La métamorphose de Guillaume Grotzinger : l’ancien MVP Espoirs pourrait-il devenir le meilleur meneur français d’ÉLITE 2 ?

Il est meneur, il est jeune, il est Alsacien : est-il l’autre « Petit Prince » ? Stop, coupons là toute comparaison avec Nadir Hifi… Toujours est-il que Guillaume Grotzinger (1,84 m, 21 ans), le poste 1 de Champagne Basket, affole les compteurs.

Étincelant, précoce et d’une efficacité chirurgicale (49,7% d’adresse générale), une question brûle les lèvres de tous les observateurs après son récit face à Caen : tient-on le patron incontesté des meneurs tricolores de la division ?

Le coup de force : Caen balayé par l’ouragan alsacien

Le 16 janvier dernier, le Palais des Sports Pierre de Coubertin a été le théâtre d’une démonstration de force. Face à Caen (victoire 90-71), Guillaume Grotzinger n’a pas seulement joué au basket, il a dicté son rythme. En seulement 23 minutes, le natif de Colmar a noirci la feuille de statistiques : 25 points (dont 4/8 à longue distance), 5 passes décisives et une évaluation record de 26.

En effaçant sa précédente marque de référence (25 d’évaluation contre Pau), le meneur de 21 ans a prouvé qu’il était l’homme des grands rendez-vous, capable de porter Reims vers les sommets du Top 5 de l’Élite II. Il a effleuré son record de 27 d’évaluation face à Poitiers en octobre 2024 la saison dernière.

Dans le Top 10 du championnat à l’évaluation

Passer de 8,7 points de moyenne l’an dernier à 14 points à 41% derrière l’arc cette saison n’est pas une simple progression, c’est une explosion. Bien que utilisé en sortie de banc par Vincent Dumestre derrière Shamar Givance, Grotzinger est, dans les faits, le véritable fer de lance marnais. Il domine son équipe aux points, aux passes et à l’évaluation (15,2 de moyenne).

PROFIL JOUEUR Guillaume GROTZINGER Poste(s): Meneur Taille: 184 cm Âge: 21 ans (02/04/2004) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 14,4 #15 REB 2,7 #128 PD 3,9 #17

Plus impressionnant encore, il se hisse à la 9ème place des meilleures évaluations du championnat. Dans la hiérarchie des meneurs de jeu, seuls les cadors étrangers comme John Roberson (Hyères-Toulon) ou Divine Myles (Gries-Souffel) parviennent à le devancer.

Chez les Français, il boxe désormais dans une catégorie à part, juste derrière l’intérieur Narcisse Ngoy au classement général de l’efficacité tricolore. Talis Soulhac (Blois) et Mathys Kangudia (Nantes) semblent être les seuls à pouvoir lui contester ce statut, de même que le titre de meilleure progression.

🇫🇷 2004-born guard Guillaume Grotzinger is one of the quickest and shiftiest guards in all of Europe! The 2024 Espoirs league MVP, Grotzinger has blossomed into a star at the Pro B level this season, averaging 14 and 4 on 49/43/80 splits. Possesses a lethal handle and tremendous… pic.twitter.com/9i1AUcw3DO — International Youth Mixtapes (@intlmixtapes) January 16, 2026

L’horizon 2026/2027 : le tremplin vers la Betclic ÉLITE ?

Avec 12 victoires en 19 matchs et une forteresse quasi imprenable à domicile (9 victoires sur 10), Châlons-Reims peut rêver grand. Et si le club marnais regarde vers le haut, il le doit en grande partie à son prodige. Grotzinger ne se contente pas de statistiques ; il gagne.

Si cette dynamique se confirme sur la seconde phase, la question ne sera plus de savoir s’il est le meilleur meneur français de sa division,mais plutôt quelle écurie de Betclic ÉLITE parviendra à s’attacher ses services l’été prochain. À ce rythme, le costume de l’ÉLITE 2 semble déjà devenir trop étroit pour lui.