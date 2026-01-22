Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Young Star Game

Fodzo Dada et Amini snobés, Sylvain Lautié laisse sa place de coach pour le Young Star Game

Young Star Game - Sylvain Lautié, entraîneur du SLUC Nancy et doyen des coaches de LNB cette saison, a décidé de décliner l’invitation à coacher l’une des sélections du Young Star Game 2026. Dans un communiqué de presse long et argumenté, le technicien nancéien explique une décision guidée par la cohérence et ses convictions autour du développement des jeunes joueurs.
|
00h00
Résumé
Écouter
Fodzo Dada et Amini snobés, Sylvain Lautié laisse sa place de coach pour le Young Star Game

Sylvain Lautié décline l’invitation au Young Star Game

Crédit photo : Lilian Bordron

Au lendemain de l’annonce de la liste officielle des 20 joueurs retenus pour le Young Star Game 2026, la réaction de Sylvain Lautié n’est pas passée inaperçue. Invité par la Ligue Nationale de Basket à prendre les commandes de l’une des équipes, l’entraîneur du SLUC Nancy a finalement décliné. Un choix rare, assumé et expliqué dans un communiqué de presse qui dépasse le simple cadre de l’événement pour interroger plus largement la manière dont sont exposés et valorisés les jeunes joueurs en France.

LIRE AUSSI

Une invitation vécue comme une reconnaissance personnelle et collective

Dans son communiqué, Sylvain Lautié commence par remercier la LNB pour cette invitation, qu’il qualifie de véritable honneur. Après plus de 30 ans de carrière sur les bancs, marqués notamment par une victoire en Coupe Korac avec le SLUC Nancy et plusieurs montées avec Besançon, Levallois, Boulazac puis Nancy, cette nomination avait une valeur symbolique particulière pour celui qui n’a jamais remporté de titre de coach de la saison.

« Cette invitation revêtait donc, à titre personnel, une valeur symbolique forte », écrit-il. Au-delà de l’aspect individuel, le technicien souligne également l’importance de cette reconnaissance pour le projet sportif du SLUC, « avec lequel nous avons fait, ces dernières saisons, le choix clair et assumé de placer le développement des jeunes joueurs au cœur de notre projet sportif ».

Pourquoi Sylvain Lautié a dit non

Malgré cette reconnaissance, l’entraîneur a fait le choix de refuser. Le cœur de sa décision repose sur un point précis : la non-sélection de joueurs qu’il entraîne au quotidien.

« Comment pourrais-je, intellectuellement et humainement, entraîner une sélection issue des performances de jeunes joueurs tels que Marc-Owen Fodzo Dada et Mohammad Amini, tout en acceptant qu’eux-mêmes ne soient pas présents à cet événement ? Je ne peux m’y résoudre », explique-t-il.

Pour Sylvain Lautié, la cohérence est indissociable de la fonction d’entraîneur. « Un entraîneur se doit d’être entraînant, cohérent et fidèle à ses convictions », insiste-t-il, assumant pleinement que cette décision permette à un autre coach de profiter de l’événement.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Mohammad Amini.jpg
Mohammad AMINI
Poste(s): Meneur
Taille: 199 cm
Âge: 20 ans (26/04/2005)

Nationalités:

logo iran.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
8,1
#104
REB
4,4
#40
PD
2
#76

Une critique du cadre et des critères de sélection

Sans jamais tomber dans la polémique frontale, le coach nancéien pointe aussi l’absence de critères clairement définis dans le processus de sélection. « Sans critères précis définis, ni le SLUC Nancy ni moi-même n’aurions eu le plaisir d’être sélectionnés », rappelle-t-il, soulignant ainsi le caractère parfois flou des mécanismes de reconnaissance au sein de la LNB.

Il se permet également de mentionner la non-sélection de Kany N’Kouka (20 ans), intérieur de 2,17 m affichant une évaluation moyenne de 17,5 avant deux rencontres disputées diminué physiquement. « Son potentiel est évident et son éclosion prochaine ne fait aucun doute », écrit-il, en guise d’exemple.

Des remarques plus larges sur le développement des jeunes

Le communiqué dépasse le cadre du Young Star Game pour aborder des enjeux structurels. Sylvain Lautié insiste notamment sur l’intérêt du combine, qu’il juge formateur pour les jeunes joueurs, tout en alertant sur la nécessité d’accords clairs entre la FIBA, la FFBB et la NCAA afin de limiter la fuite des prospects vers l’étranger.

