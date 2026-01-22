Fodzo Dada et Amini snobés, Sylvain Lautié laisse sa place de coach pour le Young Star Game

Au lendemain de l’annonce de la liste officielle des 20 joueurs retenus pour le Young Star Game 2026, la réaction de Sylvain Lautié n’est pas passée inaperçue. Invité par la Ligue Nationale de Basket à prendre les commandes de l’une des équipes, l’entraîneur du SLUC Nancy a finalement décliné. Un choix rare, assumé et expliqué dans un communiqué de presse qui dépasse le simple cadre de l’événement pour interroger plus largement la manière dont sont exposés et valorisés les jeunes joueurs en France.

Une invitation vécue comme une reconnaissance personnelle et collective

Dans son communiqué, Sylvain Lautié commence par remercier la LNB pour cette invitation, qu’il qualifie de véritable honneur. Après plus de 30 ans de carrière sur les bancs, marqués notamment par une victoire en Coupe Korac avec le SLUC Nancy et plusieurs montées avec Besançon, Levallois, Boulazac puis Nancy, cette nomination avait une valeur symbolique particulière pour celui qui n’a jamais remporté de titre de coach de la saison.

« Cette invitation revêtait donc, à titre personnel, une valeur symbolique forte », écrit-il. Au-delà de l’aspect individuel, le technicien souligne également l’importance de cette reconnaissance pour le projet sportif du SLUC, « avec lequel nous avons fait, ces dernières saisons, le choix clair et assumé de placer le développement des jeunes joueurs au cœur de notre projet sportif ».

Pourquoi Sylvain Lautié a dit non

Malgré cette reconnaissance, l’entraîneur a fait le choix de refuser. Le cœur de sa décision repose sur un point précis : la non-sélection de joueurs qu’il entraîne au quotidien.

« Comment pourrais-je, intellectuellement et humainement, entraîner une sélection issue des performances de jeunes joueurs tels que Marc-Owen Fodzo Dada et Mohammad Amini, tout en acceptant qu’eux-mêmes ne soient pas présents à cet événement ? Je ne peux m’y résoudre », explique-t-il.

Pour Sylvain Lautié, la cohérence est indissociable de la fonction d’entraîneur. « Un entraîneur se doit d’être entraînant, cohérent et fidèle à ses convictions », insiste-t-il, assumant pleinement que cette décision permette à un autre coach de profiter de l’événement.

PROFIL JOUEUR Mohammad AMINI Poste(s): Meneur Taille: 199 cm Âge: 20 ans (26/04/2005) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 8,1 #104 REB 4,4 #40 PD 2 #76

Une critique du cadre et des critères de sélection

Sans jamais tomber dans la polémique frontale, le coach nancéien pointe aussi l’absence de critères clairement définis dans le processus de sélection. « Sans critères précis définis, ni le SLUC Nancy ni moi-même n’aurions eu le plaisir d’être sélectionnés », rappelle-t-il, soulignant ainsi le caractère parfois flou des mécanismes de reconnaissance au sein de la LNB.

Il se permet également de mentionner la non-sélection de Kany N’Kouka (20 ans), intérieur de 2,17 m affichant une évaluation moyenne de 17,5 avant deux rencontres disputées diminué physiquement. « Son potentiel est évident et son éclosion prochaine ne fait aucun doute », écrit-il, en guise d’exemple.

Des remarques plus larges sur le développement des jeunes

Le communiqué dépasse le cadre du Young Star Game pour aborder des enjeux structurels. Sylvain Lautié insiste notamment sur l’intérêt du combine, qu’il juge formateur pour les jeunes joueurs, tout en alertant sur la nécessité d’accords clairs entre la FIBA, la FFBB et la NCAA afin de limiter la fuite des prospects vers l’étranger.

Il prend également la défense des agents de joueurs, souvent critiqués. « Les agents de joueurs travaillent, à mon sens, de manière remarquablement professionnelle, en bonne intelligence avec les clubs », souligne-t-il, appelant à une vision plus nuancée de leur rôle.

Une décision guidée par les valeurs

En conclusion, Sylvain Lautié assume une prise de position qu’il souhaite dénuée de toute dimension personnelle ou polémique. « À 57 ans, je fais le choix de consacrer mon énergie (…) au travail quotidien avec nos jeunes joueurs, plutôt que de participer à un événement où les réseaux d’influence (…) jouent un rôle déterminant », écrit-il, avant de remercier François Guyot pour l’engagement de la marque Peak et la LNB pour son invitation.

Une sortie argumentée qui alimente le débat sur la philosophie du Young Star Game 2026 et, plus largement, sur la place accordée au développement des jeunes joueurs dans le basket français.