« On n’a plus le choix » : le Limoges CSP veut briser sa spirale négative à Gravelines-Dunkerque

Betclic ELITE - Avec une dernière victoire en championnat qui remonte à fin octobre, l'urgence commence à se faire sentir pour le Limoges CSP. Le club limougeaud espère enfin repartir victorieux à l'occasion de son déplacement à Gravelines-Dunkerque ce mardi 9 décembre.
00h00
Gavin Ware et Hugo Invernizzi ont pour objectif de ramener Limoges sur le chemin de la victoire.

Lors de ce premier week-end de décembre en Betclic ELITE, le Limoges CSP était tout proche de s’offrir un beau cadeau à Cholet. Pendant longtemps, l’équipe de Dario Gjergja a mené la vie dure à CB à la Meilleraie, avant finalement de tomber face la « grinta » choletaise (91-88). Résultat : une cinquième défaite consécutive en Betclic ELITE.

Limoges n’a plus gagné depuis fin octobre

Ainsi, avant de se rendre à Gravelines-Dunkerque ce mardi 9 décembre (19h) pour une journée en retard de Betclic ELITE, le Limoges CSP n’a qu’une seule idée en tête : gagner. « On doit absolument s’imposer à Gravelines. On n’a plus le choix », avance Théo Magrit auprès du Populaire du Centre, confiant après la prestation de son équipe à Cholet. « Face à une formation de Cholet habituée à évoluer dans le haut du classement, on a montré que nous étions solides. »

D’autant que Limoges doit possiblement maximiser la présence de Gavin Ware (2,06 m, 32 ans), qui pourrait manquer la fin d’année. Sanctionné de deux matches ferme et d’un avec sursis après un geste de frustration mimant des billets en direction des arbitres, l’intérieur reste pour l’instant qualifiable en attendant l’appel du club, étudié le 19 décembre prochain.

Sur une série de cinq défaites de rang, Limoges n’a pas vraiment à rougir de ses déconvenues (Monaco, ASVEL, Paris), à l’exception de celle contre Le Portel à Beaublanc fin octobre (74-79). Alors contre l’autre équipe de la Côte d’Opale, le Cercle Saint-Pierre espère ne pas reproduire la même erreur. Afin d’enfin lancer sa saison et de ne pas végéter dans les bas-fonds du classement, qui ne sont pas si loin (11e avec 3 victoires en 10 matchs).

Pour le BCM, il y a également urgence de victoire

Le sentiment d’urgence incombe autant à Limoges qu’à Gravelines-Dunkerque. Le BCM a gagné un match de moins pour le moment et se retrouve juste au-dessus de la ligne de flottaison de la zone rouge (14e, avec une rencontre de retard). Dernièrement, le club nordiste a de nouveau mis en exergue ses lacunes défensives avec 97 et 109 points encaissés sur ses deux derniers matchs, respectivement à Boulazac et Dijon. Une recrue est toujours attendue pour combler le départ de Tajuan Agee vers la JL Bourg, tandis que le contrat de l’intérieur Neal Quinn a été validé pour l’entièreté de la saison.

La rencontre entre le BCM Gravelines-Dunkerque et le Limoges CSP se dispute ce mardi 9 décembre à 19h, à suivre sur DAZN.

Lilian Bordron
lulutoutvert
ben oui, il faut gagner pour le CSP, sinon ce serait remettre le BCM en course pour un maintien tout en se mettant en danger. Donc, il n'y a pas de choix. C'est victoire (même d'un point après 8 prolongations) ou rien.
