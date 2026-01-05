Quels sont les joueurs d’ÉLITE 2 qui pourraient vraiment passer en Betclic ÉLITE ?

Deux semaines après un premier article consacré aux joueurs d’ÉLITE 2 ayant déjà franchi le pas vers la Betclic ÉLITE, une autre question se pose naturellement : quels profils d’Elite 2 peuvent prétendre à une place en Betclic ÉLITE dès la saison prochaine ?

L’objectif n’est pas d’annoncer des certitudes, mais d’identifier des candidats crédibles, à partir d’une approche similaire à celle du Transfer Score développé dans le premier article.

Une première sélection par le scoring

Pour établir cette short-list, nous avons utilisé le modèle d’intelligence artificielle de PlayerLynk, qui commence par attribuer à chaque joueur un rôle précis (ball-handler, wing, big, etc.) à partir de ses patterns de jeu : types de tirs, volume de création, utilisation avec ou sans ballon, impact sur les résultats collectif.

À partir de ces rôles, le modèle compare ensuite les profils actuels de l’Élite 2 à ceux de joueurs ayant déjà réussi leur transition vers la Betclic ÉLITE lors des saisons précédentes, en s’appuyant sur les mêmes algorithmes que ceux utilisés pour le Transfer Score.

Sur plus de 200 joueurs d’Élite 2 analysés, 14 profils ressortent comme les plus proches, statistiquement, de trajectoires de montée déjà observées :

De la projection individuelle à la compatibilité collective

Si cette approche permet d’identifier des candidats crédibles, elle ne dit pas tout.

La réussite d’un joueur en Betclic ÉLITE ne dépend pas uniquement de son profil individuel, mais aussi, et surtout, du contexte dans lequel il évolue.

Un même joueur peut :

être très performant dans un environnement donné

et beaucoup plus neutre, voire en difficulté, dans un autre

C’est pourquoi l’enjeu n’est pas seulement d’identifier qui peut jouer en Betclic ÉLITE, mais où et avec qui.

Trois profils pour aller plus loin

À partir de cette première liste, trois joueurs ont été retenus pour une analyse plus approfondie :

Ces profils ont été choisis non pas parce qu’ils dominent statistiquement les autres, mais parce que leur projection en Betclic ÉLITE pose de vraies questions de contexte : rôle offensif, volume de responsabilités, et interaction avec les autres profils présents sur le terrain.

L’objectif est désormais clair : aller au-delà de la projection individuelle pour analyser leur compatibilité réelle avec différents types d’effectifs de Betclic ÉLITE, à travers une lineup analysis détaillée.

(Lineups : combinaisons de joueurs alignés ensemble sur le terrain, utilisées ici pour mesurer l’impact d’un joueur en fonction de ses coéquipiers.)

Trois profils, trois projections bien distinctes

L’analyse des lineups permet d’aller plus loin que la seule question du niveau individuel. Elle met surtout en évidence avec quels types de joueurs ces profils performent le mieux, et dans quels contextes leur impact devient plus limité.

Guillaume Grotzinger, un profil de connecteur pour exploiter les décalages

Chez Guillaume Grotzinger (1,84 m, 21 ans), les signaux issus des lineups sont cohérents. Son impact est le plus positif lorsqu’il évolue dans des alignements capables de créer un premier déséquilibre — par la pression balle, le drive ou le jeu à deux — et disposant d’au moins une forme de spacing à l’intérieur. À l’inverse, ses performances sont plus neutres dans des configurations plus statiques, où les options offensives se raréfient.

Grotzinger ne se projette donc pas comme un joueur qui porte une attaque à lui seul, mais comme un connecteur capable d’augmenter l’efficacité d’un collectif déjà structuré.

PROFIL JOUEUR Guillaume GROTZINGER Poste(s): Meneur Taille: 184 cm Âge: 21 ans (02/04/2004) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 13,5 #106 REB 0,5 #584 PD 4,5 #69

La projection de Guillaume Grotzinger repose sur un signal clair observé dans les lineups d’Élite 2 : son impact est maximal lorsqu’il évolue avec des profils capables de créer un premier déséquilibre balle en main ou d’apporter du spacing à l’intérieur. Avec Champagne Basket, ses associations avec Dimitri Radnic et Djordje Milosevic affichent ainsi des différentiels très élevés (+19,0 et +14,5 de Net Rating), tandis que ses minutes avec des intérieurs strictement rebondeurs sont beaucoup plus neutres (+0,8 avec Laolu Oke).

