Young Star Game 2026 : Deux changements dans les sélections et le staff
Prêté par Cholet à Vichy, Mohamed Sankhe rejoint le Young Star Game 2026
Le jury du Young Star Game procède à deux changements au sein des sélections et du staff sportif pour l’édition 2026.
À quelques semaines de l’événement, les listes évoluent. Afin de garantir la meilleure compétitivité possible et de s’adapter aux différents impératifs, la direction du tournoi a officialisé les remplacements suivants:
Sankhé retrouve son coach
Sur le terrain : Le jeune Mouhamed Faye (Paris) cède sa place à Mohamed Sankhé (2,05 m, 20 ans) (Vichy). Ce dernier rejoint la liste des 20 talents sélectionnés pour démontrer l’étendue de son potentiel lors du rendez-vous annuel des pépites du basket français. Il retrouvera son coach Dounia Issa, lui aussi sélectionné pour prendre place sur le banc.
Sur 21 matchs de championnat ELITE 2, le jeune pivot prêté par Cholet à la JA Vichy cette année tourne à 4,7 points, 5,2 rebonds et 0,8 passes pour 8,1 évaluation en quinze minutes. Le club auvergnat est 6e au classement (13 victoires et 8 défaites).
Sur le banc : Du mouvement est également à noter au sein de l’encadrement sportif. Sylvain Lautié (Nancy) de la Team Pietrus est remplacé par Jean-Christophe Prat (Gravelines-Dunkerque).
Ces ajustements ne modifient en rien le calendrier de l’événement qui a pour but de mettre en valeur la jeune garde du basket hexagonal.
Rendez-vous le 3 et 4 mars au Palais des Sports Marcel Cerdan
L’événement est prévu les 3 et 4 mars au Palais des Sports Marcel Cerdan de Levallois (match le 4 mars).
La liste officielle des 20 sélectionnés:
Adam Atamna (ASVEL)
Jonas Boulefaa (Blois)
Soren Bracq (BCM Gravelines-Dunkerque)
Juwan Ekanga-Ehawa (Espoirs JL Bourg)
Mohamed Sankhe (Vichy)
Bastien Grasshoff (Le Mans)
Maxence Lemoine (La Rochelle)
Louka Letailleur (Gravelines-Dunkerque)
Narcisse Ngoy (Poitiers)
Swann Penda (Le Mans)
Imanol Prot (Poitiers)
Klark Riethauser (Chalon)
Nathan Soliman (Pôle France)
Talis Soulhac (Blois)
Yanis Tonnellier (Chalon)
Aaron Towo-Nansi (Cholet)
Jahel Trèfle (Strasbourg)
Oscar Wembanyama (Strasbourg)
Messi Yangala (Pôle France)
Hugo Yimga-Moukouri (Nanterre)
