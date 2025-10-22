Recherche
NBA

Le Fenerbahçe et la NBA en Europe : « Nous cherchons la voie idéale »

NBA Europe - Le directeur général de Fenerbahçe évoque l'intérêt croissant de la NBA pour l'Europe. Derya Yannier affirme que le club turc participe à toutes les discussions concernant l'avenir du basketball européen.
00h00
Le Fenerbahçe et la NBA en Europe : « Nous cherchons la voie idéale »

Sarunas Jasikevicius et le Fenerbahçe Istanbul vont-ils quitter l’EuroLeague pour la ligue européenne de la NBA

Crédit photo : Sébastien Grasset

L’expansion de la NBA en Europe continue de faire parler dans le monde du basketball. Derya Yannier, directeur général du Fenerbahçe Istanbul, s’est exprimé sur ce sujet brûlant lors d’une conférence de presse annonçant le nouvel accord de sponsoring du club avec RAMS.

Le Fenerbahçe impliqué dans toutes les discussions sur l’avenir européen

Interrogé sur la position du Fenerbahçe concernant l’intérêt de la ligue que la NBA veut créer en Europe et d’éventuelles offres reçues par le club, Yannier a adopté une approche prudente mais transparente. « C’est un sujet à l’ordre du jour depuis un certain temps. Nous traversons une période inhabituelle pour le basketball européen. Il n’est pas possible de dire quelque chose de définitif maintenant sur la façon dont cela va prendre forme, et franchement, personne ne le sait », a déclaré le dirigeant turc.

Le directeur général a toutefois confirmé l’implication active de Fenerbahçe dans les négociations en cours. « Ce que je peux dire, c’est que nous sommes impliqués dans toutes les discussions. Notre priorité est de trouver la bonne formule pour le basketball européen, car s’assurer que l’avenir du sport sur ce continent prenne la bonne direction est l’une de nos plus grandes responsabilités », a-t-il précisé.

Yannier a également souligné la double approche adoptée par le club stambouliote dans cette période d’incertitude. « En même temps, nous essayons à la fois d’aider à orienter le processus et de trouver la voie idéale pour les meilleurs intérêts du Fenerbahçe. Il semble que tout va prendre forme dans les mois à venir. Nous verrons tous ensemble comment cela se déroule », a-t-il conclu.

Ces déclarations interviennent alors que les rumeurs d’une expansion NBA en Europe se multiplient, avec plusieurs clubs européens de premier plan évoqués comme candidats potentiels. Le Fenerbahçe, fort de son palmarès et de sa popularité, figure naturellement parmi les formations susceptibles d’intéresser la ligue nord-américaine dans ses projets d’internationalisation. Le club n’a à ce jour pas revalider sa licence A avec l’EuroLeague, au même titre que l’ASVEL, le Real Madrid et le FC Barcelone. De quoi laisser penser que son départ pour cette nouvelle ligue est possible.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