Il prend également la défense des agents de joueurs, souvent critiqués. « Les agents de joueurs travaillent, à mon sens, de manière remarquablement professionnelle, en bonne intelligence avec les clubs », souligne-t-il, appelant à une vision plus nuancée de leur rôle.

Une décision guidée par les valeurs

En conclusion, Sylvain Lautié assume une prise de position qu’il souhaite dénuée de toute dimension personnelle ou polémique. « À 57 ans, je fais le choix de consacrer mon énergie (…) au travail quotidien avec nos jeunes joueurs, plutôt que de participer à un événement où les réseaux d’influence (…) jouent un rôle déterminant », écrit-il, avant de remercier François Guyot pour l’engagement de la marque Peak et la LNB pour son invitation.

Une sortie argumentée qui alimente le débat sur la philosophie du Young Star Game 2026 et, plus largement, sur la place accordée au développement des jeunes joueurs dans le basket français.

Le communiqué de Sylvain Lautié :

« Je souhaite, par le présent communiqué, exprimer ma position, adresser mes remerciements et formuler plusieurs remarques constructives concernant le Young Star Game et, plus largement, le développement des jeunes joueurs.

Remerciements et reconnaissance

Je tiens tout d’abord à remercier chaleureusement la Ligue Nationale de Basket (LNB) pour son invitation à coacher lors du Young Star Game. Cette nomination représente un grand honneur et un réel plaisir.

Après plus de 30 années de carrière, marquées notamment par une victoire en Coupe Korac avec le SLUC Nancy, ainsi que quatre montées avec Besançon, Levallois et Boulazac, et une dernière montée avec le SLUC Nancy, je n’ai pourtant jamais été nominé pour le titre de Coach de l’année. Cette invitation revêtait donc, à titre personnel, une valeur symbolique forte. Je me réjouissais particulièrement de pouvoir représenter le SLUC Nancy, club avec lequel nous
avons fait, ces dernières saisons, le choix clair et assumé de placer le développement des jeunes joueurs au cœur de notre projet sportif.

Cette nomination était, à mes yeux, la reconnaissance d’une politique interne cohérente, construite collectivement au sein du club.

Une décision assumée

Pour autant, j’ai décidé de décliner cette nomination.

Comment pourrais-je, intellectuellement et humainement, entraîner une sélection issue des performances de jeunes joueurs tels que Marc-Owen Fodzo Dada et Mohammad Amini, tout en acceptant qu’eux-mêmes ne soient pas présents à cet événement ?

Je ne peux m’y résoudre.

Un entraîneur se doit d’être entraînant, cohérent et fidèle à ses convictions. C’est le sens de ma prise de position.
Je suis conscient que cette décision permettra à un autre entraîneur de prendre part à cet événement, ce qui sera, j’en suis sûr, une source de satisfaction pour ceux qui avaient candidaté.

Je rappelle néanmoins que sans critères précis définis, ni le SLUC Nancy ni moi-même n’aurions eu le plaisir d’être sélectionnés.

Je souhaite sincèrement que le Young Star Game 2026 soit une pleine réussite.

Remarques constructives

1. Le combine et l’exposition des jeunes joueurs
L’exposition offerte lors du combine constitue une expérience intéressante pour les jeunes joueurs : gestion du stress, obligation de performance, présence de scouts et environnement médiatique.

Toutefois, il me semble aujourd’hui urgent que des accords clairs entre la FIBA, la FFBB et la NCAA soient négociés, afin d’éviter une fuite massive de nos jeunes prospects vers l’étranger.

Même si le contexte géopolitique mondial actuel pourrait, malheureusement à terme, réguler cette dynamique, l’anticipation reste essentielle.

2. Le rôle des agents de joueurs
Souvent critiqués, les agents de joueurs travaillent, à mon sens, de manière remarquablement professionnelle, en bonne intelligence avec les clubs, afin de trouver des équilibres contractuels justes, respectueux des intérêts de chacun.

Il me semble important de le souligner.

À propos des sélections

Je me permets enfin d’évoquer la non-sélection de Kany N’Kouka (2,17 m), affichant une évaluation moyenne de 17,5, avant deux matchs disputés alors qu’il était diminué physiquement. Son potentiel est évident et son éclosion prochaine ne fait aucun doute.

Conclusion

À 57 ans, je fais le choix de consacrer mon énergie, parfois dès 7 heures du matin, au travail quotidien avec nos jeunes joueurs, plutôt que de participer à un événement où les réseaux d’influence, notamment entre entraîneurs, jouent un rôle déterminant.

Je remercie enfin François Guyot pour l’investissement de la marque Peak dans le basketball français, ainsi que la LNB pour son invitation.

