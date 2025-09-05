Boulazac embauche un meneur d’ÉLITE 2 comme remplaçant médical de Hugo Robineau

Touché et contraint à un arrêt de deux mois, Hugo Robineau laisse un vide au sein du Boulazac Basket Dordogne. Pour compenser cette absence, le club périgourdin a décidé de faire appel à Théo Magrit, meneur de jeu qui va découvrir la Betclic ELITE après quatre saisons en ELITE 2 à Saint-Chamond.

✍️ Théo Magrit rejoint le BBD en tant que pigiste médical ! Le Boulazac Basket Dordogne est ravi d'accueillir Théo Magrit pour pallier l’absence d’Hugo Robineau, éloigné des parquets pour environ 8 semaines. Plus d'infos 👉 https://t.co/a3hXCSMFOp#GoBBD pic.twitter.com/Qqb1RpNsKP — BoulazacBasketD (@BoulazacBasketD) September 5, 2025

Première expérience en Betclic ELITE pour Magrit

Âgé de 24 ans, Theo Magrit (1,89 m) est passé par le centre de formation de l’ESSM Le Portel avant de débuter sa carrière professionnelle au SCABB, où il évoluait depuis ses débuts. Meneur distributeur, il a su progresser saison après saison dans la Loire, affichant ses meilleurs statistiques en 2024-2025 avec 7,9 points à 40% aux tirs et 6,2 passes décisives pour 2,2 ballons perdus en 22 minutes de jeu en moyenne.

PROFIL JOUEUR Theo MAGRIT Poste(s): Meneur Taille: 189 cm Âge: 24 ans (10/05/2001) Nationalités: Stats 2024-2025 / ELITE 2 PTS 8 #131 REB 2,8 #133 PD 6,3 #2

Désireux de franchir un cap, Théo Magrit a testé le marché cet été. S’il a eu des opportunités de s’engager en ELITE 2 ou encore en Espagne, il avait encore décidé de patienter, en effectuant la préparation estivale avec son ancienne formation de l’ESSM Le Portel. Si le Portelois n’a pas obtenu un contrat pour l’entièreté de la saison avec Boulazac, il aura néanmoins l’occasion de se montrer dans une division à laquelle il prétendait

Avec cette pige médicale, Théo Magrit va ainsi découvrir pour la première fois le niveau Betclic ELITE sous le maillot du BBD. Le club souligne son profil énergique et son engagement, des qualités qui devraient s’intégrer rapidement dans le collectif pour aborder les prochaines échéances.