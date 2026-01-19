Recherche
ELITE 2

La métamorphose de Guillaume Grotzinger : l’ancien MVP Espoirs pourrait-il devenir le meilleur meneur français d’ÉLITE 2 ?

ELITE 2 - Auteur d'une saison exceptionnelle et d'un record d'évaluation battu face à Caen, Guillaume Grotzinger s'impose comme le patron statistique du Champagne Basket. À seulement 21 ans, le meneur alsacien domine la hiérarchie française de l'ÉLITE 2 à son poste et peut rêver plus grand pour la suite.
00h00
Résumé
Écouter
La métamorphose de Guillaume Grotzinger : l’ancien MVP Espoirs pourrait-il devenir le meilleur meneur français d’ÉLITE 2 ?

Record d’évaluation de la saison face à Caen pour le meneur de jeu marnais

Crédit photo : Cécile Thomas

Il est meneur, il est jeune, il est Alsacien : est-il l’autre « Petit Prince » ? Stop, coupons là toute comparaison avec Nadir Hifi… Toujours est-il que Guillaume Grotzinger (1,84 m, 21 ans), le poste 1 de Champagne Basket, affole les compteurs.

Étincelant, précoce et d’une efficacité chirurgicale (49,7% d’adresse générale), une question brûle les lèvres de tous les observateurs après son récit face à Caen : tient-on le patron incontesté des meneurs tricolores de la division ?

Le coup de force : Caen balayé par l’ouragan alsacien

Le 16 janvier dernier, le Palais des Sports Pierre de Coubertin a été le théâtre d’une démonstration de force. Face à Caen (victoire 90-71), Guillaume Grotzinger n’a pas seulement joué au basket, il a dicté son rythme. En seulement 23 minutes, le natif de Colmar a noirci la feuille de statistiques : 25 points (dont 4/8 à longue distance), 5 passes décisives et une évaluation record de 26.

– Journée 19

En effaçant sa précédente marque de référence (25 d’évaluation contre Pau), le meneur de 21 ans a prouvé qu’il était l’homme des grands rendez-vous, capable de porter Reims vers les sommets du Top 5 de l’Élite II. Il a effleuré son record de 27 d’évaluation face à Poitiers en octobre 2024 la saison dernière.

Guillaume GROTZINGER
Guillaume GROTZINGER
25
PTS
2
REB
5
PDE
Logo ELITE 2
CHA
90 71
CAE

Dans le Top 10 du championnat à l’évaluation

Passer de 8,7 points de moyenne l’an dernier à 14 points à 41% derrière l’arc cette saison n’est pas une simple progression, c’est une explosion. Bien que utilisé en sortie de banc par Vincent Dumestre derrière Shamar Givance, Grotzinger est, dans les faits, le véritable fer de lance marnais. Il domine son équipe aux points, aux passes et à l’évaluation (15,2 de moyenne).

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Guillaume Grotzinger.jpg
Guillaume GROTZINGER
Poste(s): Meneur
Taille: 184 cm
Âge: 21 ans (02/04/2004)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
14,4
#15
REB
2,7
#128
PD
3,9
#17

Plus impressionnant encore, il se hisse à la 9ème place des meilleures évaluations du championnat. Dans la hiérarchie des meneurs de jeu, seuls les cadors étrangers comme John Roberson (Hyères-Toulon) ou Divine Myles (Gries-Souffel) parviennent à le devancer.

Chez les Français, il boxe désormais dans une catégorie à part, juste derrière l’intérieur Narcisse Ngoy au classement général de l’efficacité tricolore. Talis Soulhac (Blois) et Mathys Kangudia (Nantes) semblent être les seuls à pouvoir lui contester ce statut, de même que le titre de meilleure progression.

L’horizon 2026/2027 : le tremplin vers la Betclic ÉLITE ?

Avec 12 victoires en 19 matchs et une forteresse quasi imprenable à domicile (9 victoires sur 10), Châlons-Reims peut rêver grand. Et si le club marnais regarde vers le haut, il le doit en grande partie à son prodige. Grotzinger ne se contente pas de statistiques ; il gagne.

Guillaume Grotzinger est dans les starting-blocks (photo : Cécile Thomas)

Si cette dynamique se confirme sur la seconde phase, la question ne sera plus de savoir s’il est le meilleur meneur français de sa division,mais plutôt quelle écurie de Betclic ÉLITE parviendra à s’attacher ses services l’été prochain. À ce rythme, le costume de l’ÉLITE 2 semble déjà devenir trop étroit pour lui.

Commentaires

lefree74
il me fait un peu penser a benji sene ds le morphologie et la tenue ballon en main, un excellent joueur qui va pas tarder a dire bye bye a l elite2 et reims, sauf si montee tjrs possible ds cette meute
Répondre
(0) J'aime
mickey42
Son agent est déjà en contact avec des clubs plus huppés pour la saison prochaine si ça peut te rassurer...
Répondre
(0) J'aime
jj61
Seulement 23 minutes, il faut préciser qu'il avait déjà mis 25 points et qu'il s'est fait salement balancé par un joueur caennais, à la limite de l'antisportive. On ne l'a plus revu après ce choc. Mais bon, le mal était fait et son équipe a continué à assurer. Joueur à suivre.
Répondre
(0) J'aime