Ma position n’est ni polémique ni personnelle : elle est guidée par une seule conviction, celle de la cohérence, de la transmission et de la fidélité aux valeurs du développement des jeunes.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
flavor_flav
pour ceux qui ne savent pas lire: "Cette sélection confirme une orientation forte du jury : mettre en lumière des joueurs très jeunes, parfois encore éloignés du monde professionnel, plutôt que des U21/U22 déjà installés en Betclic ELITE, en ELITE 2 ou même en NM1 (Sasha Derradji a ainsi été laissé de côté). Plusieurs choix vont dans ce sens, à commencer par la présence de nombreux joueurs du Pôle France et de profils issus des équipes Espoirs. Messi Yangala (1,94 m, 16 ans), né en 2009, symbolise parfaitement cette philosophie. Considéré comme le troisième homme de cette génération ultra-prometteuse derrière Nathan Soliman et Aaron Towo-Nansi, il incarne davantage un pari sur l’avenir qu’une récompense de performances actuelles. Dans le même esprit, la sélection d’Oscar Wembanyama, Klark Riethauser (prospect suisse de Chalon) ou de Juwan Ekanga-Ehawa (swingman élégant des Espoirs de la JL Bourg) confirme la volonté de proposer une vitrine aux plus gros potentiels, même lorsque leur exposition au haut niveau reste encore limitée." Maintenant, Liauté prêche pour sa paroisse, il défend ses joueurs pour pas qu'ils dépriment. mais il faut respecter les choix de sélection et ça il ne sait pas faire.
Répondre
(0) J'aime
ravert
Derradji ne peux pas être sélectionné, il ne joue pas en LNB. Les seules exceptions sont les joueurs du Pole France
Répondre
(0) J'aime
thorir
J'suis pas contre cet argument, le probleme c'est que l'orientation dont il est question diffère de l'édition de la saison dernière, je pense que c'est ce qui jette un froid. Si cette orientation est conservée de saison en saison pourquoi pas, mais si pour X ou Y raison on change encore de pied la saison prochaine, cet événement qui était plutôt une bonne idée pourrait devenir plus polémique qu'autre chose...
Répondre
(0) J'aime
flavor_flav
tu peux changer si tu expliques et c'est ce qui a été fait mais certains ont des œillères et restent fixés à leurs idées de "complot"
(0) J'aime
lucky54luke
Elle a bon dos la citation ... Quand tu vois que Faye est sélectionné (joueur jouant l'Euroleague tout de même et largement connu à travers l'Europe) ainsi que 3 joueurs de 2004 (Tonnelier, Prot et un autres qui m'échappe), 3 joueurs qui sont donc plus vieux que Amini et Fodzo ... Donc avant de critiquer un entraîneur respectable qui publie un communiqué de presse sans attaques et qui interroge simplement, merci de respecter son choix sans lui manquer de respect .. mais ça tu ne sembles pas savoir faire.
Répondre
(1) J'aime
thorir
Ben je pense en effet que tu peux changer UNE fois en expliquant, par contre pas tous les ans, maintenant si ces critères sont retenus alors il ne faut plus les changer, même en expliquant tes critères je pense que tu ne peux pas les changer tous les ans, c'est un événement qui est censé devenir important, voir structurant dans l'exposition de certains jeunes joueurs, il faut que les critères de sélection soient stables à mon avis
Répondre
(0) J'aime
ravert
Florent Pietrus n'a pas son fils dans la sélection et pourtant il est dans le processus de sélection. Les choix sont cohérents, les joueurs choisis sont de très bons joueurs. Je respecte le choix du coach de Nancy, mais aurait il refuser une sélection au ASG si il avait été choisi ?
Répondre
(0) J'aime
thorir
J'suis d'accord avec ça mais j'pense que ce qui provoque cette incompréhension c'est que les critères semblement visiblement différents de ceux de la saison dernière. Si ces nouveau critères sont respéctés désormais à chaque édition et qu'on sait à quoi s'en tenir, c'est pas un probleme, si tu changes de critères régulièrement, alors tu vas inévitablement alimenter des polémiques inutiles pour un événement qui était une bonne idée initialement...
Répondre
(1) J'aime
sosomacdo
la TRES GRANDE CLASSE
Répondre
(2) J'aime
macroy- Modifié