Dans cette logique, deux contextes ressortent en Betclic ÉLITE. Au Mans Sarthe Basket, Grotzinger pourrait prolonger et optimiser des avantages déjà créés. Au BCM Gravelines-Dunkerque, il s’inscrirait dans un rôle similaire, en élevant l’efficacité collective dans des alignements équilibrés.

Mathys Kangudia, un profil très dépendant de son environnement

Le cas Mathys Kangudia (1,88 m, 21 ans) est plus clivant. Son volume de scoring ressort nettement des statistiques ajustées en ÉLITE 2, mais l’analyse des lineups montre surtout que son impact varie fortement selon les profils qui l’entourent.

Ses alignements les plus performants sont ceux qui associent :

un socle intérieur capable de protéger le cercle,

et des arrières à faible usage, orientés vers la circulation du ballon.

À l’inverse, les lineups où plusieurs joueurs sollicitent le ballon ou multiplient les prises de décision offensives affichent des différentiels nettement négatifs.

La projection de Kangudia en Betclic ÉLITE ne pose donc pas la question de son potentiel offensif, mais celle de sa capacité à s’intégrer dans un cadre clair, où son scoring vient compléter une structure existante plutôt que la déséquilibrer.

PROFIL JOUEUR Mathys KANGUDIA Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 188 cm Âge: 21 ans (25/08/2004) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 10,3 #196 REB 1,7 #469 PD 2,3 #200

Pour Mathys Kangudia, les lineups montrent une dépendance beaucoup plus forte à l’environnement. Ses meilleures performances en ÉLITE 2 apparaissent lorsqu’il est entouré d’un protecteur de cercle et de profils extérieurs à faible usage, comme en témoignent ses minutes avec Jean-Fabrice Dossou (+5,2 de Net Rating) ou Lucas Bourhis (+3,0). À l’inverse, plusieurs associations avec d’autres profils offensifs font fortement chuter les différentiels (–11,2 avec E.J. Dambreville, –7,7 avec David Gassaud).

Ces signaux orientent sa projection vers des équipes capables de l’intégrer dans des alignements déjà structurés. Dans ce cadre, l’ESSM Le Portel et le Limoges CSP apparaissent comme des contextes cohérents, à condition de reproduire les configurations dans lesquelles son impact a déjà été positif en ÉLITE 2.

Tyler Thomas, un profil de scoreur à intégrer dans un cadre déjà en place

La projection de Tyler Thomas (1,91 m, 25 ans) se situe entre ces deux profils. Les lineups dans lesquelles il est le plus performant en ÉLITE 2 mettent en évidence deux constantes : la présence d’un meneur organisateur à ses côtés et un socle défensif capable de sécuriser les possessions.

Lorsqu’il peut se concentrer sur la création et la finition, sans avoir à structurer le jeu, son impact est positif. Ces signaux orientent naturellement sa projection vers des équipes disposant déjà d’une organisation offensive lisible.

PROFIL JOUEUR Tyler THOMAS Poste(s): Arrière / Meneur Taille: 191 cm Âge: 25 ans (02/02/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 13,3 #19 REB 2,7 #131 PD 1,4 #128

Les données de lineups en ÉLITE 2 dessinent un profil intermédiaire pour Tyler Thomas. Ses meilleures performances apparaissent lorsqu’il est associé à un meneur organisateur et à un socle défensif intérieur. Ses minutes avec Gaëtan Clerc génèrent ainsi le meilleur différentiel de son équipe (+12,3), tandis que celles partagées avec Ibrahima Haidara affichent également un impact très positif (+9,2).

Dans cette optique, sa projection en Betclic ÉLITE s’inscrit logiquement dans des équipes déjà structurées collectivement. Cholet Basket et Nanterre 92 offrent des contextes permettant de retrouver les conditions de performance déjà observées à l’échelle des lineups.

Plus que « qui peut monter », une question de contexte

Ces trois trajectoires rappellent une réalité centrale du passage de l’ÉLITE 2 à la Betclic ÉLITE : à profils statistiques comparables, la réussite dépend largement de l’environnement collectif.

L’approche PlayerLynk permet précisément de relier performance individuelle et compatibilité collective, en s’appuyant sur des faits observés à l’échelle des lineups. La question n’est donc pas seulement qui peut évoluer en Betclic ÉLITE, mais où et dans quelles conditions ces profils ont le plus de chances de s’y installer durablement.