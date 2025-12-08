Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Tevin Brown écœure Hambourg : une performance lunaire face au club de Zacharie Perrin

Allemagne - 46 points ! Tevin Brown, ancien joueur des Metropolitans 92 a torpillé Hambourg et le club de Zacharie Perrin avec une performance historique pour offrir la victoire à Vechta (97-95 ap.)
|
00h00
Résumé
Écouter
Tevin Brown écœure Hambourg : une performance lunaire face au club de Zacharie Perrin

Tevin Brown a livré une performance monstrueuse pour renverser Hambourg après prolongation.

Crédit photo : RASTA Vechta / Christian Becker

Tevin Brown (1,95 m, 27 ans) a livré l’une des plus grosses prestations de la saison en BBL pour offrir à Vechta un succès dantesque après prolongation contre Hambourg (97-95). Une soirée frustrante pour Zacharie Perrin et les siens, tout proches de leur première victoire en championnat.

– Journée 9

Tevin Brown. Le nom a résonné toute la soirée au RASTA Dome, au terme d’un duel haletant remporté par Vechta face à Hambourg (97-95, ap.). Opposé au club de Zacharie Perrin, l’arrière américain a livré un récital offensif totalement hors norme qui a fini par faire basculer un match que Hambourg avait longtemps espéré remporter pour décrocher son premier succès en BBL. Mais la performance majuscule de l’ancien joueur des Metropolitans 92, combinée à la solidité collective de Vechta, a une fois de plus repoussé les ambitions du club où évolue l’international U20 français.

Tevin BROWN
Tevin BROWN
46
PTS
7
REB
4
PDE
Logo EasyCredit BBL
VEC
97 95
HAM

Tevin Brown, nuit historique

Dans une atmosphère électrique devant 3 140 spectateurs, Tevin Brown a pris feu comme rarement un joueur le fait en Bundesliga. L’arrière a inscrit 46 points, artillant un impressionnant 7/11 à trois points, tout en pesant dans tous les secteurs : 7 rebonds, 4 passes décisives, 4 interceptions, pour une évaluation monumentale de 50 en 39 minutes.

RASTA Vechta

Un match total, presque irréel, qui a porté Vechta au bout de la nuit pour revenir à l’équilibre (4 victoires – 4 défaites) et remonter à la 10e place du championnat.

Face à une telle déferlante offensive, Hambourg a résisté tant qu’il a pu. Mais chaque fois que le club de Zacharie Perrin semblait en mesure de faire tomber la bascule, Brown surgissait à nouveau.

LIRE AUSSI

Hambourg si proche du but

C’est peu dire que la frustration était palpable côté Towers. En quête d’une première victoire en BBL, les Hambourgeois ont offert une prestation solide portée notamment par LJ Thorpe (18 d’évaluation) et les 22 points de Williams Ross.

Zacharie Perrin a apporté dans son registre, avec 7 points et 2 rebonds en 21 minutes. Une activité régulière et précieuse, même si l’intérieur français n’a pas eu l’opportunité de peser davantage sur la fin de match avec 5 fautes.

Autre visage familier, l’ex-Nancéien Martin Breunig a réalisé l’un de ses meilleurs matches de la saison depuis son retour en Allemagne : 12 points, 5 rebonds et 1 passe. Son énergie près du cercle a longtemps maintenu Hambourg dans le coup.

LIRE AUSSI

Portés par un collectif discipliné, les Towers n’ont jamais cédé … jusqu’à la prolongation, où la magie de Brown a achevé leurs espoirs.

Vechta s’appuie aussi sur le meilleur scoreur de BBL

Au-delà du phénomène Brown, Vechta pouvait également compter sur son dynamiteur habituel : Alonzo Verge Jr, meilleur marqueur du championnat (20 points de moyenne), à nouveau précieux dans les moments chauds avec ses 18 points face aux Hambourgeois. Un duo infernal qui a fini par faire la différence au terme d’une rencontre d’une rare intensité.

Cap sur l’EuroCup pour Hambourg 

Pour Hambourg et Zacharie Perrin, la quête d’une première victoire en BBL devra encore attendre. Prochain match dès mardi contre les Israéliens de l’Hapoel Jerusalem pour la 10e journée d’EuroCup. Pour Vechta et surtout Tevin Brown, cette nuit restera comme l’un des grands moments de la saison. Quand un joueur brille à ce point, il est difficile d’en sortir autrement que vainqueur.

LIRE AUSSI
Allemagne
Allemagne
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
bartecheky saint-quentin
Betclic ELITE
00h00Eric Bartecheky positif pour sa première avec Saint-Quentin : « Il y a des choses à garder »
NBA
00h00Rudy Gobert expulsé pour une faute flagrante et un accrochage avec Mark Williams
raynaud titulaire sacramento kings
NBA
00h00Maxime Raynaud continue de se montrer comme titulaire avec les Sacramento Kings
Hugo Yimga-Moukouri
Betclic ELITE
00h00Scouting Report – Entre puissance et promesse, l’éclosion d’Hugo Yimga-Moukouri
NBA
00h00ITW Zaccharie Risacher : « Les attentes, les comparaisons… C’est la réalité qui vient avec »
Malik Beasley sort d'une grosse saison NBA avec Détroit
NBA
00h00Le Partizan Belgrade essaye de faire venir un gros joueur NBA, sur la touche à cause du scandale des paris illégaux
Nancy Fora est arrêtée pour de longs mois
EuroLeague Féminine
00h00Blessée en sélection nationale, la meneuse de Bourges est out plusieurs mois
Nathan Soliman porte le Pôle France sur ses épaules cette saison
NM1
00h00Nathan Soliman signe un match très solide contre le leader Levallois
NM1
00h00Boulogne-sur-Mer privé de Jeff Kebe : le SOMB rappelle Louis Weber pour tenir le cap
ELITE 2
00h00Willem Brandwijk quitte Aix-Maurienne
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Rudy Gobert expulsé pour une faute flagrante et un accrochage avec Mark Williams
raynaud titulaire sacramento kings
NBA
00h00Maxime Raynaud continue de se montrer comme titulaire avec les Sacramento Kings
NBA
00h00ITW Zaccharie Risacher : « Les attentes, les comparaisons… C’est la réalité qui vient avec »
Malik Beasley sort d'une grosse saison NBA avec Détroit
NBA
00h00Le Partizan Belgrade essaye de faire venir un gros joueur NBA, sur la touche à cause du scandale des paris illégaux
Tiago Splitter et Tuomas Iisalo se sont affrontés ce dimanche 7 décembre en NBA. Ils se sont succédé au Paris Basketball en 2024.
NBA
00h00Iisalo – Splitter : le duel des ex-coaches du Paris Basketball a tourné à l’avantage du premier
NBA
00h00Rudy Gobert s’engage pour sauver Gautier, le fabricant de meubles vendéen
LeBron James concentré au moment de tirer un lancer franc avec le maillot des Lakers, lors d’un match face aux Philadelphia 76ers.
NBA
00h00Un LeBron James décisif dans le money time offre un succès précieux aux Lakers à Philadelphie (112-108)
James Harden en tenue des Los Angeles Clippers pointant du doigt pendant un match, symbolisant son ascension dans le Top 10 des scoreurs NBA.
NBA
00h00Top 10 NBA : James Harden rejoint Kobe et Jordan dans la liste mythique des plus grands scoreurs
Victor Wembanyama
NBA
00h00Victor Wembanyama reprend l’entraînement avec les Spurs, retour imminent contre les Lakers ?
NBA
00h00Guerschon Yabusele efficace, New York renverse Orlando au Madison Square Garden
1 / 0