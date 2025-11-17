Recherche
NBA

Zaccharie Risacher brille puis quitte ses coéquipiers sur une lourde chute à Phoenix

NBA - Zaccharie Risacher a été le seul Français victorieux en NBA dimanche. Auteur d’un bon match à Phoenix, l’ailier d’Atlanta a toutefois dû sortir après une chute spectaculaire, touché à la hanche gauche.
00h00
Zaccharie Risacher brille puis quitte ses coéquipiers sur une lourde chute à Phoenix

Zaccharie Risacher a été entraîné dans son élan après un dunk en contre-attaque, avant de tomber fort sur le sol

Crédit photo : © Allan Henry-Imagn Images

Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans) a vécu une soirée contrastée ce dimanche en NBA. Seul joueur français à s’imposer, le numéro 1 de la Draft 2024 a signé une solide performance lors de la victoire des Atlanta Hawks chez les Phoenix Suns (124-122). Mais sa rencontre s’est brutalement arrêtée après une chute impressionnante à la suite d’un dunk.

Zaccharie Risacher encore précieux dans la série de victoires d’Atlanta

Les Hawks enchaînent. À Phoenix, ils ont décroché un cinquième succès consécutif en renversant un déficit de 22 points dans le dernier quart-temps. Avant sa sortie, Zaccharie Risacher avait largement contribué à ce retour, compilant 15 points à 6/13 aux tirs, 3 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions en 26 minutes.

Depuis le début de la saison, l’ailier tricolore s’est imposé comme une option offensive fiable et un joueur d’impact dans les runs d’Atlanta. Quin Snyder a d’ailleurs salué ses interceptions en conférence de presse, soulignant leur importance dans la révolte des Hawks.

15
PTS
3
REB
4
PDE
PHO
122 124
ATL

Une chute impressionnante après un dunk

C’est à un peu plus de sept minutes du terme que la salle a retenu son souffle. Après avoir intercepté une passe molle de Collin Gillespie, le Français file seul au panier et conclut par un dunk puissant. Emporté par son élan en restant accroché au cercle, il perd l’équilibre et chute lourdement sur le dos et la hanche.

Les images, largement partagées aux États-Unis, sont impressionnantes. Risacher reste au sol plusieurs instants avant de rejoindre les vestiaires en marchant, mais sans revenir ensuite.

Une contusion à la hanche gauche, incertitude pour mardi

Peu après la rencontre, la franchise d’Atlanta a communiqué sur une contusion à la hanche gauche, sans donner davantage de précisions. Le staff n’a pas pris le risque de le remettre en jeu.

Reste à savoir si Zaccharie Risacher pourra tenir sa place mardi pour la réception des Detroit Pistons, leaders de la conférence Est.

Les autres Français tous battus

Aucun autre Français n’a remporté son match dimanche, si ce n’est Victor Wembanyama contre Sacramento. Mais l’intérieur a été ménagé à cause de son mollet gauche. À Washington, Alexandre Sarr (9 points à 4/12, 2 contres et 2 interceptions en 23 minutes) et Bilal Coulibaly (6 points à 2/6, 3 rebonds et 4 passes) n’ont rien pu faire face à Brooklyn (défaite 129-106). Les Wizards enchaînent une onzième défaite de suite.

Avec Portland, Sidy Cissoko (1 point) et Rayan Rupert (3 rebonds) ont peu joué lors de la défaite en prolongation à Dallas (138-133).

Enfin, plusieurs Français sont restés sur le banc : Maxime Raynaud (Kings), Noah Penda (Magic) et Noa Essengue (Bulls). Nolan Traoré, actuellement en G-League, n’était pas sur la feuille de match des Nets.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques des Français en NBA

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
fussoire38
impressionnant la chute, plus de peur que de mal quand même...
samuel92
Aie.. Grosse chute J'espère qu'il pourra jouer rapidement. Malgré les absences de Young et Porzingis, les Hawks tournent bien, Jalen Johnson est impressionnant et le collectif est bien zn place mais ils vont commencer à manquer de forces vives.
