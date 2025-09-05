Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Boulazac embauche un meneur d’ÉLITE 2 comme remplaçant médical de Hugo Robineau

Betclic ELITE - Pour pallier l'absence en début de saison de Hugo Robineau, Boulazac Basket Dordogne a annoncé la signature du meneur de jeu Théo Magrit. L'ancien joueur du SCABB va ainsi faire ses premiers pas en première division.
|
00h00
Résumé
Écouter
Boulazac embauche un meneur d’ÉLITE 2 comme remplaçant médical de Hugo Robineau

Théo Magrit va découvrir la Betclic ELITE à Boulazac.

Crédit photo : Tuan Nguyen

Touché et contraint à un arrêt de deux mois, Hugo Robineau laisse un vide au sein du Boulazac Basket Dordogne. Pour compenser cette absence, le club périgourdin a décidé de faire appel à Théo Magrit, meneur de jeu qui va découvrir la Betclic ELITE après quatre saisons en ELITE 2 à Saint-Chamond.

Première expérience en Betclic ELITE pour Magrit

Âgé de 24 ans, Theo Magrit (1,89 m) est passé par le centre de formation de l’ESSM Le Portel avant de débuter sa carrière professionnelle au SCABB, où il évoluait depuis ses débuts. Meneur distributeur, il a su progresser saison après saison dans la Loire, affichant ses meilleurs statistiques en 2024-2025 avec 7,9 points à 40% aux tirs et 6,2 passes décisives pour 2,2 ballons perdus en 22 minutes de jeu en moyenne.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Theo Magrit.jpg
Theo MAGRIT
Poste(s): Meneur
Taille: 189 cm
Âge: 24 ans (10/05/2001)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / ELITE 2
PTS
8
#131
REB
2,8
#133
PD
6,3
#2

Désireux de franchir un cap, Théo Magrit a testé le marché cet été. S’il a eu des opportunités de s’engager en ELITE 2 ou encore en Espagne, il avait encore décidé de patienter, en effectuant la préparation estivale avec son ancienne formation de l’ESSM Le Portel. Si le Portelois n’a pas obtenu un contrat pour l’entièreté de la saison avec Boulazac, il aura néanmoins l’occasion de se montrer dans une division à laquelle il prétendait

Avec cette pige médicale, Théo Magrit va ainsi découvrir pour la première fois le niveau Betclic ELITE sous le maillot du BBD. Le club souligne son profil énergique et son engagement, des qualités qui devraient s’intégrer rapidement dans le collectif pour aborder les prochaines échéances.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
Boulazac
Boulazac
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
pauldoux
J'avais pensé à Fabien Causeur qui était libre cet été
Répondre
(0) J'aime
Livenews
L'équipe de France masculine est arrivée à Riga pour démarrer les phases finales
EuroBasket
00h00All-Access épisode 3 : Sylvain Francisco face au racisme, les Bleus dans la tourmente et déjà tournés vers la Géorgie
LF2
00h00Rouen-Bihorel, désormais sous la bannière RMB, voit son accession en LF2 validée
Tornike Shengelia et la Géorgie jouent l'équipe de France d'Isaïa Cordinier ce dimanche en huitièmes de finale de l'EuroBasket
EuroBasket
00h00France – Géorgie : Cordinier opposé à celui qu’il considère comme « un frère », la légende Shengelia
boulazac remplaçant robineau
Betclic ELITE
00h00Boulazac embauche un meneur d’ÉLITE 2 comme remplaçant médical de Hugo Robineau
anstett limoges
Betclic ELITE
00h00Licencié en 2024, Kevin Anstett réclame près de 200 000 euros au Limoges CSP
randy haynes challans
ELITE 2
00h00Fin du feuilleton Randy Haynes à Challans : l’Américain est de retour au VCB
Ergin Ataman s'en est encore pris à l'organisation de la FIBA
EuroBasket
00h00Ataman dénonce l’horaire matinal imposé à la Turquie pour son 1/8e de finale
bleus coupe europe 3x3
3x3
00h00Duos toulousains et bordelais pour les Bleus à la Coupe d’Europe 3×3
keith hornsby
Betclic ELITE
00h00Reconverti dans le coaching, Keith Hornsby a beaucoup appris avec Vincent Collet : « Je vais reprendre certaines de ses combinaisons »
NBA
00h00Le contrat de Moussa Diabaté avec les Hornets n’est toujours pas garanti pour 2025-2026
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Le contrat de Moussa Diabaté avec les Hornets n’est toujours pas garanti pour 2025-2026
NBA
00h00Le Real Madrid signe un vétéran référencé en NBA
Kóstas Papanikoláou et la Grèce ont eu chaud contre l'Espagne
NBA
00h00La Grèce élimine l’Espagne, tenante du titre de l’EuroBasket
NBA
00h00La NBA revolutionne le All-Star Game 2026 : USA vs Monde, l’avenir de l’événement qui rassemble les superstars ?
NBA
00h00Dallas sort le chéquier pour l’une de ses stars : près de 100 millions de dollars pour ce joueur majeur du parcours jusqu’aux Finales NBA
NBA
00h00Michael Jordan et la NBA pleurent la disparition d’une légende du basket, un Hall of Famer qui a changé l’image de la Ligue à tout jamais
NBA
00h00Des dizaines de millions de dollars de fraude : une superstar NBA dans la tourmente après d’étonnantes révélations !
champion nba fenerbahçe
NBA
00h00Un champion NBA 2020 serait en route vers Fenerbahçe
NBA
00h00Le futur de Giannis Antetokounmpo se dévoile : son frère Thanasis laisse un indice crucial sur le futur du Greek Freak
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
1 / 0