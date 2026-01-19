Enfin ! Zacharie Perrin a du attendre 2026 pour gagner avec Hambourg à domicile

Les Towers d’Hambourg ont enfin goûté à la victoire à domicile. Après 289 jours d’attente, l’équipe allemande a dominé Ulm 84-82 dans un match haletant à l’Inselpark Arena, devant 3 067 spectateurs. Cette victoire historique marque également le tout premier succès des Towers contre les Souabes.

Le Français d’Hambourg, Zacharie Perrin, a encore été productif avec 13 points à 5/6, 9 rebonds et 3 passes décisives en 29 minutes, face à ses compatriotes Mohamed Diakite (2 points et 3 rebonds en 4 minutes) et Meissa Faye (pas entré en jeu), mais aussi le MVP de Pro B en titre, Chris Ledlum (24 points). Cela confirme le bon dernier mois d’Hambourg, qui parvient enfin à remporter des rencontres.

Une défense de fer pour un succès mérité

L’intensité défensive a été la clé du succès hambourgeois. « Notre intensité défensive aujourd’hui était incroyable. Je dirais qu’on a vu aujourd’hui une toute nouvelle équipe des Towers », a déclaré Ross Williams, auteur de 23 points et meilleur marqueur de la rencontre. « Nous avons aujourd’hui porté le premier coup. Le basketball est un jeu de séquences et nous avons aujourd’hui résisté à chaque assaut, nous sommes restés soudés. »

L’entraîneur Benka Barloschky n’a pas caché sa satisfaction : « C’est déjà un gros poids qui est tombé. Nous avons été plusieurs fois très proches et nous n’avons jamais réussi à faire basculer le résultat en notre faveur. Et aujourd’hui tout a fonctionné, les gars se sont récompensés pour leur dur labeur. »

La première période a donné le ton avec un début canon des Towers, menés par le retour d’Osaro Rich directement titularisé. Zacharie Perrin a couronné cette entame par un dunk spectaculaire. Malgré un bref changement de leader, Hambourg a maintenu la pression grâce à sa défense solide et sa domination au rebond, terminant le premier quart à égalité 22-22.

La fin d’une série de cinq défaites

Le deuxième quart a vu Ross Williams prendre feu avec sept points consécutifs, permettant aux Towers de creuser un écart à deux chiffres. Les Hambourgeois ont même réussi l’exploit de maintenir Ulm à zéro point pendant 6 minutes et 53 secondes, menant 42-29 à la mi-temps grâce notamment au quatrième 3-points de Williams.

La fin de match a été palpitante avec 15 changements de leader au total. Kenneth Ogbe a souligné l’importance de rester dans l’instant présent : « Nous voulons toujours rester dans le moment et ne pas regarder trop loin devant ou derrière. Au lieu de cela, il s’agit de rester dans le moment. Cela fait que nous pouvons aussi aborder la crunchtime avec confiance. Le soulagement après le match chez moi est énorme. »

C’est finalement Ross Williams qui a scellé la victoire avec un 3-points décisif pour le 84-82 final, que la défense des Towers a su préserver dans les dernières secondes. Une victoire qui pourrait marquer un tournant pour cette équipe en quête de confiance cette saison.

Après avoir démarré la saison par 18 revers, connu un léger mieux mi-décembre, Hambourg met fin à une nouvelle série de cinq défaites de suite.