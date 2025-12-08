Tevin Brown écœure Hambourg : une performance lunaire face au club de Zacharie Perrin

Tevin Brown (1,95 m, 27 ans) a livré l’une des plus grosses prestations de la saison en BBL pour offrir à Vechta un succès dantesque après prolongation contre Hambourg (97-95). Une soirée frustrante pour Zacharie Perrin et les siens, tout proches de leur première victoire en championnat.

Tevin Brown. Le nom a résonné toute la soirée au RASTA Dome, au terme d’un duel haletant remporté par Vechta face à Hambourg (97-95, ap.). Opposé au club de Zacharie Perrin, l’arrière américain a livré un récital offensif totalement hors norme qui a fini par faire basculer un match que Hambourg avait longtemps espéré remporter pour décrocher son premier succès en BBL. Mais la performance majuscule de l’ancien joueur des Metropolitans 92, combinée à la solidité collective de Vechta, a une fois de plus repoussé les ambitions du club où évolue l’international U20 français.

Tevin Brown, nuit historique

Dans une atmosphère électrique devant 3 140 spectateurs, Tevin Brown a pris feu comme rarement un joueur le fait en Bundesliga. L’arrière a inscrit 46 points, artillant un impressionnant 7/11 à trois points, tout en pesant dans tous les secteurs : 7 rebonds, 4 passes décisives, 4 interceptions, pour une évaluation monumentale de 50 en 39 minutes.

Un match total, presque irréel, qui a porté Vechta au bout de la nuit pour revenir à l’équilibre (4 victoires – 4 défaites) et remonter à la 10e place du championnat.

Face à une telle déferlante offensive, Hambourg a résisté tant qu’il a pu. Mais chaque fois que le club de Zacharie Perrin semblait en mesure de faire tomber la bascule, Brown surgissait à nouveau.

Hambourg si proche du but

C’est peu dire que la frustration était palpable côté Towers. En quête d’une première victoire en BBL, les Hambourgeois ont offert une prestation solide portée notamment par LJ Thorpe (18 d’évaluation) et les 22 points de Williams Ross.

Zacharie Perrin a apporté dans son registre, avec 7 points et 2 rebonds en 21 minutes. Une activité régulière et précieuse, même si l’intérieur français n’a pas eu l’opportunité de peser davantage sur la fin de match avec 5 fautes.

Autre visage familier, l’ex-Nancéien Martin Breunig a réalisé l’un de ses meilleurs matches de la saison depuis son retour en Allemagne : 12 points, 5 rebonds et 1 passe. Son énergie près du cercle a longtemps maintenu Hambourg dans le coup.

Portés par un collectif discipliné, les Towers n’ont jamais cédé … jusqu’à la prolongation, où la magie de Brown a achevé leurs espoirs.

Vechta s’appuie aussi sur le meilleur scoreur de BBL

Au-delà du phénomène Brown, Vechta pouvait également compter sur son dynamiteur habituel : Alonzo Verge Jr, meilleur marqueur du championnat (20 points de moyenne), à nouveau précieux dans les moments chauds avec ses 18 points face aux Hambourgeois. Un duo infernal qui a fini par faire la différence au terme d’une rencontre d’une rare intensité.

Cap sur l’EuroCup pour Hambourg

Pour Hambourg et Zacharie Perrin, la quête d’une première victoire en BBL devra encore attendre. Prochain match dès mardi contre les Israéliens de l’Hapoel Jerusalem pour la 10e journée d’EuroCup. Pour Vechta et surtout Tevin Brown, cette nuit restera comme l’un des grands moments de la saison. Quand un joueur brille à ce point, il est difficile d’en sortir autrement que vainqueur.