Betclic Élite

L’avenir de Tom Audry verrouillé par la JDA Dijon : un contrat jusqu’en 2028 déjà signé

Vice-champion d'Europe U18 cet été avec l'équipe de France, Tom Audry a paraphé un contrat stagiaire s'étirant jusqu'en 2028 avec la JDA Dijon, son club formateur.
00h00
L'avenir de Tom Audry verrouillé par la JDA Dijon : un contrat jusqu'en 2028 déjà signé

Pensionnaire historique du centre de formation de Dijon, Tom Audry s’inscrit dans la durée à la JDA

Crédit photo : Tiphaine Blanchet / LNB

Belle surprise de l’été, tant avec les U18 vice-champions d’Europe (6,1 points à 59%, 3,3 rebonds et 2,9 passes décisives) qu’avec les pros de la JDA Dijon pendant la présaison (4,3 points, 1,2 rebond, 1,3 passe décisive et une belle activité défensive en 15 minutes de moyenne par match), Tom Audry (1,98 m, 18 ans) ne souffre pas d’un manque de visibilité sur ses prochaines années : il sera Bourguignon jusqu’en 2028 !

Un contrat stagiaire à aller chercher dès cette saison ?

« On l’a signé pour un contrat sur les deux prochaines saisons en contrat stagiaire », a ainsi révélé le directeur sportif, Fabien Romeyer, au Bien Public. Une belle récompense pour l’arrière originaire de Chaintré, qui a mené les U18 de la JDA Dijon jusqu’en finale du championnat de France l’année dernière.

Tom Audry a participé à la belle campagne des U18, jusqu’en finale de l’EuroBasket (photo : FIBA)

Ce qui ne veut pas dire qu’il ne pourra pas tenter d’aller chercher plus dès cette saison. Tom Audry est actuellement sous convention de formation avec la JDA, ce qui signifie qu’il ne pourra apparaître sur le banc des pros qu’à cinq reprises maximum cette saison…

« Mais avec ce qu’il a prouvé en prépa, même si ce ne sont que des amicaux, et s’il continue de le faire, rien ne nous interdit de lui offrir un contrat (stagiaire) dès cette année », avertit Fabien Romeyer, toujours au micro du Bien Public.

Attendu au tournant en Espoirs

L’autre challenge sera de prendre de l’épaisseur en Espoirs, un championnat où il plafonnait encore à 17 minutes de moyenne l’an dernier. Fort de son expérience avec les Bleuets, il sera cette fois un cadre de l’effectif d’Élise Prodhomme. « Entre sa fin de saison avec les U18 et les Espoirs, ce qui s’est passé cet été, et sa présaison avec les pros, il se doit d’être leader de l’équipe Espoirs, principalement défensivement, dans l’intensité, et dans la prise de responsabilité offensive », indique la coach.

Lors de son premier match face au Mans (83-81), il a eu les responsabilités attendues (27 minutes), mais pas la réussite (4 points à 1/8, 1 rebond, 3 passes décisives et 1 contre).

Tom AUDRY
Tom AUDRY
4
PTS
1
REB
3
PDE
Logo Espoirs ELITE
DIJ
83 81
MSB
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
