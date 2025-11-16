Recherche
Équipe de France

« De la solidarité et du partage » : les Bleues remportent le tournoi de La Linea, Jean-Aimé Toupane tire un bilan positif

Successivement victorieuse de l'Italie (66-57) et de l'Espagne (72-68) en Andalousie, les Bleues se sont adjugées le tournoi de La Linea en Espagne. Le premier rendez vous post-EuroBasket 2025 est réussi, et les joueuses de Jean-Aimé Toupane pourront aborder le tournoi de qualification pour la Coupe du Monde avec une bonne base de travail. Le sélectionneur se dit satisfait de la semaine espagnole.
« De la solidarité et du partage » : les Bleues remportent le tournoi de La Linea, Jean-Aimé Toupane tire un bilan positif

En deux jours, les Bleues ont battu leurs deux bourreaux de l’Euro

Crédit photo : FEB

On pourra parler de revanche sur le cauchemar du Pirée le jour où l’équipe de France aura battu l’Italie et l’Espagne dans des vrais matchs couperets de compétition officielle. Mais en attendant, cette semaine en Espagne, du côté de la Linea, aura marqué un très bon premier pas…

« L’idée était de conjuguer le présent, en gagnant des matchs, et de préparer l’avenir, parce qu’on est dans un contexte où le renouvellement de l’effectif est important », indique Jean-Aimé Toupane, interrogé par Kevin Bosi de la FFBB.

Jusqu’à 15 points de retard !

Et du coup, tous les objectifs andalous auront été remplis ! Sur le parquet, les Bleues ont fait un joli 2/2, maîtrisant successivement la Nazionale samedi (66-57) puis la Roja ce dimanche (72-68). « Ça a beau être un match de préparation, ce n’est jamais facile de jouer l’Espagne en Espagne », relève l’ancien entraîneur du Pôle France, récemment recentré à 100% sur ses missions de sélectionneur. « On n’a jamais rien lâché et on a trouvé les ressources nécessaires pour gagner. » 

Après « la raquette fermée » de l’Italie, dixit Toupane, les coéquipières de Migna Touré (14 points à 6/9) ont cette fois dû composer avec le basket de mouvement espagnol. « Ce qui nous a mis en difficulté sur la première mi-temps, surtout qu’on ne mettait pas les tirs ». De fait, à la 23e minute, les tricolores semblaient parties vers un tout autre résultat, menées de 15 points (30-45).

Peu de temps de jeu pour les jeunes

Et là où le deuxième objectif aura été partiellement rempli, c’est que le retour a été initié par une équipe new look, notamment avec Pauline Astier aux manettes (et décisive, avec le shoot de la victoire !), elle qui fut la bannie de la petite finale de l’EuroBasket, et Camille Droguet sur le parquet, à créditer d’un gros shoot à ce moment-là. Mais sur un tournoi sans enjeu comptable, on pourra aussi regretter de ne pas vraiment avoir vu les jeunes : Aïnhoa Risacher et Nell Angloma inutilisées, 3 minutes pour Alicia Tournebize, 10 minutes pour Sarah Cissé

Pour en revenir à la rencontre, l’équipe de France aura su afficher un visage totalement différent avant la pause, elle qui est largement retombée dans ses travers offensifs en première mi-temps : au moment de regagner les vestiaires, elle n’affichait ainsi aucune passe décisive ! « Le ballon ne bougeait pas beaucoup », reconnaît Jean-Aimé Toupane. « On a continué à se battre et on a beaucoup plus partagé la balle après. On shootait en rythme et ça nous a permis de revenir dans le match, sans s’affoler, avec beaucoup de solidarité et de partage. » 

« Je retiens le très bon état d’esprit » 

Deux matchs, et deux victoires surtout, qui constitueront une bonne base de travail en vue du mois de mars, où les vice-championnes olympiques auront l’obligation de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026, avec un tirage au sort très abordable à Villeurbanne (Allemagne et Nigeria déjà qualifiés, deux billets à se disputer avec la Colombie, les Philippines et la Corée du Sud).

« Ce tournoi nous a permis de revoir tout le monde, de voir les états de forme et l’état d’esprit, de mettre des choses en place sur l’aspect tactique, débriefer le championnat d’Europe avec celles qui étaient présentes, découvrir les nouvelles filles », poursuit Jean-Aimé Toupane. « Je retiens le très bon état d’esprit. Il y a eu du travail, de la solidarité, du partage, du plaisir. On a travaillé sur tous les aspects de la performance. Les joueuses ont donné le meilleur d’elles-mêmes. Je suis content de l’application de tout le monde, du staff et des filles. » Et maintenant, rendez-vous à l’Astroballe…

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

yo1935
Pas mal cette meneuse, je crois que son prénom commence par un P. Dommage qu'elle n'était pas disponible pour l'euro.
