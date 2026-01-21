Young Star Game 2026 : Wembanyama, Yangala, Ekanga-Ehawa… Une liste officielle très jeune

Ce mercredi soir, le jury du Young Star Game a dévoilé la liste officielle des 20 joueurs retenus pour la deuxième édition de l’événement, prévu les 3 et 4 mars au Palais des Sports Marcel Cerdan de Levallois (match le 4 mars). Une annonce attendue, mais qui surprend par ses choix. Finalement, peu de joueurs déjà installés au niveau professionnel, une moyenne d’âge particulièrement basse et une orientation claire vers le développement et la découverte des plus forts potentiels du basket français.

La liste officielle des 20 sélectionnés

Adam Atamna (ASVEL)

Jonas Boulefaa (Blois)

Soren Bracq (BCM Gravelines-Dunkerque)

Juwan Ekanga-Ehawa (Espoirs JL Bourg)

Mouhamed Faye (Paris Basketball)

Bastien Grasshoff (Le Mans)

Maxence Lemoine (La Rochelle)

Louka Letailleur (Gravelines-Dunkerque)

Narcisse Ngoy (Poitiers)

Swann Penda (Le Mans)

Imanol Prot (Poitiers)

Klark Riethauser (Chalon)

Nathan Soliman (Pôle France)

Talis Soulhac (Blois)

Yanis Tonnellier (Chalon)

Aaron Towo-Nansi (Cholet)

Jahel Trèfle (Strasbourg)

Oscar Wembanyama (Strasbourg)

Messi Yangala (Pôle France)

Hugo Yimga-Moukouri (Nanterre)

Florent Pietrus et Antoine Rigaudeau feront leur Draft le 26 mars prochain.

Un virage clair vers les très jeunes profils

Cette sélection confirme une orientation forte du jury : mettre en lumière des joueurs très jeunes, parfois encore éloignés du monde professionnel, plutôt que des U21/U22 déjà installés en Betclic ELITE, en ELITE 2 ou même en NM1 (Sasha Derradji a ainsi été laissé de côté). Plusieurs choix vont dans ce sens, à commencer par la présence de nombreux joueurs du Pôle France et de profils issus des équipes Espoirs.

Messi Yangala (1,94 m, 16 ans), né en 2009, symbolise parfaitement cette philosophie. Considéré comme le troisième homme de cette génération ultra-prometteuse derrière Nathan Soliman et Aaron Towo-Nansi, il incarne davantage un pari sur l’avenir qu’une récompense de performances actuelles.

Dans le même esprit, la sélection d’Oscar Wembanyama, Klark Riethauser (prospect suisse de Chalon) ou de Juwan Ekanga-Ehawa (swingman élégant des Espoirs de la JL Bourg) confirme la volonté de proposer une vitrine aux plus gros potentiels, même lorsque leur exposition au haut niveau reste encore limitée.

PROFIL JOUEUR Juwan EKANGA-EHAWA Poste(s): Arrière Taille: 196 cm Âge: 18 ans (05/10/2007) Nationalités: Stats 2025-2026 / Espoirs ELITE PTS 17,3 #8 REB 4,6 #59 PD 3,2 #36

Une rupture avec l’édition 2025

Ce choix tranche avec la première édition du Young Star Game. En 2025, plusieurs joueurs nés en 2003, déjà très intégrés au sein du monde professionnel, figuraient sur la liste, à l’image de Nathan De Sousa, Mohamed Diawara ou encore Mathéo Leray. Le niveau global du match s’en ressentira probablement cette année, avec une intensité et une maturité collective moindres.

En revanche, le public découvrira davantage de nouveaux profils, parfois encore méconnus, mais appelés à occuper le devant de la scène dans les années à venir. Un parti pris assumé, qui transforme le Young Star Game en véritable laboratoire du futur du basket français.

Un match différent, mais riche en promesses

Si le niveau de jeu pourrait être inférieur à celui observé en 2025, l’édition 2026 promet un tout autre intérêt : celui de la découverte. Pour les observateurs, les recruteurs et le grand public, ce rendez-vous offrira un premier aperçu de joueurs appelés à mûrir, parfois loin des projecteurs, avant d’exploser à moyen terme.

Reste désormais à savoir qui, parmi ces 20 profils très jeunes, saura tirer son épingle du jeu et marquer les esprits à Levallois. Succéder à Noah Penda ne sera pas chose aisée, mais le terrain apportera rapidement ses premières réponses.