« De la solidarité et du partage » : les Bleues remportent le tournoi de La Linea, Jean-Aimé Toupane tire un bilan positif

On pourra parler de revanche sur le cauchemar du Pirée le jour où l’équipe de France aura battu l’Italie et l’Espagne dans des vrais matchs couperets de compétition officielle. Mais en attendant, cette semaine en Espagne, du côté de la Linea, aura marqué un très bon premier pas…

« L’idée était de conjuguer le présent, en gagnant des matchs, et de préparer l’avenir, parce qu’on est dans un contexte où le renouvellement de l’effectif est important », indique Jean-Aimé Toupane, interrogé par Kevin Bosi de la FFBB.

Jusqu’à 15 points de retard !

Et du coup, tous les objectifs andalous auront été remplis ! Sur le parquet, les Bleues ont fait un joli 2/2, maîtrisant successivement la Nazionale samedi (66-57) puis la Roja ce dimanche (72-68). « Ça a beau être un match de préparation, ce n’est jamais facile de jouer l’Espagne en Espagne », relève l’ancien entraîneur du Pôle France, récemment recentré à 100% sur ses missions de sélectionneur. « On n’a jamais rien lâché et on a trouvé les ressources nécessaires pour gagner. »

Après « la raquette fermée » de l’Italie, dixit Toupane, les coéquipières de Migna Touré (14 points à 6/9) ont cette fois dû composer avec le basket de mouvement espagnol. « Ce qui nous a mis en difficulté sur la première mi-temps, surtout qu’on ne mettait pas les tirs ». De fait, à la 23e minute, les tricolores semblaient parties vers un tout autre résultat, menées de 15 points (30-45).

Peu de temps de jeu pour les jeunes

Et là où le deuxième objectif aura été partiellement rempli, c’est que le retour a été initié par une équipe new look, notamment avec Pauline Astier aux manettes (et décisive, avec le shoot de la victoire !), elle qui fut la bannie de la petite finale de l’EuroBasket, et Camille Droguet sur le parquet, à créditer d’un gros shoot à ce moment-là. Mais sur un tournoi sans enjeu comptable, on pourra aussi regretter de ne pas vraiment avoir vu les jeunes : Aïnhoa Risacher et Nell Angloma inutilisées, 3 minutes pour Alicia Tournebize, 10 minutes pour Sarah Cissé…

Future is bright ✨ Aïnhoa Risacher (18 ans), Sarah Cissé (18 ans), Nell Angloma (19 ans) et Alicia Tournebize (18 ans) honorent ce soir leur 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞̀𝐫𝐞 𝐬𝐞́𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 💙🇫🇷#PassionnémentBleu pic.twitter.com/n4eVNv5EQ6 — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) November 15, 2025

Pour en revenir à la rencontre, l’équipe de France aura su afficher un visage totalement différent avant la pause, elle qui est largement retombée dans ses travers offensifs en première mi-temps : au moment de regagner les vestiaires, elle n’affichait ainsi aucune passe décisive ! « Le ballon ne bougeait pas beaucoup », reconnaît Jean-Aimé Toupane. « On a continué à se battre et on a beaucoup plus partagé la balle après. On shootait en rythme et ça nous a permis de revenir dans le match, sans s’affoler, avec beaucoup de solidarité et de partage. »

« Je retiens le très bon état d’esprit »

Deux matchs, et deux victoires surtout, qui constitueront une bonne base de travail en vue du mois de mars, où les vice-championnes olympiques auront l’obligation de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026, avec un tirage au sort très abordable à Villeurbanne (Allemagne et Nigeria déjà qualifiés, deux billets à se disputer avec la Colombie, les Philippines et la Corée du Sud).

« Ce tournoi nous a permis de revoir tout le monde, de voir les états de forme et l’état d’esprit, de mettre des choses en place sur l’aspect tactique, débriefer le championnat d’Europe avec celles qui étaient présentes, découvrir les nouvelles filles », poursuit Jean-Aimé Toupane. « Je retiens le très bon état d’esprit. Il y a eu du travail, de la solidarité, du partage, du plaisir. On a travaillé sur tous les aspects de la performance. Les joueuses ont donné le meilleur d’elles-mêmes. Je suis content de l’application de tout le monde, du staff et des filles. » Et maintenant, rendez-vous à l’Astroballe…

Les statistiques sont disponibles ici