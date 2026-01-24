Recherche
ELITE 2

Grotzinger et Hamon-Crespin non retenus pour le Young Star Game LNB : « Un oubli scandaleux » pour Vincent Dumestre

ELITE 2 - Guillaume Grotzinger et Maël Hamon-Crespin n’ont pas été sélectionnés pour le Young Star Game 2026, malgré leur éligibilité. Une absence qui a fait réagir Vincent Dumestre, entraîneur de Champagne Basket, très critique à l’égard des critères retenus par la LNB.
|
00h00
Résumé
Écouter
Guillaume Grotzinger et Maël Hamon-Crespin absents du Young Star Game LNB 2026 : incompréhension totale du côté de Champagne Basket.

Crédit photo : JA Vichy / Alain Cheneviere

La Ligue Nationale de Basket a dévoilé la liste des 20 joueurs convoqués pour le Young Star Game 2026, programmé le mercredi 4 mars au Palais des Sports Marcel-Cerdan de Levallois-Perret. Une annonce attendue, mais qui a aussi suscité de l’incompréhension du côté de Champagne Basket, où Guillaume Grotzinger (1,84 m, 21 ans) et Maël Hamon-Crespin (2,06 m, 21 ans), tous deux nés en 2004 et donc parfaitement éligibles, n’ont pas été retenus.

Une incompréhension sur les critères de sélection

Cette double absence n’est pas passée inaperçue aux yeux de Vincent Dumestre. Le coach marnais n’a pas caché son agacement face à une décision qu’il juge difficilement justifiable.

« Ce ne sont pas les deux seuls qui sont passés à la trappe mais je tiens à le souligner car je trouve ça quand même gros dans les colonnes de l’Union. Est-ce qu’ils sont trop âgés pour les critères de sélection même s’ils sont dans la tranche d’âge ? À ce moment-là, il faut réduire aux moins de 20 ans, auquel cas la question ne se pose pas. Si c’est un oubli, c’est un oubli scandaleux. »

Au-delà du cas individuel de ses joueurs, l’entraîneur pointe surtout un manque de clarté dans la logique de sélection, notamment dans la comparaison des niveaux de performance.

« Il y a des joueurs qui évoluent en Betclic mais avec quel rôle ? Il y a également des espoirs. Peut-on comparer des perfs en espoir avec des perfs en Élite 2 ? Je ne pense pas. ».

Il faut dire qu’objectivement l’ancien assistant de Nenad Markovic et de Laurent Legname à la JDA Dijon a parfaitement raison de se poser la question. Le premier est le fer de lance de l’équipe avec ses 14,4 points, 2,7 rebonds et 3,9 passes pour 15,2 d’évaluation en 22 minutes sur 19 rencontres. Lancé en sortie de banc, il joue actuellement le meilleur basket de sa jeune carrière au sein d’une formation du haut de tableau qui gagne.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Guillaume Grotzinger.jpg
Guillaume GROTZINGER
Poste(s): Meneur
Taille: 184 cm
Âge: 21 ans (02/04/2004)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
14,4
#15
REB
2,7
#128
PD
3,9
#17

Pour le second, c’est aussi remarquable. Il est à son poste dans sa classe d’âge, l’un des meilleurs intérieurs français avec ses 12,8 points à 31% à 3 points, 4,2 rebonds et 1 passe pour 10,1 d’évaluation en 23 minutes et des responsabilités sur le terrain.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Maël Hamon-Crespin.jpg
Maël HAMON-CRESPIN
Poste(s): Ailier Fort / Pivot
Taille: 206 cm
Âge: 21 ans (03/09/2004)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
12,8
#29
REB
4,2
#53
PD
0,9
#180

Champagne Basket, un bilan plus que positif

Cette interrogation intervient dans un contexte pourtant très positif pour le club. Avec douze victoires en dix-neuf matches lors de la phase aller, Champagne Basket a réalisé une première moitié de saison au-delà de ses objectifs initiaux, frôlant même une qualification pour les demi-finales de la Leaders Cup.

Sous la direction de Vincent Dumestre, la formation champenoise s’est installée dans le haut du tableau et entend bien s’y maintenir le plus longtemps possible afin d’assurer une place en play-offs, à l’issue de la phase régulière, ce qui constitue l’objectif clairement affiché en interne.

Une motivation supplémentaire pour la suite

Si la non-sélection du combo et de l’intérieur a été vécue comme une injustice, elle pourrait aussi servir de carburant pour la suite de la saison.

« Ils ont été quelque peu vexés. Ils veulent sûrement nous rendre la monnaie de la pièce », glisse le technicien, laissant entendre que cet épisode pourrait renforcer encore un peu plus l’état d’esprit conquérant de son groupe.

Châlons-Reims se déplace ce vendredi soir au Jeu de Paume pour affronter Blois dans le cadre de la 20e journée d’ELITE 2. Un choc du haut de tableau entre une ADA 2e et des Marnais 4e au classement. Entre-deux à 20h.

