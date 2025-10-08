Recherche
Équipe de France

Les Bleues dans le seul groupe avec simplement deux tickets pour la Coupe du monde 2026

Du 11 au 17 mars prochain, l'équipe de France féminine sera à l'Astroballe pour un tournoi de qualification pour la Coupe du monde 2026. Contrairement aux trois autres poules, celle des Bleues ne distribuera que deux tickets pour le Mondial, mais les joueuses de Jean-Aimé Toupane ont tout de même hérité d'un tirage au sort favorable.
00h00
Les Bleues connaissent leurs adversaires pour le tournoi de qualification au Mondial 2026

Crédit photo : FIBA

Présent au siège de la FIBA, à Mies, près de Genève (Suisse), pour le tirage au sort des qualifications pour la Coupe du monde 2026, Jean-Aimé Toupane, maintenu sélectionneur des Bleues, connait le menu pour son prochain objectif à la tête de l’équipe de France.

LIRE AUSSI

Hôtes de l’un des quatre tournois de qualifications (du 11 au 17 mars 2026), à l’Astroballe, les tricolores sont toutefois tombées dans le groupe où elles disposeront de la plus petite marge d’erreur.

Deux billets pour Berlin, au lieu de trois

Puisque la FIBA inclut les cinq équipes déjà assurées d’être à la Coupe du monde (l’hôte allemand et les quatre champions continentaux, Australie, Belgique, Nigéria et États-Unis) dans ces qualifications, un groupe allait forcément en compter deux. Et c’est tombé sur le D, celui de la France…

Ainsi, au lieu des trois tickets disponibles pour les autres poules, il n’y en aura que deux pour les vice-championnes olympiques… Mais il n’y a pas non plus de quoi s’alarmer, étant donné le casting des autres équipes invitées à Villeurbanne.

Tout de même un tirage abordable 

Il y aura donc l’Allemagne, pays-hôte de la Coupe du monde 2026, et le Nigeria, champion d’Afrique, pour les deux sélections sans pression dans le Rhône. Deux victimes des Bleues aux Jeux Olympiques (75-54 contre le Nigeria au premier tour et 84-71 contre l’Allemagne en quart de finale).

Si tous les résultats seront pris en compte, invitant à ne pas négliger les sorties allemandes et nigérianes, les Bleues seront surtout inclues dans un mini-championnat à quatre avec la Corée du Sud, la Colombie et les Philippines. Trois adversaires très abordables, respectivement 15e, 19e et 39e du classement mondial FIBA. Et trois adversaires quasiment inconnus pour les Françaises, qui n’ont croisé qu’avec la Corée du Sud au cours de leur histoire (une seule fois, lors du Mondial 2018, pour une victoire 89-58).

Le tirage au sort des qualifications pour le Mondial 2026

Groupe A (Wuhan, Chine) : Mali, Sud Soudan, Brésil, Belgique*, République tchèque, Chine
Groupe B (San Juan, Porto Rico) : Nouvelle-Zélande, Porto Rico, États-Unis*, Sénégal, Italie, Espagne
Groupe C (Istanbul, Turquie) : Hongrie, Turquie, Argentine, Australie*, Canada, Japon
Groupe D (Lyon-Villeurbanne, France) : Colombie, Philippines, Allemagne*, Corée, France, Nigeria*
*Ces équipes sont déjà qualifiées pour la Coupe du Monde
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
