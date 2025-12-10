Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Un vétéran NBA pour l’Olympiakos ? Le club du Pirée vise un ancien lieutenant de Jokic à Denver

NBA - Monte Morris en discussions avancées avec l'Olympiakos. Le meneur américain de 30 ans, fort de 420 matches NBA et 57 rencontres de playoffs, pourrait rejoindre le club grec jusqu'à la fin de saison 2025-2026.
|
00h00
Résumé
Écouter
Un vétéran NBA pour l’Olympiakos ? Le club du Pirée vise un ancien lieutenant de Jokic à Denver

Monte Morris pourrait rejoindre l’Olympiakos

Crédit photo : © Mark J. Rebilas-Imagn Images

L’Olympiakos Le Pirée est sur le point de frapper un grand coup sur le marché des transferts. Selon les sources d’Eurohoops, le club grec mène des discussions avancées avec Monte Morris, vétéran de la NBA âgé de 30 ans, pour un contrat jusqu’à la fin de la saison.

Un profil d’expérience recherché par l’Olympiakos

Les dirigeants athéniens ont agi discrètement pour dénicher la meilleure solution possible, et leur choix s’est porté sur l’ancien meneur des Denver Nuggets, Detroit Pistons, Minnesota Timberwolves et Phoenix Suns. La qualité du joueur américain et son expérience considérable ont pesé dans la balance lors de la décision finale.

Monte Morris apporte un bagage important avec ses 420 matches de saison régulière NBA et ses 57 rencontres de playoffs disputées au plus haut niveau. Cette expérience des grands rendez-vous constitue un atout majeur pour l’Olympiakos, qui cherche à renforcer son effectif pour la suite de la saison, encore plus depuis la blessure de Keenan Evans (1,91 m, 29 ans).

Le joueur lui-même manifeste une réelle envie de découvrir l’Europe et de prouver qu’il peut encore évoluer à un niveau élevé. Cette motivation personnelle facilite les négociations entre les deux parties, même si l’accord final n’a pas encore été officialisé.

Des négociations en bonne voie

Bien que les médias serbes de Telegraf aient été les premiers à évoquer un accord, les sources proches des discussions restent prudentes. Selon ces mêmes sources, les négociations n’ont pas encore abouti à une signature définitive, malgré l’optimisme affiché par le club grec.

L’Olympiakos espère boucler ce dossier rapidement pour intégrer Morris dans son rotation. L’arrivée de ce vétéran expérimenté pourrait apporter la stabilité et le leadership nécessaires au backcourt du club du Pirée pour la fin de saison.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
La Boulangère Wonderligue
00h00[Vidéo] 18 points en LFB à 18 ans, Justine Loubens impressionne : « Le travail paye ! »
EuroCup
00h00Massimo Cancellieri, au bon souvenir de la Betclic ÉLITE avec une large victoire à Bourg : « La France me manque beaucoup »
Monte Morris pourrait rejoindre l'Olympiakos
NBA
00h00Un vétéran NBA pour l’Olympiakos ? Le club du Pirée vise un ancien lieutenant de Jokic à Denver
Fiba Europe Cup
00h00Axel Toupane et le FC Porto, déjà la fin de l’histoire ?
G League
00h00Rayan Rupert s’amuse pour sa première apparition en G-League de la saison
NBA
00h00Retour différé pour Victor Wembanyama
ELITE 2
00h00Bathiste Tchouaffé, le basketteur de Sciences Po Paris qui rêve de diplomatie
Carla Leite et Saragosse ont passé un 25-0 à Valence dans le dernier quart-temps
EuroLeague Féminine
00h00Carla Leite guide Saragosse vers une incroyable 25-0 à Valence en EuroLeague
Jean-Marc Pansa a remporté sa première victoire de la saison de BCL
Basketball Champions League
00h00Avec un très bon Jean-Marc Pansa, Sabah écrase Nymburk et décroche sa première victoire en BCL
Basketball Champions League
00h00Première défaite européenne de Chalon, qui prend l’eau à 3-points dans les cinq dernières minutes
1 / 0
Livenews NBA
Chris Paul revient sur son départ des Clippers
NBA
00h00Chris Paul « en paix » après son départ des Clippers
NBA
00h00Franz Wagner blessé : le Magic évite le pire avec une entorse de cheville
Jalen Brunson
NBA
00h00Jalen Brunson propulse les Knicks vers les demi-finales de la NBA Cup
Monte Morris pourrait rejoindre l'Olympiakos
NBA
00h00Un vétéran NBA pour l’Olympiakos ? Le club du Pirée vise un ancien lieutenant de Jokic à Denver
NBA
00h00Retour différé pour Victor Wembanyama
NBA
00h00Joan Beringer, dernier rookie français à être envoyé en G-League
Evan Fournier veut finir sa carrière à l'Olympiakos
NBA
00h00Evan Fournier veut terminer sa carrière à l’Olympiakos : « C’est ici que je veux rester »
noa essengue saison nba
NBA
00h00Noa Essengue sur sa fin de saison prématurée en NBA : « Ça va être long mais pas si douloureux »
NBA
00h00Le Thunder signe le 3e meilleur démarrage de l’histoire NBA
NBA
00h00Dylan Harper clutch face aux Pelicans : le rookie des Spurs brille dans un duel épique contre Derik Queen
1 / 0