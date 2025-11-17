Zaccharie Risacher brille puis quitte ses coéquipiers sur une lourde chute à Phoenix

Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans) a vécu une soirée contrastée ce dimanche en NBA. Seul joueur français à s’imposer, le numéro 1 de la Draft 2024 a signé une solide performance lors de la victoire des Atlanta Hawks chez les Phoenix Suns (124-122). Mais sa rencontre s’est brutalement arrêtée après une chute impressionnante à la suite d’un dunk.

Zaccharie Risacher encore précieux dans la série de victoires d’Atlanta

Les Hawks enchaînent. À Phoenix, ils ont décroché un cinquième succès consécutif en renversant un déficit de 22 points dans le dernier quart-temps. Avant sa sortie, Zaccharie Risacher avait largement contribué à ce retour, compilant 15 points à 6/13 aux tirs, 3 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions en 26 minutes.

Depuis le début de la saison, l’ailier tricolore s’est imposé comme une option offensive fiable et un joueur d’impact dans les runs d’Atlanta. Quin Snyder a d’ailleurs salué ses interceptions en conférence de presse, soulignant leur importance dans la révolte des Hawks.

Une chute impressionnante après un dunk

C’est à un peu plus de sept minutes du terme que la salle a retenu son souffle. Après avoir intercepté une passe molle de Collin Gillespie, le Français file seul au panier et conclut par un dunk puissant. Emporté par son élan en restant accroché au cercle, il perd l’équilibre et chute lourdement sur le dos et la hanche.

Les images, largement partagées aux États-Unis, sont impressionnantes. Risacher reste au sol plusieurs instants avant de rejoindre les vestiaires en marchant, mais sans revenir ensuite.

Une contusion à la hanche gauche, incertitude pour mardi

Peu après la rencontre, la franchise d’Atlanta a communiqué sur une contusion à la hanche gauche, sans donner davantage de précisions. Le staff n’a pas pris le risque de le remettre en jeu.

Reste à savoir si Zaccharie Risacher pourra tenir sa place mardi pour la réception des Detroit Pistons, leaders de la conférence Est.

Les autres Français tous battus

Aucun autre Français n’a remporté son match dimanche, si ce n’est Victor Wembanyama contre Sacramento. Mais l’intérieur a été ménagé à cause de son mollet gauche. À Washington, Alexandre Sarr (9 points à 4/12, 2 contres et 2 interceptions en 23 minutes) et Bilal Coulibaly (6 points à 2/6, 3 rebonds et 4 passes) n’ont rien pu faire face à Brooklyn (défaite 129-106). Les Wizards enchaînent une onzième défaite de suite.

Avec Portland, Sidy Cissoko (1 point) et Rayan Rupert (3 rebonds) ont peu joué lors de la défaite en prolongation à Dallas (138-133).

Enfin, plusieurs Français sont restés sur le banc : Maxime Raynaud (Kings), Noah Penda (Magic) et Noa Essengue (Bulls). Nolan Traoré, actuellement en G-League, n’était pas sur la feuille de match des Nets.

