Betclic Élite

Boulazac perd un joueur majeur et cherche déjà un remplaçant médical

ELITE 2 - Hugo Robineau, arrière du Boulazac Basket Dordogne, sera indisponible 8 semaines suite à une blessure au mollet contractée lors du Tournoi de Vannes. Le club périgourdin recherche activement un pigiste médical pour compenser cette absence.
00h00
Boulazac perd un joueur majeur et cherche déjà un remplaçant médical

Hugo Robineau va manquer le début de saison de Boulazac

Crédit photo : Quentin Basnier

Le Boulazac Basket Dordogne devra faire sans l’un de ses cadres pour entamer la saison 2025-2026. Hugo Robineau s’est blessé au mollet lors du Tournoi de Vannes ce dimanche 31 août, pendant la rencontre opposant Nanterre au BBD. L’équipe médicale du club a arrêté l’arrière pour 8 semaines.

Cette blessure survient au plus mauvais moment pour Boulazac, à trois semaines du début de la saison en Betclic Élite. Robineau, considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la saison 2024-2025 d’ELITE 2, manquera des échéances importantes. Il ne participera pas à la Supercoupe à Roland-Garros et ratera au minimum les quatre premiers matchs de championnat.

Un recrutement d’urgence sous contraintes réglementaires

Face à cette situation, le Boulazac Basket Dordogne s’active pour trouver une solution. « Durant sa période le staff médical et performance sera à pied d’œuvre pour remettre Hugo sur pied et lui permettre de ré-intégrer le groupe dans la meilleure condition possible », explique le club dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Pour maintenir un effectif compétitif de 10 joueurs, la direction boulazacoise recherche un remplaçant médical. « Le club s’active dès à présent pour recruter un pigiste médical afin de renforcer l’effectif pendant son absence », précise le BBD. Le défi sera de taille pour le staff technique : trouver un joueur de niveau Betclic Élite sans pouvoir se tourner vers le marché américain. Avec déjà quatre joueurs américains dans ses rangs, Boulazac a atteint le quota maximum autorisé par le règlement de la Ligue Nationale de Basket.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
