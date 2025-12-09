Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Limoges rompt sa terrible série et enfonce le BCM dans la zone rouge

Betclic ÉLITE - Face à un concurrent direct, le Limoges CSP a retrouvé des couleurs sur le parquet de Gravelines Dunkerque. Si le score final laisse penser à un match serré (79-84), les Limougeauds ont globalement dominé le match, même s'ils se sont relâchés à la fin.
|
00h00
Résumé
Écouter
Limoges rompt sa terrible série et enfonce le BCM dans la zone rouge

Invernizzi et Mason, deux hommes forts de cette victoire du CSP

Crédit photo : Victor Lecomte

En ce mardi 9 décembre au soir, ce sont deux matchs en retard de la 9e journée qui se disputaient. Le premier se disputait dans la salle Louis Dewerdt de Dunkerque, avec le BCM Gravelines-Dunkerque qui accueillait le Limoges CSP. Et dans ce duel de fond de classement, ce sont bien les visiteurs qui ont mené tout le match, et qui se sont imposés malgré une frayeur en fin de match. C’est leur première victoire en championnat depuis le… 24 octobre.

– Journée 9

Avant la rencontre, le meneur remplaçant Théo Magrit donnait le ton : « On doit absolument s’imposer à Gravelines. On n’a plus le choix. » Une réponse à une terrible spirale négative des Limougeauds, qui n’avaient remporté qu’un seul de leur 9 derniers matchs, après leurs deux succès inauguraux. Une victoire était vraiment nécessaire maintenant que l’équipe commence à récupérer des joueurs de l’infirmerie. Et forcément, un déplacement chez le BCM, aussi pas en grande forme, était une bonne opportunité. Saisie par les hommes de Dario Gjergja. Ces derniers sont 11e du classement provisoire, tandis que leurs adversaires du soir descendent dans la zone rouge (15e).

Développement à venir…

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Limoges
Limoges
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Basketball Champions League
00h00Première défaite européenne de Chalon, qui prend l’eau à 3-points dans les cinq dernières minutes
Betclic ELITE
00h00Après Saint-Quentin, au tour du Portel de se faire corriger par Paris
Coupe de France Masculine
00h00L’ASVEL bourreau de Saint-Quentin en Coupe pour la deuxième année d’affilée
EuroCup
00h00Une pâle copie de la JL Bourg subit son deuxième revers de la saison en EuroCup
Betclic ELITE
00h00Limoges rompt sa terrible série et enfonce le BCM dans la zone rouge
NBA
00h00Joan Beringer, dernier rookie français à être envoyé en G-League
Len Schoormann rejoint le club de Nanterre
Betclic ELITE
00h00Nanterre s’offre un international allemand pour compenser la blessure de Senglin
EasyCredit BBL
00h00Un ancien des Mets écœure Hambourg : une performance lunaire face au club de Zacharie Perrin
À l’étranger
00h00Après Cholet, Daylen Kountz rebondit en Israël
ELITE 2
00h00Orléans renforce son secteur intérieur avec un nouveau joueur
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Joan Beringer, dernier rookie français à être envoyé en G-League
Evan Fournier veut finir sa carrière à l'Olympiakos
NBA
00h00Evan Fournier veut terminer sa carrière à l’Olympiakos : « C’est ici que je veux rester »
noa essengue saison nba
NBA
00h00Noa Essengue sur sa fin de saison prématurée en NBA : « Ça va être long mais pas si douloureux »
NBA
00h00Le Thunder signe le 3e meilleur démarrage de l’histoire NBA
NBA
00h00Dylan Harper clutch face aux Pelicans : le rookie des Spurs brille dans un duel épique contre Derik Queen
NBA
00h00Rudy Gobert expulsé pour une faute flagrante et un accrochage avec Mark Williams
raynaud titulaire sacramento kings
NBA
00h00Maxime Raynaud continue de se montrer comme titulaire avec les Sacramento Kings
NBA
00h00ITW Zaccharie Risacher : « Les attentes, les comparaisons… C’est la réalité qui vient avec »
Malik Beasley sort d'une grosse saison NBA avec Détroit
NBA
00h00Le Partizan Belgrade essaye de faire venir un gros joueur NBA, sur la touche à cause du scandale des paris illégaux
Tiago Splitter et Tuomas Iisalo se sont affrontés ce dimanche 7 décembre en NBA. Ils se sont succédé au Paris Basketball en 2024.
NBA
00h00Iisalo – Splitter : le duel des ex-coaches du Paris Basketball a tourné à l’avantage du premier
1 / 0