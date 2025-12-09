Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Coupe de France masculine

L’ASVEL bourreau de Saint-Quentin en Coupe pour la deuxième année d’affilée

Coupe de France - Comme l'année dernière, logique respectée entre l'ASVEL et Saint-Quentin lors de ce 1/8e de finale de Coupe de France (score final 99-74). À noter que les deux meilleurs marqueurs du match sont pourtant saint-quentinois (23 points pour Nick Johnson, 22 pour Eddie Ekiyor).
|
00h00
Résumé
Écouter
L’ASVEL bourreau de Saint-Quentin en Coupe pour la deuxième année d’affilée

Zac Seljaas a marqué 17 points pour l’ASVEL

Crédit photo : Infinity Nine Media

Un remake de l’édition 2024/25. Il y un peu moins d’un an, l’ASVEL éliminait déjà Saint-Quentin en huitièmes de finale de la Coupe de France, sur un écart quasiment identique (+22, contre +25). Le scénario se répète. En tirant les Villeurbannais au sort, les Saint-Quentinois savaient que les pronostics n’étaient pas en leur faveur. Surtout que cette fois, et contrairement à l’année dernière, ils se déplaçaient sur le parquet de leurs bourreaux. La logique a finalement été respectée, avec un écart sévère qui s’est dessiné dès le premier quart-temps… même si personne n’a pu voir celui-ci au vu des problèmes de diffusion de la rencontre.

Entre une équipe de l’ASVEL qui a quasiment récupéré tous ses blessés (sauf Edwin Jackson, et David Lighty qui a été ménagé ce soir) et une équipe de Saint-Quentin dirigée pour la deuxième fois seulement par son nouveau coach Éric Bartecheky, les dynamiques n’étaient forcément pas les mêmes. « On est à court d’entraînements, et depuis mon arrivée, on n’a pas encore pu travailler au complet… On est dans une phase d’apprentissage. Il ne faut pas s’attarder sur le score. La marge de progression est réelle » expliquait d’ailleurs ce dernier après sa défaite inaugurale contre Paris. Ce match de coupe contre l’ASVEL est arrivé bien trop tôt dans ce processus pour que le SQBB ait une chance de faire un exploit.

Développement à venir…

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
ASVEL
ASVEL
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Basketball Champions League
00h00Première défaite européenne de Chalon, qui prend l’eau à 3-points dans les cinq dernières minutes
Betclic ELITE
00h00Après Saint-Quentin, au tour du Portel de se faire corriger par Paris
Coupe de France Masculine
00h00L’ASVEL bourreau de Saint-Quentin en Coupe pour la deuxième année d’affilée
EuroCup
00h00Une pâle copie de la JL Bourg subit son deuxième revers de la saison en EuroCup
Betclic ELITE
00h00Limoges rompt sa terrible série et enfonce le BCM dans la zone rouge
NBA
00h00Joan Beringer, dernier rookie français à être envoyé en G-League
Len Schoormann rejoint le club de Nanterre
Betclic ELITE
00h00Nanterre s’offre un international allemand pour compenser la blessure de Senglin
EasyCredit BBL
00h00Un ancien des Mets écœure Hambourg : une performance lunaire face au club de Zacharie Perrin
À l’étranger
00h00Après Cholet, Daylen Kountz rebondit en Israël
ELITE 2
00h00Orléans renforce son secteur intérieur avec un nouveau joueur
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Joan Beringer, dernier rookie français à être envoyé en G-League
Evan Fournier veut finir sa carrière à l'Olympiakos
NBA
00h00Evan Fournier veut terminer sa carrière à l’Olympiakos : « C’est ici que je veux rester »
noa essengue saison nba
NBA
00h00Noa Essengue sur sa fin de saison prématurée en NBA : « Ça va être long mais pas si douloureux »
NBA
00h00Le Thunder signe le 3e meilleur démarrage de l’histoire NBA
NBA
00h00Dylan Harper clutch face aux Pelicans : le rookie des Spurs brille dans un duel épique contre Derik Queen
NBA
00h00Rudy Gobert expulsé pour une faute flagrante et un accrochage avec Mark Williams
raynaud titulaire sacramento kings
NBA
00h00Maxime Raynaud continue de se montrer comme titulaire avec les Sacramento Kings
NBA
00h00ITW Zaccharie Risacher : « Les attentes, les comparaisons… C’est la réalité qui vient avec »
Malik Beasley sort d'une grosse saison NBA avec Détroit
NBA
00h00Le Partizan Belgrade essaye de faire venir un gros joueur NBA, sur la touche à cause du scandale des paris illégaux
Tiago Splitter et Tuomas Iisalo se sont affrontés ce dimanche 7 décembre en NBA. Ils se sont succédé au Paris Basketball en 2024.
NBA
00h00Iisalo – Splitter : le duel des ex-coaches du Paris Basketball a tourné à l’avantage du premier
1 / 0