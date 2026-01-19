Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Enfin ! Zacharie Perrin a du attendre 2026 pour gagner avec Hambourg à domicile

Allemagne - Les Towers d'Hambourg de Zacharie Perrin décrochent leur premier succès à domicile depuis 289 jours en battant Ulm 84 à 82. Zacharie Perrin a cumulé 13 points, 9 rebonds et 3 passes décisives dans une rencontre marquée par l'intensité défensive hambourgeoise.
|
00h00
Résumé
Écouter
Enfin ! Zacharie Perrin a du attendre 2026 pour gagner avec Hambourg à domicile

Zacharie Perrin et Hambourg ont signé leur première victoire de la saison à domicile

Crédit photo : Veolia Towers Hamburg

Les Towers d’Hambourg ont enfin goûté à la victoire à domicile. Après 289 jours d’attente, l’équipe allemande a dominé Ulm 84-82 dans un match haletant à l’Inselpark Arena, devant 3 067 spectateurs. Cette victoire historique marque également le tout premier succès des Towers contre les Souabes.

Le Français d’Hambourg, Zacharie Perrin, a encore été productif avec 13 points à 5/6, 9 rebonds et 3 passes décisives en 29 minutes, face à ses compatriotes Mohamed Diakite (2 points et 3 rebonds en 4 minutes) et Meissa Faye (pas entré en jeu), mais aussi le MVP de Pro B en titre, Chris Ledlum (24 points). Cela confirme le bon dernier mois d’Hambourg, qui parvient enfin à remporter des rencontres.

Zacharie PERRIN
Zacharie PERRIN
13
PTS
9
REB
3
PDE
Logo EasyCredit BBL
HAM
84 82
ULM

Une défense de fer pour un succès mérité

L’intensité défensive a été la clé du succès hambourgeois. « Notre intensité défensive aujourd’hui était incroyable. Je dirais qu’on a vu aujourd’hui une toute nouvelle équipe des Towers », a déclaré Ross Williams, auteur de 23 points et meilleur marqueur de la rencontre. « Nous avons aujourd’hui porté le premier coup. Le basketball est un jeu de séquences et nous avons aujourd’hui résisté à chaque assaut, nous sommes restés soudés. »

L’entraîneur Benka Barloschky n’a pas caché sa satisfaction : « C’est déjà un gros poids qui est tombé. Nous avons été plusieurs fois très proches et nous n’avons jamais réussi à faire basculer le résultat en notre faveur. Et aujourd’hui tout a fonctionné, les gars se sont récompensés pour leur dur labeur. »

La première période a donné le ton avec un début canon des Towers, menés par le retour d’Osaro Rich directement titularisé. Zacharie Perrin a couronné cette entame par un dunk spectaculaire. Malgré un bref changement de leader, Hambourg a maintenu la pression grâce à sa défense solide et sa domination au rebond, terminant le premier quart à égalité 22-22.

LIRE AUSSI

La fin d’une série de cinq défaites

Le deuxième quart a vu Ross Williams prendre feu avec sept points consécutifs, permettant aux Towers de creuser un écart à deux chiffres. Les Hambourgeois ont même réussi l’exploit de maintenir Ulm à zéro point pendant 6 minutes et 53 secondes, menant 42-29 à la mi-temps grâce notamment au quatrième 3-points de Williams.

La fin de match a été palpitante avec 15 changements de leader au total. Kenneth Ogbe a souligné l’importance de rester dans l’instant présent : « Nous voulons toujours rester dans le moment et ne pas regarder trop loin devant ou derrière. Au lieu de cela, il s’agit de rester dans le moment. Cela fait que nous pouvons aussi aborder la crunchtime avec confiance. Le soulagement après le match chez moi est énorme. »

C’est finalement Ross Williams qui a scellé la victoire avec un 3-points décisif pour le 84-82 final, que la défense des Towers a su préserver dans les dernières secondes. Une victoire qui pourrait marquer un tournant pour cette équipe en quête de confiance cette saison.

