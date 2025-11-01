Recherche
Betclic Élite

Tom Audry a obtenu son contrat stagiaire avec un an d’avance à Dijon

Betclic ÉLITE - Alors que son avenir était déjà verrouillé jusqu'en 2028 par la JDA Dijon, Tom Audry a paraphé son contrat stagiaire avec un d'avance sur le programme.
|
00h00
Résumé
Écouter
Tom Audry a obtenu son contrat stagiaire avec un an d’avance à Dijon

Tom Audry devait obtenir un contrat stagiaire en 2026 avec la JDA Dijon, il l’a signé avec un an d’avance

Crédit photo : FOXAEP

Puisqu’il ne compilait que trois apparitions sur le banc de la JDA Dijon (sur les cinq maximum autorisées par sa convention de formation), Tom Audry (1,98 m, 18 ans) avait encore le droit d’apparaître à deux reprises sur la feuille de match en faveur du club bourguignon. Une limite qui est désormais de l’histoire ancienne puisque l’enfant de Chaintré a paraphé un contrat stagiaire avec la JDA.

Déjà sous contrat jusqu’en 2028

Un statut que le vice-champion d’Europe juniors était déjà assuré de disposer entre 2026 et 2028, mais qu’il a su avancer grâce à ses belles performances en présaison au sein de l’effectif de Laurent Legname (4,3 points, 1,2 rebond, 1,3 passe décisive et une belle activité défensive en 15 minutes de moyenne), sans oublier la cascade de blessures qui s’est abattu sur l’effectif professionnel, accélérant l’appel aux membres de l’équipe Espoirs.

LIRE AUSSI

« Avec ce qu’il a prouvé en prépa, même si ce ne sont que des amicaux, et s’il continue de le faire, rien ne nous interdit de lui offrir un contrat stagiaire dès cette année », anticipait ainsi le directeur sportif, Fabien Romeyer, auprès du Bien Public, dès le mois d’octobre.

Bientôt une première en Betclic ÉLITE ?

Aperçu le temps de 2 minutes et 6 secondes lors de l’ouverture de la FIBA Europe Cup face à Reggio Emilia (88-96), Tom Audry attend désormais de fêter sa première apparition en Betclic ÉLITE. D’ici là, il devra continuer à se stabiliser en Espoirs où le début de sa deuxième saison à ce niveau est, pour l’instant, marqué par une forme d’irrégularité (23 points et 10 passes décisives à Paris, puis 8 points et 7 balles perdues face à Strasbourg).

PROFIL JOUEUR
Tom AUDRY
Poste(s): Ailier
Taille: 198 cm
Âge: 18 ans (03/09/2007)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Espoirs ELITE
PTS
13,4
#34
REB
4,6
#50
PD
5,6
#2
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
