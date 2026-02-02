Young Star Game 2026 : Deux changements dans les sélections et le staff

Le jury du Young Star Game procède à deux changements au sein des sélections et du staff sportif pour l’édition 2026.

À quelques semaines de l’événement, les listes évoluent. Afin de garantir la meilleure compétitivité possible et de s’adapter aux différents impératifs, la direction du tournoi a officialisé les remplacements suivants:

Sankhé retrouve son coach

Sur le terrain : Le jeune Mouhamed Faye (Paris) cède sa place à Mohamed Sankhé (2,05 m, 20 ans) (Vichy). Ce dernier rejoint la liste des 20 talents sélectionnés pour démontrer l’étendue de son potentiel lors du rendez-vous annuel des pépites du basket français. Il retrouvera son coach Dounia Issa, lui aussi sélectionné pour prendre place sur le banc.

PROFIL JOUEUR Mohamed SANKHÉ Poste(s): Pivot / Ailier Fort Taille: 205 cm Âge: 20 ans (01/01/2006) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 4,7 #193 REB 5,2 #34 PD 0,8 #194

Sur 21 matchs de championnat ELITE 2, le jeune pivot prêté par Cholet à la JA Vichy cette année tourne à 4,7 points, 5,2 rebonds et 0,8 passes pour 8,1 évaluation en quinze minutes. Le club auvergnat est 6e au classement (13 victoires et 8 défaites).

Sur le banc : Du mouvement est également à noter au sein de l’encadrement sportif. Sylvain Lautié (Nancy) de la Team Pietrus est remplacé par Jean-Christophe Prat (Gravelines-Dunkerque).

Ces ajustements ne modifient en rien le calendrier de l’événement qui a pour but de mettre en valeur la jeune garde du basket hexagonal.

Rendez-vous le 3 et 4 mars au Palais des Sports Marcel Cerdan

L’événement est prévu les 3 et 4 mars au Palais des Sports Marcel Cerdan de Levallois (match le 4 mars).

La liste officielle des 20 sélectionnés:

Adam Atamna (ASVEL)

Jonas Boulefaa (Blois)

Soren Bracq (BCM Gravelines-Dunkerque)

Juwan Ekanga-Ehawa (Espoirs JL Bourg)

Mohamed Sankhe (Vichy)

Bastien Grasshoff (Le Mans)

Maxence Lemoine (La Rochelle)

Louka Letailleur (Gravelines-Dunkerque)

Narcisse Ngoy (Poitiers)

Swann Penda (Le Mans)

Imanol Prot (Poitiers)

Klark Riethauser (Chalon)

Nathan Soliman (Pôle France)

Talis Soulhac (Blois)

Yanis Tonnellier (Chalon)

Aaron Towo-Nansi (Cholet)

Jahel Trèfle (Strasbourg)

Oscar Wembanyama (Strasbourg)

Messi Yangala (Pôle France)

Hugo Yimga-Moukouri (Nanterre)