Fodzo Dada et Amini snobés, Sylvain Lautié laisse sa place de coach pour le Young Star Game
Sylvain Lautié décline l’invitation au Young Star Game
Au lendemain de l’annonce de la liste officielle des 20 joueurs retenus pour le Young Star Game 2026, la réaction de Sylvain Lautié n’est pas passée inaperçue. Invité par la Ligue Nationale de Basket à prendre les commandes de l’une des équipes, l’entraîneur du SLUC Nancy a finalement décliné. Un choix rare, assumé et expliqué dans un communiqué de presse qui dépasse le simple cadre de l’événement pour interroger plus largement la manière dont sont exposés et valorisés les jeunes joueurs en France.
Une invitation vécue comme une reconnaissance personnelle et collective
Dans son communiqué, Sylvain Lautié commence par remercier la LNB pour cette invitation, qu’il qualifie de véritable honneur. Après plus de 30 ans de carrière sur les bancs, marqués notamment par une victoire en Coupe Korac avec le SLUC Nancy et plusieurs montées avec Besançon, Levallois, Boulazac puis Nancy, cette nomination avait une valeur symbolique particulière pour celui qui n’a jamais remporté de titre de coach de la saison.
« Cette invitation revêtait donc, à titre personnel, une valeur symbolique forte », écrit-il. Au-delà de l’aspect individuel, le technicien souligne également l’importance de cette reconnaissance pour le projet sportif du SLUC, « avec lequel nous avons fait, ces dernières saisons, le choix clair et assumé de placer le développement des jeunes joueurs au cœur de notre projet sportif ».
Pourquoi Sylvain Lautié a dit non
Malgré cette reconnaissance, l’entraîneur a fait le choix de refuser. Le cœur de sa décision repose sur un point précis : la non-sélection de joueurs qu’il entraîne au quotidien.
« Comment pourrais-je, intellectuellement et humainement, entraîner une sélection issue des performances de jeunes joueurs tels que Marc-Owen Fodzo Dada et Mohammad Amini, tout en acceptant qu’eux-mêmes ne soient pas présents à cet événement ? Je ne peux m’y résoudre », explique-t-il.
Pour Sylvain Lautié, la cohérence est indissociable de la fonction d’entraîneur. « Un entraîneur se doit d’être entraînant, cohérent et fidèle à ses convictions », insiste-t-il, assumant pleinement que cette décision permette à un autre coach de profiter de l’événement.
Une critique du cadre et des critères de sélection
Sans jamais tomber dans la polémique frontale, le coach nancéien pointe aussi l’absence de critères clairement définis dans le processus de sélection. « Sans critères précis définis, ni le SLUC Nancy ni moi-même n’aurions eu le plaisir d’être sélectionnés », rappelle-t-il, soulignant ainsi le caractère parfois flou des mécanismes de reconnaissance au sein de la LNB.
Il se permet également de mentionner la non-sélection de Kany N’Kouka (20 ans), intérieur de 2,17 m affichant une évaluation moyenne de 17,5 avant deux rencontres disputées diminué physiquement. « Son potentiel est évident et son éclosion prochaine ne fait aucun doute », écrit-il, en guise d’exemple.
Des remarques plus larges sur le développement des jeunes
Le communiqué dépasse le cadre du Young Star Game pour aborder des enjeux structurels. Sylvain Lautié insiste notamment sur l’intérêt du combine, qu’il juge formateur pour les jeunes joueurs, tout en alertant sur la nécessité d’accords clairs entre la FIBA, la FFBB et la NCAA afin de limiter la fuite des prospects vers l’étranger.
Il prend également la défense des agents de joueurs, souvent critiqués. « Les agents de joueurs travaillent, à mon sens, de manière remarquablement professionnelle, en bonne intelligence avec les clubs », souligne-t-il, appelant à une vision plus nuancée de leur rôle.
Une décision guidée par les valeurs
En conclusion, Sylvain Lautié assume une prise de position qu’il souhaite dénuée de toute dimension personnelle ou polémique. « À 57 ans, je fais le choix de consacrer mon énergie (…) au travail quotidien avec nos jeunes joueurs, plutôt que de participer à un événement où les réseaux d’influence (…) jouent un rôle déterminant », écrit-il, avant de remercier François Guyot pour l’engagement de la marque Peak et la LNB pour son invitation.
