Nanterre s’offre un international Allemand pour compenser la blessure de Senglin

C’est un joli coup réalisé par le staff nanterrien. À la recherche d’un profil pour remplacer Jeremy Senglin blessé, Nanterre a jeté son dévolu sur Len Schoormann (1,93 m, 23 ans). Né d’un père kényan et d’une mère allemande, ce jeune arrière quitte donc son Allemagne natale pour la première fois de sa carrière afin de relever le défi de la Betclic ÉLITE. International allemand depuis les catégories jeunes jusqu’aux A, il arrive avec un CV déjà bien rempli outre-Rhin.

Julien Mahé est "heureux de l'accueillir à Nanterre ! Il va retrouver ici Mathis Djoyo son coéquipier à Oldenburg où il avait réalisé une belle saison."

PROFIL JOUEUR Len SCHOORMANN Poste(s): Arrière Taille: 193 cm Âge: 23 ans (25/07/2002) Nationalités: Stats 2025-2026 / EasyCredit BBL PTS 5,3 #156 REB 1,7 #179 PD 2,1 #67

Un talent précoce formé à Francfort

La carrière de Len Schoormann est celle d’une montée en puissance linéaire. Formé aux Fraport Skyliners de Francfort, il a très vite dominé les catégories jeunes (16,7 points de moyenne en NBBL, le championnat U19, en 2019-2020) avant d’être intégré à l’équipe première en BBL. C’est lors de la saison 2021-2022 qu’il commence véritablement à se faire un nom dans l’élite allemande, tournant à 7,7 points de moyenne en 30 rencontres.

Ces performances lui ouvrent les portes des Veolia Towers Hamburg la saison suivante, lui permettant de découvrir l’EuroCup (3,6 points de moyenne en 19 matchs). Une première expérience européenne formatrice qui servira de tremplin pour son explosion à Oldenburg.

La confirmation à Oldenburg et le niveau européen

C’est sous les couleurs de l’EWE Baskets Oldenburg (2023-2025) que Schoormann a véritablement changé de dimension. Lors de la saison 2023-2024, il s’est imposé comme un titulaire indiscutable, affichant une belle efficacité, notamment sur la scène européenne. En Basketball Champions League (BCL), il compilait 11,3 points à 44% à 3-points, prouvant sa capacité à élever son niveau de jeu face à une opposition relevée.

Il a confirmé sa progression lors de l’exercice 2024/2025 en BBL avec une ligne de statistiques solide : 11,4 points, 2,9 rebonds et 1,1 interception en 34 matchs, tout en affichant une réussite redoutable près du cercle (61,4% de réussite à 2-points). Après un dernier passage au Ratiopharm Ulm cette saison avec qui il a joué l’EuroCup (6 points, 2 rebonds et 1 passe en 19 minutes sur 9 matchs) et la BBL Allemande (5 points, 2 rebonds et 2 passes en 17 minutes sur 9 rencontres), il a choisi Nanterre pour franchir un nouveau cap.

A la découverte de la Betclic ELITE

International allemand, Len Schoormann correspond parfaitement à l’ADN du recrutement nanterrien : un joueur jeune, revanchard et doté d’une marge de progression. Sa taille et son envergure lui permettent de peser en défense, tandis que sa vitesse et sa capacité de finition font de lui une menace offensive constante. A noter que le 11 novembre dernier, il avait affronté Bourg sur la scène européenne et avait rendu une copie de 8 points, 2 rebonds et 1 passe pour 5 d’évaluation en 23 minutes. Ce soir-là, la JL s’était imposée 64 à 96 à la Ratiopharm Arena.

Nanterre récupère ici un joueur rodé aux joutes de haut niveau (BBL, EuroCup, BCL) qui devra maintenant s’adapter à l’intensité physique du championnat de France.