Effectivement, Lautié met les formes. Entre autre, il critique le processus de sélection des joueurs ou l’entraîneur de cette équipe n'a pas son mot a dire . Compréhensible. Il confirme "les réseaux d'influence" a la lnb- comme dans tous les lieux de pouvoir, d'ailleurs- n'en déplaise a nos béni-oui-oui institutionnels habituels, les fla-fla et autre oscar abine..
Répondre
(2) J'aime
thetruth
S. Lautié a effectivement raison sur le fait de ne pas y aller et sur les critères des décisions. C'est gentil d'évoquer le potentiel à tout va mais quels sont les critères de décision afin que chacun puisse entendre pourquoi il a été choisi ou non. C'est dingue toutes ces personnes capables de lire dans l'avenir grâce au mot potentiel ! Après, il faut aussi comprendre qu'il y a un enjeu économique pour le joueur sélectionné et l'agent de celui ci.
Répondre
(0) J'aime
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Livenews
NM1
00h0020 mois après son dernier match, Karl-David Nkounkou a refait surface en NM1
ELITE 2
00h00Coup dur pour Quimper : l’exemplaire Lucas Thévenard absent quinze jours
Betclic Élite
00h00Deux retours, mais un forfait et deux incertitudes : le Limoges CSP encore décimé contre Strasbourg ?
Roman Domon monte en puissance en NCAA
NCAA
00h00Roman Domon signe encore une grosse performance, mais Murray State cède pour la première fois de la saison en MVC
Coupe de France Féminine
00h00Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France
EuroCup Féminine
00h00« Essaye d’abord de jouer avant de réclamer de l’argent, espèce de touriste » : le combat de cette joueuse française qui court après son salaire en EuroCup
Killian Tillie et Malaga sont imprenables en BCL
Basketball Champions League
00h0014e victoire consécutive : Malaga et Killian Tillie intouchables en BCL
Encore méconnu en France, Paul Djobet est en train de se révéler à Omaha en NCAA
NCAA
00h00Paul Djobet devient un tube de l’hiver : le Lillois passe encore la barre des 20 points en NCAA
Capitaine en l'absence de Wilfried Yeguete, TaShawn Thomas a pris son rôle à coeur
Basketball Champions League
00h00« Ils jouent d’une manière incroyable » ; Le Mans version Antoine Mathieu réussit un énorme coup en Turquie
Nando De Colo a vite retrouvé ses marques chez le Fenerbahçe Istanbul
EuroLeague
00h00« Des joueurs comme ça, ça n’existe plus aujourd’hui » : Jasikevicius dithyrambique sur Nando De Colo
1 / 0
Livenews NBA
Il pariait notamment sur le fait que Porter, alors aux Toronto Raptors, et Rozier, alors aux Charlotte Hornets, quitteraient certains matchs prématurément.
NBA
00h00Timothy McCormack condamné à 2 ans de prison dans le scandale des paris NBA
En 2023, Claxton avait fait des commentaires particulièrement audacieux concernant les confrontations avec les Knicks.
NBA
00h00Nic Claxton parodié par les Knicks après ses déclarations de 2023
La relation s'est particulièrement dégradée après l'échange de Russell Westbrook en juillet 2021.
NBA
00h00Jeanie Buss – LeBron James : les coulisses d’une relation sous tension aux Lakers
Les Raptors, sixième défense de la ligue cette saison, ont complètement retourné la situation avec un troisième quart-temps phénoménal.
NBA
00h00Les Raptors dominent les Kings grâce à un troisième quart-temps explosif
Jaylen Brown a été l'artisan principal de ce succès, compilant 30 points et menant l'attaque des Celtics avec autorité.
NBA
00h00Celtics-Pacers : Jaylen Brown brille avec 30 points dans une victoire dominante
Cette victoire met fin à une série de quatre défaites consécutives pour les Hawks.
NBA
00h00Jalen Johnson mène Atlanta à la victoire face à Memphis avec 32 points et 15 rebonds
Shai Gilgeous-Alexander a livré l'une des performances les plus efficaces de sa carrière, inscrivant 40 points avec un remarquable 16 sur 19 aux tirs.
NBA
00h00Shai Gilgeous-Alexander domine avec 40 points dans la victoire du Thunder contre Milwaukee
La défense de Cleveland a forcé Charlotte à des pertes de balle inhabituelles et des tirs précipités.
NBA
00h00Cleveland s’impose face à Charlotte après un début de match parfait
Cette victoire historique met fin à une série noire de quatre revers consécutifs.
NBA
00h00Les Knicks pulvérisent les Nets 120-66 et signent la plus large victoire de leur histoire
NBA
00h00ITW Nicolas Batum : « Aujourd’hui, 80% de mon jeu c’est mon cerveau »
1 / 0