Une sortie argumentée qui alimente le débat sur la philosophie du Young Star Game 2026 et, plus largement, sur la place accordée au développement des jeunes joueurs dans le basket français.
Le communiqué de Sylvain Lautié :
« Je souhaite, par le présent communiqué, exprimer ma position, adresser mes remerciements et formuler plusieurs remarques constructives concernant le Young Star Game et, plus largement, le développement des jeunes joueurs.
Remerciements et reconnaissance
Je tiens tout d’abord à remercier chaleureusement la Ligue Nationale de Basket (LNB) pour son invitation à coacher lors du Young Star Game. Cette nomination représente un grand honneur et un réel plaisir.
Après plus de 30 années de carrière, marquées notamment par une victoire en Coupe Korac avec le SLUC Nancy, ainsi que quatre montées avec Besançon, Levallois et Boulazac, et une dernière montée avec le SLUC Nancy, je n’ai pourtant jamais été nominé pour le titre de Coach de l’année. Cette invitation revêtait donc, à titre personnel, une valeur symbolique forte. Je me réjouissais particulièrement de pouvoir représenter le SLUC Nancy, club avec lequel nous
avons fait, ces dernières saisons, le choix clair et assumé de placer le développement des jeunes joueurs au cœur de notre projet sportif.
Cette nomination était, à mes yeux, la reconnaissance d’une politique interne cohérente, construite collectivement au sein du club.
Une décision assumée
Pour autant, j’ai décidé de décliner cette nomination.
Comment pourrais-je, intellectuellement et humainement, entraîner une sélection issue des performances de jeunes joueurs tels que Marc-Owen Fodzo Dada et Mohammad Amini, tout en acceptant qu’eux-mêmes ne soient pas présents à cet événement ?
Je ne peux m’y résoudre.
Un entraîneur se doit d’être entraînant, cohérent et fidèle à ses convictions. C’est le sens de ma prise de position.
Je suis conscient que cette décision permettra à un autre entraîneur de prendre part à cet événement, ce qui sera, j’en suis sûr, une source de satisfaction pour ceux qui avaient candidaté.
Je rappelle néanmoins que sans critères précis définis, ni le SLUC Nancy ni moi-même n’aurions eu le plaisir d’être sélectionnés.
Je souhaite sincèrement que le Young Star Game 2026 soit une pleine réussite.
Remarques constructives
1. Le combine et l’exposition des jeunes joueurs
L’exposition offerte lors du combine constitue une expérience intéressante pour les jeunes joueurs : gestion du stress, obligation de performance, présence de scouts et environnement médiatique.
Toutefois, il me semble aujourd’hui urgent que des accords clairs entre la FIBA, la FFBB et la NCAA soient négociés, afin d’éviter une fuite massive de nos jeunes prospects vers l’étranger.
Même si le contexte géopolitique mondial actuel pourrait, malheureusement à terme, réguler cette dynamique, l’anticipation reste essentielle.
2. Le rôle des agents de joueurs
Souvent critiqués, les agents de joueurs travaillent, à mon sens, de manière remarquablement professionnelle, en bonne intelligence avec les clubs, afin de trouver des équilibres contractuels justes, respectueux des intérêts de chacun.
Il me semble important de le souligner.
À propos des sélections
Je me permets enfin d’évoquer la non-sélection de Kany N’Kouka (2,17 m), affichant une évaluation moyenne de 17,5, avant deux matchs disputés alors qu’il était diminué physiquement. Son potentiel est évident et son éclosion prochaine ne fait aucun doute.
Conclusion
À 57 ans, je fais le choix de consacrer mon énergie, parfois dès 7 heures du matin, au travail quotidien avec nos jeunes joueurs, plutôt que de participer à un événement où les réseaux d’influence, notamment entre entraîneurs, jouent un rôle déterminant.
Je remercie enfin François Guyot pour l’investissement de la marque Peak dans le basketball français, ainsi que la LNB pour son invitation.
Ma position n’est ni polémique ni personnelle : elle est guidée par une seule conviction, celle de la cohérence, de la transmission et de la fidélité aux valeurs du développement des jeunes.
Commentaires