Les staffs du Young Star Game révélés : six entraîneurs de LNB sélectionnés

Les contours de la deuxième édition du Young Star Game, prévue en mars prochain à Levallois, se précisent. On connaît désormais l’identité des staffs, avec une belle représentation des quatre championnats LNB (Betclic ÉLITE, ÉLITE 2, Espoirs ÉLITE et ÉLITE 2).

Derrière chaque Young Star se cache une équipe de l’ombre, engagée à transmettre et accompagner nos meilleurs talents français de demain💎🇫🇷 Team Rigaudeau ⚔️ Team Pietrus

Deux visions, une passion commune. 📍 Ledger Young Star Game 🔥

🗓️ 4 mars 2026

🏟️ Levallois

🎟️ En bio ! pic.twitter.com/o4CzMxqSIe — Ledger Young Star Game LNB (@YSGLNB) January 7, 2026

Après Julien Mahé et Julien Cortey, ce sont désormais Dounia Issa et Sylvain Lautié qui seront les coachs principaux de la rencontre. L’actuel entraîneur de la JA Vichy sera aux manettes de la Team Rigaudeau, tandis que le Nancéien dirigera la Team Piétrus, son ancien joueur au SLUC…

Dounia Issa sera secondé par le meilleur coach de l’année 2025, Fabrice Lefrançois (Cholet), ainsi que par Christian Corderas (Antibes), l’un des formateurs les plus réputés de France.

De son côté, Sylvain Lautié travaillera avec Andy Thornton-Jones, qui a fait de Poitiers un terrain d’expression pour les jeunes, et Nicolas Croisy, qui a fait main basse sur les trois derniers trophées du championnat Espoirs avec la JL Bourg (doublé au Trophée du Futur et champion de France Espoirs 2025).