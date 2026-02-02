Recherche
EasyCredit BBL

Transformé en passeur, Zacharie Perrin gagne un cinquième match de suite avec Hambourg

Allemagne - Zacharie Perrin a encore pesé, autrement. Dans la victoire d’Hambourg face à Chemnitz, l’intérieur français a troqué son costume de scoreur pour celui de facilitateur, symbole d’une équipe des Towers en nette embellie après une première partie de saison très compliquée.
00h00
Transformé en passeur, Zacharie Perrin gagne un cinquième match de suite avec Hambourg

Zacharie Perrin et Hambourg en sont désormais à cinq victoires de suite

Crédit photo : Illustration Veolia Towers Hamburg

Habitué à porter l’attaque d’Hambourg, Zacharie Perrin (2,08 m, 21 ans) s’est illustré différemment ce week-end. Face à Chemnitz (86-69), l’ancien joueur du SLUC Nancy a montré toute sa palette, participant activement à un cinquième succès consécutif des Towers, une série qui tranche avec les mois précédents.

– Journée 18

Zacharie Perrin dans un rôle plus altruiste

Dans ce succès maîtrisé contre Chemnitz, Zacharie Perrin n’a inscrit que 5 points, mais son influence s’est lue ailleurs. Avec 9 rebonds et surtout 7 passes décisives, le Bisontin a été au cœur du jeu collectif hambourgeois, fluidifiant l’attaque et impliquant ses partenaires. Une prestation complète, loin des standards statistiques habituels, mais tout aussi précieuse.

Zacharie PERRIN
Zacharie PERRIN
5
PTS
9
REB
7
PDE
Logo EasyCredit BBL
HAM
86 69
CHE

Hambourg renaît après une première moitié de saison noire

Il y a encore quelques semaines, la situation paraissait alarmante pour Hambourg. Éliminés de la course en playoffs en EuroCup en ayant démarré la saison par 14 revers, les Towers ont longtemps enchaîné les déconvenues. Désormais, le vent a tourné : ce cinquième succès de rang toutes compétitions confondues confirme un net regain de confiance et de cohésion.

LIRE AUSSI

Une saison solide pour Perrin malgré le contexte

Malgré la spirale négative collective de la première partie de saison, l’ex-joueur d’Antibes est resté l’un des rares motifs de satisfaction. Régulier, polyvalent, capable d’impacter le jeu dans plusieurs secteurs, Perrin s’est souvent offert des double-double, que ce soit en EuroCup ou en Bundesliga, sans jamais vraiment décevoir.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Zacharie Perrin.jpg
Zacharie PERRIN
Poste(s): Ailier Fort / Pivot
Taille: 208 cm
Âge: 21 ans (30/08/2004)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / EasyCredit BBL
PTS
10,7
#65
REB
6,6
#10
PD
1,7
#83

Une embellie qui ne gomme pas tout

Cette dynamique positive ne suffit toutefois pas à effacer les difficultés accumulées. Les Towers sont déjà éliminés de la course aux playoffs d’EuroCup et occupent la place de premier non-relégable en championnat allemand, avec en plus trois matches de retard sur leurs concurrents directs. La mission maintien reste entière, mais Hambourg semble enfin armé pour la bataille.

