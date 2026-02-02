Tombeur de l’ASVEL, Dijon s’est offert « la plus belle victoire de la saison » selon Laurent Legname

Les conditions du match ont sans doute décuplé l’euphorie dijonnaise, au buzzer du match contre l’ASVEL ce dimanche. Alors qu’elle ne présentait que huit joueurs professionnels sur la feuille de match (Justin Bibbins, Michael Stockton, et Williams Narace absents), la JDA s’est offerte un succès de renom devant son public, en faisant tombant l’ASVEL au bout du suspense 99-90.

À la faveur des autres résultats de la 18e journée de Betclic ELITE, Dijon se replace dans la course aux playoffs en s’emparant de la 10e place du classement, dépassant le SLUC Nancy. Mais c’est surtout la copie rendue par son équipe qui a enthousiasmé Laurent Legname en conférence de presse, dans des propos rapportés par Le Bien Public. La Jeanne a tout simplement signé sa « plus belle victoire de la saison ».

« Il fallait faire le match quasi parfait, on l’a fait »

Forcément, faire tomber un adversaire européen, aussi mal en point soit-il en EuroLeague, ajoute une dimension supplémentaire au succès. Mais le contenu de la rencontre réjouit l’entraîneur bourguignon. À ses yeux « le match quasi parfait » a été réalisé. « Les joueurs ont réagi de la plus belle des manières, ils ont mis les bons ingrédients dans l’engagement. Pour faire douter cette équipe, il fallait faire le match quasi parfait, on l’a fait et je suis très content pour eux. »

Après trois quarts-temps de grande qualité, la « fatigue » a commencé à envahir les rangs bourguignons, dans la rotation était très minimaliste par la force des choses. Un peu de maladresse a relancé l’ASVEL dans le match, mais Dijon a su serrer la vis, pour ne pas se faire coiffer au poteau et nourrir d’énormes regrets. « Cela aurait été dommage de le laisser filer », avoue Laurent Legname. Mais de remontada il n’y a pas eu : Dijon « a su panacher la défense, à défaut de pianoter avec le roster ».