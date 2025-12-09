Limoges rompt sa terrible série et enfonce le BCM dans la zone rouge

En ce mardi 9 décembre au soir, ce sont deux matchs en retard de la 9e journée qui se disputaient. Le premier se disputait dans la salle Louis Dewerdt de Dunkerque, avec le BCM Gravelines-Dunkerque qui accueillait le Limoges CSP. Et dans ce duel de fond de classement, ce sont bien les visiteurs qui ont mené tout le match, et qui se sont imposés malgré une frayeur en fin de match. C’est leur première victoire en championnat depuis le… 24 octobre.

Avant la rencontre, le meneur remplaçant Théo Magrit donnait le ton : « On doit absolument s’imposer à Gravelines. On n’a plus le choix. » Une réponse à une terrible spirale négative des Limougeauds, qui n’avaient remporté qu’un seul de leur 9 derniers matchs, après leurs deux succès inauguraux. Une victoire était vraiment nécessaire maintenant que l’équipe commence à récupérer des joueurs de l’infirmerie. Et forcément, un déplacement chez le BCM, aussi pas en grande forme, était une bonne opportunité. Saisie par les hommes de Dario Gjergja. Ces derniers sont 11e du classement provisoire, tandis que leurs adversaires du soir descendent dans la zone rouge (15e).

