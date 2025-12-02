Un international italien aux plus de 750 matchs en NBA prend sa retraite

C’est un gros nom du basket italien et international qui raccroche les baskets. Danilo Gallinari vient d’officiellement annoncer sa retraite sportive, mettant un terme à une carrière professionnelle longue de 18 ans, qui l’a mené de l’Europe aux parquets les plus prestigieux de la NBA.

« C’est avec un cœur rempli de gratitude que j’annonce ma retraite d’une carrière dont j’ai toujours rêvé » a-t-il joliment écrit sur ses réseaux sociaux. « Une carrière construite à travers le travail, les sacrifices, les victoires, les défaites, grâce à des coéquipiers qui sont devenus des frères, des conseils de mes coachs, et bien sûr ma famille et amis qui ont été là tout le long. Ce fut un voyage incroyable rempli d’innombrables souvenirs que je garderai pour le reste de ma vie. Merci à tous, du plus profond de mon cœur. »

777 matchs en NBA

Formé dans les structures italiennes, Gallinari s’est rapidement imposé en Europe avant d’être sélectionné en 6ᵉ position de la Draft NBA 2008 par les New York Knicks. Dès ses débuts, il a apporté ce mélange de taille, d’adresse extérieure et d’intelligence de jeu qui a fait sa réputation. Transféré à Denver en 2011, il y a passé plusieurs de ses meilleures années, devenant un scoreur fiable et un titulaire régulier dans une franchise candidate aux playoffs. La suite de sa carrière l’a mené aux Clippers, au Thunder, aux Hawks, puis plus brièvement à Washington, Detroit et Milwaukee, témoignant de sa capacité à rester utile et productif malgré les saisons, les blessures et l’évolution du jeu. Il a disputé sept campagnes de playoffs, allant jusqu’en finale de conférence en 2021 avec Atlanta.

Preuve de son adaptation : après avoir débuté en poste 2-3, il a terminé sa carrière aux postes 4-5. Au total, Gallinari aura disputé 777 matchs de saison régulière en NBA, pour des moyennes de 14,9 points et 4,7 rebonds, à plus de 38% à 3-points. Seul Marco Belinelli l’a devancé chez les Italiens, avec ses 860 matchs. Il restera comme l’un des Européens les plus constants de son époque, même s’il n’aura pas réussi à obtenir des distinctions individuelles ou collectives. Sa dernière saison professionnelle en 2024/25 fut disputée dans le championnat de Porto-Rico, ne voulant pas comme beaucoup retourner en Europe. Il avait pourtant disputé trois saisons en Italie avant d’aller en NBA, à Pavia (2005/06) puis à l’Olimpia Milano (2006/08, MVP du championnat italien) où il avait joué l’EuroLeague.

Danilo Gallinari has retired from basketball after 20 professional seasons, including 16 in the NBA. The No. 6 pick in the 2008 draft out of Italy played 777 career NBA regular season games. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 2, 2025

Aucune médaille avec l’Italie adulte

En sélection italienne, Gallinari a aussi laissé une empreinte profonde. Membre clé des Azzurri pendant plus de 15 ans, il aura incarné une figure majeure de la génération qui a remis l’Italie sur la carte des grandes compétitions internationales. Une cinquantaine de sélections en tout, forcément freiné par les restrictions de sa carrière NBA, mais sans médaille au bout, si ce n’est le bronze à l’Euro U18 en… 2005.

Blessé, il n’avait pas participé à la dernière confrontation de l’Italie contre l’équipe de France, à l’Euro 2022 (victoire des Bleus en prolongations pour se qualifier en demi-finales). Un mois plus tôt, il marquait pourtant 11 et 13 points lors du double-affrontement amical contre les Bleus. Malgré l’absence de médaille, il restera un pilier de l’équipe nationale, un leader discret mais essentiel, respecté par ses pairs et admiré par les supporters. Les réactions à sa retraite le traduisent.