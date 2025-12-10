Un vétéran NBA pour l’Olympiakos ? Le club du Pirée vise un ancien lieutenant de Jokic à Denver

L’Olympiakos Le Pirée est sur le point de frapper un grand coup sur le marché des transferts. Selon les sources d’Eurohoops, le club grec mène des discussions avancées avec Monte Morris, vétéran de la NBA âgé de 30 ans, pour un contrat jusqu’à la fin de la saison.

Un profil d’expérience recherché par l’Olympiakos

Les dirigeants athéniens ont agi discrètement pour dénicher la meilleure solution possible, et leur choix s’est porté sur l’ancien meneur des Denver Nuggets, Detroit Pistons, Minnesota Timberwolves et Phoenix Suns. La qualité du joueur américain et son expérience considérable ont pesé dans la balance lors de la décision finale.

Monte Morris apporte un bagage important avec ses 420 matches de saison régulière NBA et ses 57 rencontres de playoffs disputées au plus haut niveau. Cette expérience des grands rendez-vous constitue un atout majeur pour l’Olympiakos, qui cherche à renforcer son effectif pour la suite de la saison, encore plus depuis la blessure de Keenan Evans (1,91 m, 29 ans).

Le joueur lui-même manifeste une réelle envie de découvrir l’Europe et de prouver qu’il peut encore évoluer à un niveau élevé. Cette motivation personnelle facilite les négociations entre les deux parties, même si l’accord final n’a pas encore été officialisé.

Des négociations en bonne voie

Bien que les médias serbes de Telegraf aient été les premiers à évoquer un accord, les sources proches des discussions restent prudentes. Selon ces mêmes sources, les négociations n’ont pas encore abouti à une signature définitive, malgré l’optimisme affiché par le club grec.

L’Olympiakos espère boucler ce dossier rapidement pour intégrer Morris dans son rotation. L’arrivée de ce vétéran expérimenté pourrait apporter la stabilité et le leadership nécessaires au backcourt du club du Pirée pour la fin de saison.