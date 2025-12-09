L’ASVEL bourreau de Saint-Quentin en Coupe pour la deuxième année d’affilée

Un remake de l’édition 2024/25. Il y un peu moins d’un an, l’ASVEL éliminait déjà Saint-Quentin en huitièmes de finale de la Coupe de France, sur un écart quasiment identique (+22, contre +25). Le scénario se répète. En tirant les Villeurbannais au sort, les Saint-Quentinois savaient que les pronostics n’étaient pas en leur faveur. Surtout que cette fois, et contrairement à l’année dernière, ils se déplaçaient sur le parquet de leurs bourreaux. La logique a finalement été respectée, avec un écart sévère qui s’est dessiné dès le premier quart-temps… même si personne n’a pu voir celui-ci au vu des problèmes de diffusion de la rencontre.

Entre une équipe de l’ASVEL qui a quasiment récupéré tous ses blessés (sauf Edwin Jackson, et David Lighty qui a été ménagé ce soir) et une équipe de Saint-Quentin dirigée pour la deuxième fois seulement par son nouveau coach Éric Bartecheky, les dynamiques n’étaient forcément pas les mêmes. « On est à court d’entraînements, et depuis mon arrivée, on n’a pas encore pu travailler au complet… On est dans une phase d’apprentissage. Il ne faut pas s’attarder sur le score. La marge de progression est réelle » expliquait d’ailleurs ce dernier après sa défaite inaugurale contre Paris. Ce match de coupe contre l’ASVEL est arrivé bien trop tôt dans ce processus pour que le SQBB ait une chance de faire un exploit.

Développement à venir…