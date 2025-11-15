Recherche
NBA

Victor Wembanyama et les Spurs à nouveau battus par les Warriors de Steph Curry, Rudy Gobert et les Timberwolves enchaînent

NBA - Déjà défaits par Golden State il y a deux jours, les Spurs de San Antonio ont de nouveau été battus sur le fil, dans la nuit de vendredi à samedi, par les Warriors d'un Stephen Curry monumental (49 points), malgré un gros double-double de Victor Wembanyama. Rudy Gobert et les Minnesota Timberwolves ont eux engrangé un quatrième succès consécutif.
À San Antonio, Stephen Curry a encore fait sa loi. Comme si les 46 points inscrits 48 heures plus tôt sur le parquet des Spurs ne lui avaient pas suffi, le meneur américain a de nouveau brillé en marquant 49 points, dans la nuit de vendredi à samedi, et en offrant la victoire aux Golden State Warriors (109-108) dans le Texas.

Désireux de prendre leur revanche après une première défaite face à la franchise californienne dans la nuit de mercredi à jeudi (125-120), les Spurs ont longtemps tenu tête aux Warriors. Sur les talons de leurs bourreaux à la pause (47-45) malgré un Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) peu influent dans la raquette (10 points, 1 rebond à la mi-temps), les Texans ont vite repris les commandes au retour des vestiaires.

Victor WEMBANYAMA
Victor WEMBANYAMA
26
PTS
12
REB
4
PDE
Logo NBA
SAS
108 109
GSW

San Antonio a même fait la course en tête jusque dans les dernières secondes du match, sous l’impulsion d’un « Wemby » dominant et spectaculaire – auteur d’un alley-oop avec la planche pour lui-même. Loin d’être déconcerté par un Draymond Green rugueux – comme souvent -, l’intérieur tricolore a été précieux des deux côtés du terrain (26 points, 12 rebonds, 4 passes décisives et 3 contres).

Mais il n’a rien pu faire face l’autre extraterrestre du soir : Steph Curry, auteur de deux derniers lancers francs pour permettre à Golden State de passer devant à 6 secondes du buzzer final et de s’imposer en terre hostile. Avec ce nouveau récital de Curry – auteur de son 44e match à 40 points ou plus après 35 ans, un record en NBA à égalité avec Michael Jordan – les Spurs s’inclinent pour la 4e fois cette saison (8 victoires) et reculent à la 6e place à l’Ouest.

4 victoires de suite pour Minnesota

Les Minnesota Timberwolves de Rudy Gobert en ont justement profité pour grappiller une place au classement (5e à l’Ouest). Après un début de saison en dents de scie, les Wolves ont remporté un quatrième match consécutif, dans la nuit de vendredi à samedi, en triomphant face aux Sacramento Kings (124-110).

Rudy GOBERT
Rudy GOBERT
11
PTS
8
REB
1
PDE
Logo NBA
MIN
124 110
SAC

Devant d’un petit point après trois quart-temps, les récents finaliste de la Conférence Ouest ont accéléré en fin de match (32-19 dans le 4e quart-temps). Bien placé sous le panier et efficace dans les dernières minutes, Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) a inscrit 11 points et capté 8 rebonds. Son compatriote et coéquipier Joan Beringer est brièvement entré en jeu (35 secondes), tandis que Maxime Raynaud n’a pas joué avec Sacramento.

Batum et les Clippers gagnent enfin

Les Clippers ont enfin sorti la tête de l’eau. Après 6 défaites consécutives, la franchise basée à Los Angeles a gagné contre Dallas, après deux prolongations (133-127). Autour d’un James Harden flamboyant (41 points, 14 rebonds, 11 passes), Nicolas Batum (2,03 m, 36 ans) a joué 25 minutes. Malgré un manque d’adresse (7 points à 2/6 aux tirs), le capitaine des Bleus a joué un rôle majeur défensivement, en grattant 3 interceptions dont une dernière dans les mains de Cooper Flagg pour sceller le sort du match.

Pas le même résultat, en revanche, pour les Charlotte Hornets de Moussa Diabaté. Deux jours après leur succès face aux Bucks, les Hornets sont tombés en prolongation face à cette même franchise de Milwaukee (147-134). Titulaire et resté sur le parquet pendant plus de 43 minutes, Diabaté a inscrit 15 points (5/8 aux tirs) et récupéré 11 rebonds avant d’être exclu pour 6 fautes en fin de rencontre.

Moussa DIABATÉ
Moussa DIABATÉ
15
PTS
11
REB
1
PDE
Logo NBA
MIL
147 134
CHA

Pas de victoire non plus pour les Portland Trail Blazers face aux Houston Rockets (140-116). Les Frenchies Sidy Cissoko (4 points, 2 rebonds en 10 minutes) et Rayan Rupert (1 point en 5 minutes) ont pu brièvement entrer en jeu. De leur côté, les New York Knicks sont venus à bout du Miami Heat (140-132). Toujours peu utilisé, Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) a inscrit 3 points en 6 minutes tandis que Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara n’ont pas foulé le parquet.

