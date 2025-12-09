Avec un très bon Jean-Marc Pansa, Sabah écrase Nymburk et décroche sa première victoire en BCL

Le BC Sabah a enfin trouvé la clé du succès en Ligue des Champions (BCL). L’équipe de Bakou a dominé Nymburk 105-87 lors de la 5ème journée du Groupe B, s’offrant ainsi sa première victoire dans la compétition européenne devant son public.

Keith Jordan Jr. s’est montré décisif avec 23 points, bien épaulé par l’ancien joueur de Nanterre Justin Tillman (18 points, 9 rebonds) et l’ex-Limougeaud Gerry Blakes (17 points). L’international français Jean-Marc Pansa a également brillé avec 17 points et 9 rebonds, confirmant la profondeur de banc azerbaïdjanaise.

SirJabari Rice impuissant malgré ses 42 points

Du côté tchèque, SirJabari Rice a une nouvelle fois porté l’attaque avec un impressionnant total de 42 points, soutenu par Keyshawn Feazell et ses 15 unités. Malgré cette performance individuelle remarquable, Nymburk n’a jamais réussi à contenir l’offensive collective de Sabah.

Les Azerbaïdjanais ont pris les devants dès le premier quart-temps (30-21) et ont su répondre aux tentatives de retour des visiteurs. Cette victoire convaincante permet à Sabah de garder espoir pour la qualification, même si la situation reste complexe dans le Groupe B.

Avec ce résultat, les deux équipes affichent désormais un bilan identique d’une victoire pour quatre défaites. Cependant, Nymburk conserve l’avantage grâce à sa large victoire au match aller (93-65). Pour se qualifier, Sabah devra impérativement s’imposer lors de la dernière journée face à Alba Berlin, tout en espérant une défaite de Nymburk à Chalon.