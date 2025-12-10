Recherche
EuroLeague

Pablo Laso nommé nouvel entraîneur de l'Anadolu Efes jusqu'en 2027

EuroLeague - Pablo Laso prend les rênes de l'Anadolu Efes Istanbul. L'entraîneur espagnol de 58 ans, double vainqueur de l'Euroleague avec le Real Madrid, signe un contrat jusqu'au 30 juin 2027 pour redresser le club turc en difficulté.
00h00
Pablo Laso nommé nouvel entraîneur de l’Anadolu Efes jusqu’en 2027

Pablo Laso rejoint l’Anadolu Efes Istanbul

Crédit photo : Sébastien Grasset

Pablo Laso fait son retour sur les bancs de l’Euroleague. L’entraîneur espagnol de 58 ans a trouvé un accord avec l’Anadolu Efes pour succéder à Igor Kokoskov, limogé après un début de saison décevant. Le technicien de Vitoria s’engage jusqu’au 30 juin 2027 avec le club d’Istanbul.

Un palmarès impressionnant pour relancer Efes

Pablo Laso arrive en Turquie avec un CV de gros calibre. Il compte à son palmarès deux titres européens remportés avec le Real Madrid en 2015 et 2018, ainsi que six championnats espagnols, six Coupes du Roi, sept Supercoupes d’Espagne, une Coupe intercontinentale et un titre de champion d’Allemagne conquis avec le Bayern Munich.

Pour l’entraîneur espagnol, il s’agit de sa quatrième équipe en Euroleague après ses passages au Real Madrid (2011-2022), au Bayern Munich (2023-2024) et au Baskonia lors de la saison 2024-2025. Sa glorieuse époque madrilène s’était achevée de manière abrupte lorsque le club avait décidé de se séparer de ses services après qu’il ait subi un infarctus.

Un défi de taille avec une équipe en difficulté

L’Anadolu Efes traverse une période compliquée. Le club occupe actuellement la 17e place du classement de la Euroleague avec un bilan de 5 victoires et 9 défaites en 14 journées, ne devançant que l’ASVEL, le Maccabi Tel-Aviv et le Bayern Munich. En Super League turque (BSL), l’Anadolu Efes pointe à la quatrième position, à quatre victoires de Besiktas qui reste leader invaincu.

Les difficultés du club turc sont accentuées par l’absence de Shane Larkin, son meneur de jeu vedette qui doit subir une intervention chirurgicale et manquera les deux prochains mois de compétition. Pablo Laso devra donc composer sans l’un de ses éléments clés pour redresser la barre.

Cette nomination s’inscrit dans une vague de changements d’entraîneurs en Euroleague, une compétition devenue particulièrement exigeante avec ses 20 équipes et son calendrier asphyxiant. Après Igor Kokoskov à l’Anadolu Efes, Ettore Messina à l’Olimpia Milan et Zeljko Obradovic au Partizan Belgrade ont également quitté leurs postes, illustrant la pression constante qui pèse sur les techniciens de l’élite européenne.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.

