NBA

Atlanta transfert Vit Krejci à Portland contre Duop Reath et deux choix de draft

Les Hawks envoient leur spécialiste à 3-points aux Trail Blazers dans un échange stratégique qui libère du temps de jeu pour Zaccharie Risacher.
00h00
Atlanta transfert Vit Krejci à Portland contre Duop Reath et deux choix de draft

Le Tchèque de 25 ans excelle particulièrement en catch-and-shoot avec 44,6% de réussite, se classant 16e sur 179 joueurs de la ligue cette saison.

Crédit photo : © Ron Chenoy-Imagn Images

Les Atlanta Hawks ont officialisé dimanche l’échange de Vit Krejci vers les Portland Trail Blazers, contre Duop Reath et deux choix de deuxième tour de draft. Un mouvement qui s’inscrit dans la stratégie des deux franchises à quelques jours de la trade deadline du 5 février.

Portland récupère ainsi un tireur d’élite de 2,03m qui réalise sa meilleure saison en carrière avec 9 points de moyenne et surtout 42,3% de réussite à 3-points, ce qui le classe dans le top 20 NBA. Le Tchèque de 25 ans excelle particulièrement en catch-and-shoot avec 44,6% de réussite, se classant 16e sur 179 joueurs de la ligue cette saison.

Un échange bénéfique pour les deux franchises

Les Trail Blazers, actuellement dixièmes de la Conférence Ouest, cherchent à sécuriser leur place au play-in tournament et à se qualifier pour leurs premiers playoffs depuis 2021. L’arrivée de Krejci apporte le spacing offensif nécessaire à une équipe qui affiche le plus faible pourcentage à 3-points de la ligue (33,4%).

Le contrat du joueur tchèque est particulièrement avantageux : 2,3 millions de dollars cette saison avec une option non garantie de 2,7 millions pour la saison prochaine. Il devient éligible à une extension cet été, ce qui pourrait intéresser Portland pour l’avenir.

Du côté d’Atlanta, cet échange permet de récupérer des assets précieux. Les Hawks reçoivent leur propre choix de deuxième tour 2027 (qui appartenait à Portland) ainsi que le choix 2030 des New York Knicks. Avec sept choix de deuxième tour désormais à leur disposition, la franchise se donne les moyens de potentiels futurs échanges.

Une opportunité en or pour Zaccharie Risacher

Cette transaction représente une excellente nouvelle pour Zaccharie Risacher. Le rookie français devrait voir son temps de jeu augmenter significativement, Krejci étant l’un de ses principaux concurrents directs au poste. Quin Snyder partageait jusqu’à présent sa rotation entre les deux hommes, accordant 24 minutes à Risacher contre 22 à Krejci.

Quant à Duop Reath, le pivot de 29 ans vient de subir une opération du pied qui met fin à sa saison. Les Hawks pourraient le libérer pour créer une place dans l’effectif, d’autant qu’il deviendra agent libre restrictif cet été. Cet échange confirme la stratégie d’Atlanta de prendre du recul cette saison tout en accumulant des choix de draft pour l’avenir.

