Boulazac : Robineau bientôt de retour, Magrit en salle d’attente

Recruté début septembre pour pallier l’absence de Hugo Robineau, en convalescence suite à une blessure au mollet, Theo Magrit (1,89 m, 24 ans) découvre la Betclic Elite sous le maillot du Boulazac Basket Dordogne. Le meneur, révélé à Saint-Chamond ces dernières saisons, s’est rapidement adapté au plus haut niveau. Mais alors que Robineau s’apprête à faire son retour, son avenir au club reste incertain.

PROFIL JOUEUR Theo MAGRIT Poste(s): Meneur Taille: 189 cm Âge: 24 ans (10/05/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 7,7 #94 REB 2,3 #103 PD 0,7 #130

Un pigiste qui a su se montrer

Depuis 2021, Théo Magrit évoluait à Saint-Chamond en Elite 2, où il s’était imposé comme un meneur fiable et collectif. À Boulazac, son arrivée a permis de maintenir l’équilibre du groupe pendant l’absence du Choletais. Joueur intelligent, sobre et efficace, Magrit a répondu présent dans un rôle pourtant délicat : celui du pigiste temporaire. Vu à 3 reprises sous le maillot du BBD depuis l’ouverture du championnat, il a marqué 6 points en 12 minutes lors de la victoire contre Saint-Quentin en ouverture du championnat, puis compilé 12 d’évaluation lors du revers sur le parquet de Cholet, et a enfin scoré 7 points en 14 minutes lors de la déroute face au SLUC Nancy (65-87). Avec lui, Boulazac est 13e au classement (1V/2D).

Robineau revient, l’incertitude demeure

Avec le retour annoncé d’Hugo Robineau d’ici la fin du mois d’octobre, la situation du l’ancien Portelois est logiquement questionnée. Interrogé par Ici Ici Dordogne, Magrit s’est montré lucide sur son avenir :

« Je ne sais pas si je vais rester. J’ai personnellement envie de continuer cette aventure avec Boulazac, maintenant ça ne dépend pas de moi. » Si plusieurs supporters aimeraient le voir prolonger, aucune discussion n’a encore été entamée pour un contrat plus long. « C’est à moi d’être meilleur pour gagner un contrat, à Boulazac comme dans un autre club de Betclic ÉLITE », a-t-il confié avant le déplacement au Portel.

Ce samedi 18 octobre, le Boulazac Basket Dordogne se déplace au Portel, dans le Pas-de-Calais, pour la 4e journée de championnat, un match crucial dans la lutte pour le maintien et aussi une rencontre particulière pour Théo Magrit, formé au Portel et qui affrontera son club formateur avec qui il a été sparring-partner cet été.