieurs supporters aimeraient le voir prolonger, aucune discussion n’a encore été entamée pour un contrat plus long. « C’est à moi d’être meilleur pour gagner un contrat, à Boulazac comme dans un autre club de Betclic ÉLITE », a-t-il confié avant le déplacement au Portel.

Ce samedi 18 octobre, le Boulazac Basket Dordogne se déplace au Portel, dans le Pas-de-Calais, pour la 4e journée de championnat, un match crucial dans la lutte pour le maintien et aussi une rencontre particulière pour Théo Magrit, formé au Portel et qui affrontera son club formateur avec qui il a été sparring-partner cet été.

Boulazac
Boulazac
Suivre