Après avoir démarré la saison par 18 revers, connu un léger mieux mi-décembre, Hambourg met fin à une nouvelle série de cinq défaites de suite.

Hambourg
Hambourg
Suivre
Allemagne
Allemagne
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
lefree74
ça doit faire du bien de gagner après ttes ces défaite !!!, bravo à eux et a Zack d'y avoir crû !!,
Répondre
(0) J'aime
Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Livenews
Achille Polonara a fait son retour dans l'enceinte du Dinamo Sassari ce dimanche 18 janvier pour la réception de Naples en championnat d'Italie
Lega Basket Serie A
00h00Achille Polonara, le retour d’un guerrier
NBA
00h00Victor Wembanyama et Alexandre Sarr cartonnent chacun de leur côté : les pivots français incarnent le futur
NCAA
00h00Milhan Charles, plongé dans le grand bain NCAA : « Ici, ça avance cinq fois plus vite qu’en France »
NM1
00h00Première étincelle pour Samuel Tenelien en Nationale 1 avec Levallois
3x3
00h003×3 français : les entraîneurs des sélections jeunes dévoilés
Victor Wembanyama a été élu pour le All-Star Game NBA 2026
NBA
00h00Victor Wembanyama titulaire au All-Star Game 2026, une première historique pour le Français
Betclic ELITE
00h00Le Mans sans son pilier, l’indispensable Wilfried Yeguete est à l’infirmerie
Isaïa Cordinier et l'Anadolu Efes ont perdu à 6 reprises sur leurs 8 derniers matches
À l’étranger
00h00Nouvelle désillusion pour l’Anadolu Efes, battu par un promu en championnat turc, l’équipe de Petr Cornelie
Killian Hayes prend de l'épaisseur avec le Cleveland Charge
G League
00h00Killian Hayes en patron pour renverser le Grand Rapids Gold
BCL
00h00L’Hapoel Holon se renforce avant d’affronter Le Mans
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama et Alexandre Sarr cartonnent chacun de leur côté : les pivots français incarnent le futur
Victor Wembanyama a été élu pour le All-Star Game NBA 2026
NBA
00h00Victor Wembanyama titulaire au All-Star Game 2026, une première historique pour le Français
White représente le meilleur scoreur pur parmi les trois arrières ciblés.
NBA
00h00Minnesota Timberwolves : trois arrières des Bulls dans le viseur avant la trade deadline
Interrogé sur son avenir après le match, Morant n'a laissé aucun doute sur ses intentions.
NBA
00h00Ja Morant répond aux rumeurs de transfert
Oklahoma City n'a pas communiqué sur la gravité de l'élongation ni sur un calendrier potentiel de retour pour son joueur.
NBA
00h00Jalen Williams forfait à minima contre Cleveland à cause de sa blessure aux ischio-jambiers
Le meneur de 25 ans avait subi une intervention chirurgicale durant l'intersaison pour traiter une première blessure à l'orteil.
NBA
00h00Darius Garland blessé : les Cavaliers privés de leur meneur All-Star
Durant a dépassé Dirk Nowitzki au classement all-time des scoreurs.
NBA
00h00Kevin Durant devient le 6e meilleur marqueur NBA de l’histoire
Deni Avdija a été l'artisan principal de cette victoire de Portland, inscrivant 30 points à 10/18
NBA
00h00Les Kings voient leur série s’arrêter face aux Trail Blazers
Les Nuggets ont été dominés 62-32 dans la raquette et ont perdu le combat au rebond 61-36.
NBA
00h00Les Nuggets chutent lourdement face aux Hornets, Adelman critique l’arbitrage
Tidjane Salaün a brillé avec les Hornets à Denver
NBA
00h00Tidjane Salaün s’offre son premier double-double de la saison
1 / 0