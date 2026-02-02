L’Anadolu Efes encore battu en championnat, chez l’équipe de Malcolm Cazalon

En grande difficulté cette saison malgré un recrutement prometteur, l’Anadolu Efes Istanbul traverse une période de plus en plus compliquée. Minée par les blessures et un manque de continuité, l’écurie stambouliote a concédé une nouvelle défaite en championnat turc ce dimanche, cette fois à Merkezefendi (80-87).



Dessert seul Français sur le parquet

Côté Français, l’Anadolu Efes était largement diminué. Vincent Poirier, de retour à la compétition le week-end dernier après près d’un mois d’arrêt, Rodrigue Beaubois, touché au mollet depuis la mi-janvier, et Isaïa Cordinier (actuellement touché au genou), déjà absent lors du derby d’EuroLeague face à Fenerbahçe cette semaine, n’ont pas pris part à la rencontre.

Seul Brice Dessert a foulé le parquet pour le quatuor tricolore. L’intérieur français a terminé la rencontre avec 4 points et 3 rebonds, dans une soirée globalement compliquée pour son équipe. Face à lui, l’ancien pivot de la JL Bourg et des Metropolitans 92 Alen Omic (2,15 m, 33 ans) a cumulé 12 points et 4 rebonds en 17 minutes en sortie de banc quand l’ailier français Malcolm Cazalon s’est contenté de 3 points à 1/4 et 2 rebonds en 16 minutes.



Une infirmerie toujours bien remplie

La liste des absents reste longue pour les vainqueurs de l’EuroLeague 2021 et 2022. L’Anadolu Efes est toujours privé de Jordan Loyd, Georgios Papagiannis ou encore Shane Larkin, tous membres importants de la rotation.

Arrivé mi-décembre sur le banc, Pablo Laso peine pour l’instant à inverser la tendance, dans un contexte sportif et physique particulièrement défavorable.

Un retard déjà conséquent au classement

Après cette nouvelle contre-performance, l’Anadolu Efes occupe la 8e place du championnat turc avec un bilan de 10 victoires pour 8 défaites. Le club stambouliote accuse déjà six longueurs de retard sur le leader et rival, Fenerbahçe, confirmant un exercice bien loin des standards habituels du double champion d’Europe.