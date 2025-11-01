Recherche
Betclic Élite

Martin Breunig va disputer son dernier match avec Nancy

Betclic ELITE - Arrivé fin septembre pour renforcer la raquette du SLUC Nancy, Martin Breunig vit ses dernières heures en Lorraine. L’intérieur germano-thaïlandais dispute ce samedi 1er novembre son ultime rencontre avec le club nancéien, sur le parquet de Strasbourg, avant de retourner en Allemagne, du côté de Hambourg. Auteur d’un début de saison convaincant en Betclic ELITE (11,6 points et 5,8 rebonds de moyenne), il espère conclure son passage par le SLUC sur une note positive.
00h00
Martin Breunig va disputer son dernier match avec Nancy

Martin Breunig va disputer son dernier match avec le SLUC Nancy, contre la SIG Strasbourg

Crédit photo : Victor Lecomte

L’intérieur germano-thaïlandais Martin Breunig (2,03 m, 33 ans) disputera ce samedi 1er novembre son dernier match avec le SLUC Nancy sur le parquet de Strasbourg. Arrivé cet automne, il va ensuite retourner en Allemagne, à Hambourg.

Un départ programmé après un apport solide

En cinq rencontres de Betclic ELITE, Martin Breunig a affiché des statistiques solides : 11,6 points, 5,8 rebonds et 2,2 passes décisives de moyenne. Son impact a été salué par l’ensemble du staff nancéien. Comme le rappelle L’Est Républicain, son « ultime coup de main » pourrait permettre au SLUC de lui offrir un vrai « pot de départ » sur le terrain du voisin alsacien.

Pour cette 6e journée, les hommes de Sylvain Lautié se déplacent au Rhénus face à une SIG Strasbourg qui compte une victoire de plus au classement (3 victoires, 2 défaites). Ce match marquera le quatrième déplacement de Nancy depuis le début de la saison, un calendrier exigeant pour un effectif jeune encore en quête de constance.

Rebond attendu après la rechute à Dunkerque

Le SLUC reste sur une lourde défaite à Dunkerque (107-79) après deux succès convaincants contre Boulazac et Limoges. Une irrégularité que le coach Sylvain Lautié espère corriger en s’appuyant sur la défense : « Nous avions sans doute trop parlé d’attaque et pas assez de défense. Cette semaine de travail a été plus axée sur notre rigueur défensive », a-t-il confié au quotidien lorrain.

Les supporters nancéiens espèrent donc voir leur équipe retrouver la solidité entrevue début octobre, pour offrir à Martin Breunig une belle sortie sous le maillot rouge et blanc. Ensuite, ce sera à Stéphane Gombauld de reprendre pleinement sa place dans la raquette et d’assumer son rôle de leader intérieur.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Nancy
Nancy
