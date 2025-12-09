Recherche
Betclic Élite

Après Saint-Quentin, au tour du Portel de se faire corriger par Paris

Betclic ÉLITE - Deux jours après sa large victoire face à Saint-Quentin, le Paris Basketball a enchaîné en dominant l'ESSM Le Portel (110-80).
00h00
Après Saint-Quentin, au tour du Portel de se faire corriger par Paris

Le banc parisien a été mis à contribution ce soir : tout le monde a participé à la fête

Crédit photo : Cécile Thomas

On n’arrête plus le Paris Basketball. 48 heures après son large succès à domicile face à Saint-Quentin, le club francilien s’est une nouvelle fois imposé, toujours à l’Adidas Arena, cette fois-ci contre Le Portel (110-80).

Ivan Février permet au Portel de tenir tête à Paris 

D’entrée de jeu, les Parisiens ont imposé un rythme infernal. Grâce à un cinglant 9-2 infligé d’entrée à des Stellistes dépassés, le Paris Basketball a rapidement pris les commandes dans cette rencontre. Les locaux se sont appuyés sur une agressivité défensive et une belle circulation de balle pour creuser un premier écart significatif dans ces premières minutes. Pourtant bousculé par une équipe parisienne bien en jambes, l’ESSM Le Portel a pu compter sur un Ivan Février au four et au moulin (21 points, 9 rebonds et 2 passes décisives) pour rester au contact dans ce premier quart-temps (21-15, 10′).

53 points inscrits en une mi-temps

Si les Nordistes posent énormément de problèmes aux locaux dans cette première mi-temps, ce sont bien les Parisiens qui ont conservé l’avantage après vingt premières minutes équilibrées (53-38). Le champion de France s’est appuyé sur une paire d’intérieurs très efficace. Porté par l’efficacité redoutable du duo Ismaël Bako (8 points et 4 rebonds) – Amath M’Baye (10 points et 2 passes décisives), Paris est rentré aux vestiaires en tête.

Paris déroule pendant que Le Portel s’écroule

À l’image de la doublette M’Baye – Bako en première mi-temps, Jared Rhoden (15 points, 2 rebonds et 2 passes décisives) et Lamar Stevens (21 points et 6 rebonds) se sont aussi illustrés pour permettre à leur équipe de maintenir l’écart et même l’augmenter. Avec 23 points d’avance après trente minutes de jeu (77-54), le Paris Basketball a assuré le spectacle une nouvelle fois devant son public. Ils confortent leur place sur le podium de Betclic ÉLITE, à égalité de bilan avec Monaco et l’ASVEL. Malgré tous les efforts déployés, les Portelois essuient eux un nouveau revers en championnat face à une équipe estampillée EuroLeague. C’est leur quatrième défaite de 30 points ou plus cette saison, toutes compétitions confondues. Ce n’est pas aujourd’hui qu’ils quitteront leur place de lanterne rouge, alors que le BCM – avant-dernier – a aussi perdu ce soir.

Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
Le Portel
Le Portel
