Les Detroit Pistons écrasent Brooklyn Nets 130-77, un record de franchise

Les Detroit Pistons ont réalisé un véritable festival offensif face aux Brooklyn Nets, s’imposant 130-77 dans une rencontre à sens unique. Cette victoire de 53 points d’écart constitue la plus large de l’histoire de la franchise, dépassant les 52 points d’avance lors du succès 118-66 à Boston le 31 janvier 2003.

Jalen Duren et Cade Cunningham mènent la charge des Pistons

Jalen Duren a parfaitement célébré sa sélection comme remplaçant au All-Star Game de la Conférence Est, annoncée dimanche soir. L’intérieur des Pistons a compilé 21 points et 10 rebonds dans une performance dominante. À ses côtés, Cade Cunningham, titulaire au All-Star Game, a orchestré le jeu avec 18 points, 12 passes décisives et 4 interceptions.

The moment Jalen Duren found out he was named an All-Star for the first time ❤️ pic.twitter.com/qTQkqj2Gfq — NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 1, 2026

Les Pistons, leaders de la Conférence Est avec un bilan de 36 victoires pour 12 défaites, ont pris le contrôle dès la première mi-temps. Cunningham a montré la voie avec 13 points, 10 passes et 4 interceptions avant la pause, permettant à Detroit de mener 67-44. Ausar Thompson a ponctué cette première période d’un panier depuis le milieu de terrain au buzzer.

Le troisième quart-temps a définitivement scellé le sort de la rencontre. Detroit a dominé cette période 33-18, portant son avance à 100-62. L’écart a atteint jusqu’à 55 points, illustrant la supériorité totale des Pistons sur tous les aspects du jeu.

Du côté des Nets, qui affichent un bilan décevant de 13 victoires pour 35 défaites, Cam Thomas et Drake Powell ont inscrit 12 points chacun. L’absence de Michael Porter Jr, meilleur marqueur de l’équipe retenu pour des raisons personnelles, a pesé lourd dans cette débâcle historique.

Cette victoire permet aux Pistons de signer leur deuxième succès consécutif après leur victoire contre Golden State vendredi soir, concluant ainsi un road trip de trois matchs sur un bilan positif de 2 victoires pour 1 défaite. Les deux équipes enchaîneront mardi soir : Brooklyn recevra les Lakers tandis que Detroit accueillera Denver.